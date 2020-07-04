- شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية: "إجري على إجرَك"!
- الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
- بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»
- حكومة دياب "ورقة" بيد طهران... تكتب عليها ما تشاء
- نفط ايران مقصلة للبنان
- حزب الله بحكومته يخاطب العراق والصين.. طمعاً بمحاورة الأميركيين
- معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار آخر
- يا علي... نشهدُ أنهم قتلوك
- مقترحات أولية عراقية: نفط بأسعار زهيدة أو مقابل الزراعة
- لبنان في ظلّ "قانون مازح"
- شديد لدياب: السفراء ينفّذون سياسات بلدانهم
- "لغز" جل الديب ومقولة المسيحيين "الجيش مش قوي إلا علينا"
- "المستقبل" - "الاشتراكي": ترتيب العلاقة "ماشي"... والإثنين في اليرزة
- غزوة السفيرة الأميركيّة في لبنان: تضييق الخناق
- كرول تفقأ الدملة: مَن يحكم الحكومة؟
- كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟
- تحقيق بسرقة في «كازينو لبنان»
- سامر حبلي الذي قتله الدَّين
- علي الهقّ... شهيد الإبعاد والإفقار: أنا مش كافر
- "يا للعار يا للعار ودّونا عالإنتحار"... جثّة وغضب في بيروت
- سوق النحّاسين في طرابلس: هل هذا آخر المشوار؟
- الاعتداء على واصف الحركة: السلطة تعود إلى ميليشياويتها
- صندوق النقد يستريح: هل ننعزل عن المجتمع الدولي؟
- بيروت : منتحرون في الحمرا و”لويس فيتون” في الأسواق…
- الخيارات تتضاءل والكارثة تقترب من لبنان
- المُؤتمر الصّحافي “الفتحاوي” “الحمساوي” المُشترك مُبادرةٌ جيّدة.. ولكن ماذا بعد؟ هل “المُقاومة الشعبيّة” هي الرّد الأنسَب على خطوة “الضّم” الأخطر؟ ولماذا يتصدّر السنوار الاحتِجاجات في غزّة؟ وهل بات الجناح المُتشدِّد هو قائد السّفينة بعد غِياب هنية؟ وما الذي يُرعِب نِتنياهو؟
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2020
- إصابات كورونا تلامس 11 مليونا.. انتشار جنوني بأميركا وأرقام كبيرة بجنوب أفريقيا ومخاوف جديدة بإسرائيل
- أستراليا: أكثر من 10,000 شخص رفضوا الخضوع لفحوصات كورونا والبعض يعتقد أن الوباء "مؤامرة"
- بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل يمكن إنقاذ لبنان؟
- الحكومة تحتمي من السقوط بالتصعيد السياسي
- الحكومة تتّجه شرقاً.. وعون متمسّك بتدقيق حسابات «المركزي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مع Kroll أو من دونِها.. التدقيق ممنوع!
- إستريحـوا ...
- هل تلجأ المنظومة الحاكمة إلى «الخرطوشة» الأخيرة؟
- هل يفعلها باسيل؟
- المؤسسات تتهاوى... ومشهدية الجوع تلوح
- الرسائل الصينية «اختبار».. وفهمي يطلب ملاحقة رئيس جمعية المصارف!
- أخيرا.. جيزيل ماكسويل تدفع ثمن "الإغواء المشين"
- دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
- وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!
- حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)
- حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من السياسيين
- إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة الرئيس... حكومتكَ سبب الحصار
- كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
- بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: لن أسمح بكسر الجيش
- الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
- لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي!
- تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"يا للعار يا للعار ودّونا عالإنتحار"... جثّة ...الكاتب:
-
سوق النحّاسين في طرابلس: هل هذا آخر ...الكاتب:
-
الاعتداء على واصف الحركة: السلطة تعود إلى ...الكاتب:
-
صندوق النقد يستريح: هل ننعزل عن المجتمع ...الكاتب:
-
بيروت : منتحرون في الحمرا و”لويس فيتون” ...الكاتب:
-
الخيارات تتضاءل والكارثة تقترب من لبنان ...الكاتب:
-
بعد "السبت الأسود" كاتب أميركي يتساءل: هل ...الكاتب:
-
مع Kroll أو من دونِها.. التدقيق ممنوع! ...الكاتب:
-
إستريحـوا ... ...الكاتب:
-
هل تلجأ المنظومة الحاكمة إلى «الخرطوشة» الأخيرة؟ ...الكاتب:
-
هل يفعلها باسيل؟ ...الكاتب:
-
المؤسسات تتهاوى... ومشهدية الجوع تلوح ...الكاتب:
-
الرسائل الصينية «اختبار».. وفهمي يطلب ملاحقة رئيس ...الكاتب:
-
-
معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار آخر
ذهب دياب بعيداً في افتعال العراضات الإعلاميّة حول معاركه الوهميّة، ربّما لإدراكه أن حكومته باتت في حكم المشلولة، وأن هناك ضرورة لملء المشهد بسجالات وخطابات توحي بوجود خصوم يعيقون تقدّم الحكومة في ملف الانهيار المالي. في الوقت الراهن، سيستمر الرجل في ملء منصبه، لغياب التسوية القادرة على إنتاج البديل المناسب. وحتّى ظهور هذا البديل، سيستمر دياب في رحلة البحث عن مؤمرات يمكن الحديث عنها لتبرير إخفاقات حكومته.
