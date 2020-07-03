- الاعتداء على واصف الحركة: السلطة تعود إلى ميليشياويتها
- صندوق النقد يستريح: هل ننعزل عن المجتمع الدولي؟
- بيروت : منتحرون في الحمرا و”لويس فيتون” في الأسواق…
- الخيارات تتضاءل والكارثة تقترب من لبنان
- المُؤتمر الصّحافي “الفتحاوي” “الحمساوي” المُشترك مُبادرةٌ جيّدة.. ولكن ماذا بعد؟ هل “المُقاومة الشعبيّة” هي الرّد الأنسَب على خطوة “الضّم” الأخطر؟ ولماذا يتصدّر السنوار الاحتِجاجات في غزّة؟ وهل بات الجناح المُتشدِّد هو قائد السّفينة بعد غِياب هنية؟ وما الذي يُرعِب نِتنياهو؟
- إصابات كورونا تلامس 11 مليونا.. انتشار جنوني بأميركا وأرقام كبيرة بجنوب أفريقيا ومخاوف جديدة بإسرائيل
- أستراليا: أكثر من 10,000 شخص رفضوا الخضوع لفحوصات كورونا والبعض يعتقد أن الوباء "مؤامرة"
- بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل يمكن إنقاذ لبنان؟
- الحكومة تحتمي من السقوط بالتصعيد السياسي
- الحكومة تتّجه شرقاً.. وعون متمسّك بتدقيق حسابات «المركزي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مع Kroll أو من دونِها.. التدقيق ممنوع!
- إستريحـوا ...
- هل تلجأ المنظومة الحاكمة إلى «الخرطوشة» الأخيرة؟
- هل يفعلها باسيل؟
- المؤسسات تتهاوى... ومشهدية الجوع تلوح
- الرسائل الصينية «اختبار».. وفهمي يطلب ملاحقة رئيس جمعية المصارف!
- أخيرا.. جيزيل ماكسويل تدفع ثمن "الإغواء المشين"
- دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
- وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!
- حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)
- حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من السياسيين
- إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة الرئيس... حكومتكَ سبب الحصار
- كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
- بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: لن أسمح بكسر الجيش
- الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
- لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي!
- تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا!
- "ألفا" و"بروسيك" تختلفان على سعر الصرف... والنتيجة صرف 170 موظفاً!
- الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»
- رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
- بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك»
- دياب: أبلغتُ الأوروبيين أنّنا قد نتعاون مع الصين في الكهرباء
- دوروثي شيا: Diab is over
- الحكومة تشرّع فوضى الكسّارات: السماح بنقل «ستوكات»
- أستراليا.. الاغلاق في ملبورن: غرامات بقيمة 1652 دولار للمتجاوزين وقد تُعَطّل المدارس
- إسرائيل والضفة… والمشروع الإيراني
- “هيك بدن بهالبلد”.. فيديو لرجل مسلح يقتحم صيدلية في لبنان ويطلب حفاضات أطفال والأموال التي بآلة الحساب
- دياب يتساءل ما إذا انتهى دور الحكومة والحريري: أعود لرئاستها بشروط ونقطة عالسطر
- لبنان: «بالوناتُ اختبارٍ» حوّلت الحكومة... «جثة» سياسية
- «الحزب الديموقراطي»: لا خلافات ولم نتلق أي استقالات رسمية من الأعضاء
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2020
- أستراليا: عزل 50 من عمال وولورث في سيدني بعد رصد حالة عادت مؤخرا من فيكتوريا
- العالم يترقب إنفلونزا جديدة.. والصحة العالمية: احذروا!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
- باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى «الاجراءات».. ونقاش حول مصير الحكومة
- رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- واشنطن ستضغط الى الحدّ الأقصى
-
-
-
-
-
بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل ...الكاتب:
-
مع Kroll أو من دونِها.. التدقيق ممنوع! ...الكاتب:
-
إستريحـوا ... ...الكاتب:
-
هل تلجأ المنظومة الحاكمة إلى «الخرطوشة» الأخيرة؟ ...الكاتب:
-
هل يفعلها باسيل؟ ...الكاتب:
-
المؤسسات تتهاوى... ومشهدية الجوع تلوح ...الكاتب:
-
الرسائل الصينية «اختبار».. وفهمي يطلب ملاحقة رئيس ...الكاتب:
-
حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من ...الكاتب:
-
إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة ...الكاتب:
-
كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب ...الكاتب:
-
بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: ...الكاتب:
-
الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات" ...الكاتب:
-
لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي! ...الكاتب:
-
تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا! ...الكاتب:
-
الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم» ...الكاتب:
-
بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك» ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العتمة الشاملة الأحد؟ ...الكاتب:
صندوق النقد يستريح: هل ننعزل عن المجتمع الدولي؟
أنهى الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي جولة مشاوراتهما السادسة عشر، على أمل متابعة المشاورات الأسبوع المقبل. كسابقاتها، لم تحمل الجولة الأخيرة أي تقدّم على صعيد التوصّل إلى أرقام نهائية حول الخسائر المالية، ولا إلى نتائج إيجابية حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات. وهما الركيزتان الأساسيتان للتفاوض مع الصندوق، ودونهما، لا جدوى من التفاوض.
