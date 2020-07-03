أسرار وخفايا لبنانية

النهار

بدا ان وزير الداخلية مستاء من اخلاء القضاء موقوفين متهمين بأعمال شغب وتكسير اذ غرد مناشدا رئيس الجمهورية "أوَليس من الحرام إخلاء سبيل الذين أوقفوا بسبب ما دمّروه وأحرقوه؟"....

عُلم أنّ اجتماع حزب وتيار بارزين كان هدفه التنسيق والعمل على الحفاظ على خصوصية طريق الجنوب من خلدة حتى الرميلة، بعد معلومات عن تحركات من بعض الأحزاب لفتحها بالقوة ومن خلال ما يسمى سرايا المقاومة....

يقول مرجع سياسي إنّ الدور الروسي في لبنان بدأ يخف وهجه لقلة الخبرة في الملف اللبناني وعودة دولة أوروبية إلى لعب دورها التاريخي بدعم دولي، وتوجه موسكو يتركز على الملف السوري....

الجمهورية

تستغرب جهات معارضة إنتقاد جهات سياسية مشاركة في الحكومة على أدائها واعتبار أنها فشلت من دون أن يستقيل هؤلاء الوزراء من الحكومة.

كشف نائب التقى عدداً من السفراء في الأيام الأخيرة أنهم يبدون جميعاً إستغرابهم من عدم تنفيذ لبنان الاصلاحات المطلوبة

منه على رغم وضعه الخطير.

قال مرجع حكومي سابق لزواره إن السلطة الحالية تأخذنا إلى حيث لا نعرف ويبدو أننا "فايتين بالحيط".

اللواء

نصحت جهات أوروبية صديقة لبنان بعدم التسرع بخيارات من شأنها أن تضعف مناخاته المالية عبر القارات الخمس؟

تكاد جهات مالية ونقدية دولية، تقف على مسافة أقرب إلى موظف رفيع مستقيل، منها إلى الوزير المعني.

قطع رئيس لجنة نيابية، نصف المسافة باتجاه التمايز النهائي عن فريقه السياسي، بانتظار السنتين المقبلتين.

نداء الوطن

بدأت جهة أمنية في اليومين الأخيرين الاستعانة بعناصر ميليشيوية صديقة لتعزيز حماية مقر رئاسي.

سخر نائب ممانع من تغيير الحكومة رأيها بشركة "كرول" بعد اكتشافها أنها تعمل في إيران قائلاً: جماعتنا معترين. تعامل طهران مع الشركة لا يعني بالضرورة أنها غير مرتبطة بإسرائيل.

تؤكد وزيرة بارزة في مجالسها أنها تحاول إصلاح ما خلّفه سلفها من تجاوزات في الوزارة، مشيرةً إلى أنها "كسرت الهوة" التي كانت سائدة بين منصب الوزير والمسؤول الرفيع المرتبط بوزارتها.

الأنباء

التمايز واضح بين مواقف مسؤول أممي وبين مواقف دولية أخرى تتعلق بالشأن اللبناني.

جرى اتصال إيجابي بين شخصيتين سياسيتين كانا اختلفا مؤخراً وبلغ الخلاف مستوى التخاطب عبر التويتر.

البناء

قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن التصريحات والمواقف التي توحي بوجود مناخ سياسي لتغيير الحكومة هي تعبير عن حسابات سياسية محلية لبعض السياسيين في التقاط لحظة مؤاتية لتوجيه رسائل تخصّ حساباتهم وليست تعبيراً عما يفترض أنها مواقف الحلفاء الكبار.

قال دبلوماسي أوروبي إن التفاهم مع روسيا بات أقرب من فرص التفاهم مع تركيا بعد التطوّرات الليبية رغم وجود تركيا في حلف الأطلسي وقد نجحت روسيا بوضع تمدّد تركيا في ليبيا موضوعاً للتفاوض مع الأوروبيين مقابل التسليم بأحادية الدور الروسي في سورية.