لم ينتظر الصندوق موعد جلسة المشاورات التالية. إذ أن ما يُظهره لبنان من استهتار حيال الصندوق، دفع الأخير إلى تعليق الجلسات، بانتظار انتهاء الجانب اللبناني من وضع مقاربة موحّدة لأرقام الخسائر، بالاضافة إلى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
متاهات سياسية
الوفد المفاوض الذي يضمّ وزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا يصرّح بما خلصت إليه الجلسات حتى الآن. على أن النتائج السلبية ظاهرة للعيان. وعلى هذا المنوال، لم يبقَ للسلطة إلاّ افتعال ضوضاء سياسية تكسر جمود الوفد المفاوض. تُرِكَت مهمّة الضوضاء في البدء إلى لجنة المال والموازنة عبر قيامها بعملية التوفيق بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان، مع علم أعضائها المسبق أن الخلاف بين الحكومة والمصرف المركزي، له أبعاد سياسية. وهو ما يثبت من خلال عدم طي صفحة الخلافات رغم توصّل اللجنة إلى أرقام تعتبرها أدقّ.
ما يُخيَّل لتلك اللجنة أنه انجاز، أحبطه امتعاض وفد صندوق النقد من المماطلة والمتاهات التي يدور الوفد اللبناني داخلها، بصورة تؤكد عدم جدية التفاوض مع الصندوق.
اللجوء إلى المتاهات يهدف إلى تضليل صندوق النقد والجمهور اللبناني على حد سواء، لكسب الوقت، علّ حلاً سياسياً يبرز هنا أو هناك، فيخلق واقعاً جديداً قد تكون القوى السياسية قادرة على التعامل معه، على عكس الضغط الواقع على رقبتها اليوم. وأولى بشائر الواقع الجديد، هو الحديث عن تغيير أو تعديل حكومي قد يعيد خلط الأوراق، ومن ضمنها أوراق التفاوض مع الصندوق. وهذا التوجّه يحمل إمكانية رمي الحكومة المقبلة للأرقام الناتجة عن الحكومة الحالية. وهذا يعني وقتاً إضافياً ثميناً للطبقة السياسية. لكن في الوقت عينه، تعني مزيداً من الغرق بالنسبة للاقتصاد والنقد، وهو خيار لا يكترث له الساسة.
ضاق صندوق النقد ذرعاً بالمتاهات اللبنانية المكشوفة. ومع العلم المسبق لوفد الصندوق بكيفية إدارة البلاد في لبنان، إلا أنه خاض المفاوضات واحتَمَل التخبّط المقصود، الذي يعكس عدم رغبة الجانب اللبناني في الوصول إلى نتائج إيجابية مع الصندوق. فقرر الأخير حسم أمره والاكتفاء من تضييع الوقت ومشاهدة الألاعيب، فأبلغ الجانب اللبناني رغبته بتعليق جلسات التفاوض ريثما تُحَل مسألة التفاوت بأرقام الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان، إلى جانب التماس اجراءات فعلية تتعلّق بالإصلاحات.
انسداد الأفق
لا ثقة إذاً بكل ما تفعله الحكومة. وترجمة قرار الصندوق لغياب الثقة، ستنعكس حكماً على نظرة المجتمع الدولي، الذي سيقلل من ثقته ببلد لا تعمل حكومته جدياً على حل أزمته، وبالتالي ستتقلّص فرص سعي المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ومع احتمال انسداد أفق التعاون مع صندوق النقد، بفعل التقصير اللبناني، ما زالت الحكومة تنظر بعين التعالي إلى صندوق النقد والمجتمع الدولي. فهي تريد المساعدة والعودة إلى المسار الدولي الطبيعي، وفي الوقت عينه غير مهتمة بانجاز المطلوب منها. وكلّما زاد الخناق، وبدل بذل الجهد للإصلاح، تُرمى تصريحات متناقضة لا تخدم سوى إثارة المجتمع الدولي ضد لبنان.
وآخر العبارات المستفزّة، هي ما قالته وزيرة الدفاع زينة عكر حين أكّدت أن "المجتمع الدولي مقفل بوجهنا بقرار سياسي، ولو أن الجهات الخارجية تربط ذلك بموضوع الإصلاحات". ثم أضافت أننا "نستطيع النهوض بلبنان من دون انتظار المساعدات الخارجية". بعدها، ناقضت عكر نفسها، إذ اعتبرت أن كلامها لا يعني "أننا لا نحتاج إلى المساعدة أو لضخ الدولارات"، لكن من وجهة نظرها "علينا العمل بغض النظر عن ذلك".
عكر تريد المساعدة الدولية، وتتهم المجتمع الدولي بالتضييق على لبنان. وفي الوقت عينه لا تريد المساعدة الدولية بل تريد الإتّكال على الداخل، فيما الداخل عاجز عن الاتفاق على أرقام موحّدة للخسائر، ويرفض القيام بالاصلاحات.
الحل شرقاً؟
للمجتمع الدولي قرارات سياسية واقتصادية تحددها موازين القوى. ولبنان لا يملك خيار التمرّد على من يتحكّم بموازين القوى، بغض النظر عن صوابية سياسات وقرارات المتحكّمين. وهذه المعادلة يدركها الجميع، بمن فيهم دول الشرق الذين تستنجد بهم بعض القوى اللبنانية. فمقولة التوجّه شرقاً، وبعيداً عن الهدف السياسي لمن ينظّر لها، هي بالكاد تمثّل "فشة خلق" إعتراضية على الواقع الاقتصادي، وعلى القرار العربي والدولي بعدم انقاذ لبنان ما لم يحل داخلياً أزمته السياسية والاقتصادية والنقدية.
لكن الانعكاس الاقتصادي للمقولة، لا يحمل أي معنى، لأن لبنان اليوم في عزلة، وفكّها لا يكون إلا بكسب ثقة المجتمع الدولي الذي يمثّل الأميركي والأوروبي ثقله. هل هذا الكلام دعوة للخضوع لأي إملاءات سياسية أميركية وأوروبية؟ بل هي دعوة لعدم الانتحار الاقتصادي.
أما قرار التمرّد والاختيار بين الداخل والخارج والشرق والغرب، فهو يحتاج إلى التحصين، وبالتالي إلى بناء دولة قوية سياسياً واقتصادياً، وقبل تحقيق ذلك، فإن الخضوع أمر حتمي. وما نحن فيه اليوم، هو نتيجة عقود من الخضوع من دون تصحيح المسار، أو على الأقل حفظ خط آمن للعودة بأقل الخسائر، فيما لو قرّر الساسة التمرّد.
وعموماً، من يتمركز في الشرق، لا يستطيع عزل نفسه عن المجتمع الدولي، رغم قوّته الاقتصادية والسياسية. فروسيا والصين، هُما في صلب المجتمع الدولي، وعلى اتصال مباشر مع الأميركي والأوروبي. وفي لبنان، لا تصحّ الدعوة إلى التوجّه نحو الروسي أو الصيني، بالتوازي مع معاداة الأميركي أو الأوروبي، وقبلهما المجتمع الإقليمي العربي الذي كان الداعم الأبرز للبنان اقتصادياً وسياسياً.
نحن لا نملك ترف الاختيار. أزمتنا معروفة، وواقعنا مكشوف أمام الجميع. بل أن الجميع أخبر منّا بما لدينا. وعليه، خياراتنا محدّدة، إما الإصلاح وإما الانهيار التام. والإصلاح يرتكز على بُعدين، داخلي، عبر انهاء أسس منظومة الفساد وبناء أخرى سليمة، وخارجي عبر اصلاح العلاقات مع البُعدين العربي والدولي، ولا يقوم بُعدٌ بمعزل عن الآخر.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- أخيرا.. جيزيل ماكسويل تدفع ثمن "الإغواء المشين"
- أستراليا: أكثر من 10,000 شخص رفضوا الخضوع لفحوصات كورونا والبعض يعتقد أن الوباء "مؤامرة"
- بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل يمكن إنقاذ لبنان؟
- الحكومة تحتمي من السقوط بالتصعيد السياسي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الاعتداء على واصف الحركة: السلطة تعود إلى ميليشياويتها
- صندوق النقد يستريح: هل ننعزل عن المجتمع الدولي؟
- الخيارات تتضاءل والكارثة تقترب من لبنان
- بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل يمكن إنقاذ لبنان؟
- الحكومة تحتمي من السقوط بالتصعيد السياسي
- الحكومة تتّجه شرقاً.. وعون متمسّك بتدقيق حسابات «المركزي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- إستريحـوا ...
- هل يفعلها باسيل؟
- المؤسسات تتهاوى... ومشهدية الجوع تلوح
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)