فمن يقرأ كلام رئيس مجلس الوزراء في جلسة الحكومة يوم الخميس، لا يسعه سوى أن يتذكّر شخصيّة دونكيشوت الروائيّة الشهيرة، التي تجسّد الفارس الذي مضى هائماً على وجهه ليفتعل معارك من نسج خياله مع طواحين الهواء والأغنام. امتلأ خطاب الرجل بالكلام عن "الجهات الدوليّة والمحليّة التي تعمل على محاصرة اللبنانيين وتجويعهم"، وعن لعبة الدولار التي باتت "مكشوفة ومفضوحة". غريم دياب، كما يدّعي، هي الجهات التي تعمل لتكون "الخسائر ضخمة"، وليكون "الاصطدام مدوّياً"، ولتكون النتيجة "تحطّماً كبيراً". يتحدّث الرجل عن رسائل بالحبر السرّي، ورسائل بالشيفرة، ورسائل بالواتساب، ومخطّطات، وأمر عمليّات...إلخ. لم يسمِّ دياب أحداً من هذه الجهات الدوليّة والمحليّة.
لم يعد لدى دياب نفسه شك بأن حكومته أحيلت إلى الموت السريري، بعد تعثّر مسار مفاوضاتها مع صندوق النقد
عمليّاً، لم يعد لدى دياب نفسه شك بأن حكومته أحيلت إلى الموت السريري، بعد تعثّر مسار مفاوضاتها مع صندوق النقد، وفشلها في التعامل مع تداعيات الانهيار المالي من جميع الجهات. فيما بدأ الأقطاب المشاركون في الحكومة بالتملّص منها، من التيّار الوطني الحرّ، الذي بدأ يشكو انخفاض إنتاجيّتها، إلى نبيه برّي الذي أصبح يمتعض من تأخرها في تنفيذ خطّة طوارىء ماليّة فعليّة، وصولاً إلى العديد من الوزراء أنفسهم.
ببساطة لم يعد للحكومة سبب للبقاء. لكن ما يؤخّر وفاتها الفعليّة، بعد موتها السريري، هو عدم نضوج طبخة الحكومة المقبلة. هذه الطبخة تنتظر توفير التوافق على العديد من الأمور، من هويّة رئيس الحكومة القادم، إلى موقع حزب الله فيها في ظل حاجة الحكومة إلى دعم دولي واسع، وصولاً إلى طريقة مشاركة الأحزاب فيها وتوزّع الحصص.
يشير المراقبون إلى أنّ التوصّل إلى هذا النوع من التسويات سيحتاج المزيد من الوقت، فيما سيكتفي دياب في هذا الوقت بأداء هو أقرب لمنطق تصريف الأعمال.
لكنّ دياب استدار نحو حاكم المصرف المركزي الذي استدعاه ليسائله عن فشل إجراءات المصرف المركزي في ضبط سعر الصرف، ملمّحاً إلى مسؤوليّة الحاكم في مسألة تدهور سعر الصرف.
أيّ متابع لتطوّرات الأزمة الماليّة أن لبنان لا يعاني فعليّاً من أيّ حصار مالي داخلي أو خارجي
عمليّاً، يدرك أيّ متابع لتطوّرات الأزمة الماليّة أن لبنان لا يعاني فعليّاً من أيّ حصار مالي داخلي أو خارجي. لا بل يمكن القول إن أي جهة دوليّة لم تبادر حتّى إلى محاولة التضييق ماليّاً على لبنان، أو محاولة التشدّد في شحن الدولار النقدي أو إجراء التحويلات الماليّة إليه، باستثناء الحالات التي قلّصت فيها المصارف المراسلة تسهيلات المصارف اللبنانيّة لديها لأسباب ائتمانيّة مصرفيّة. وإذا كانت توجّهات السياسة الخارجيّة اللبنانيّة لا تثير شهيّة الولايات المتحدّة وبعض دول الخليج للتضحية من أجل إنقاذ لبنان، فمن الأكيد أيضاً أن هذه الدول لم تبادر لإتخاذ مواقف عدائيّة من شأنها عزل البلاد ماليّاً أو إعاقة نهوضها.
ومن ناحية أخرى، لا يوجد أدلّة على تورّط أيّ جهة محليّة أو دوليّة بعمليّات مضاربة مفتعلة أو مقصودة لضرب قيمة الليرة اللبنانيّة، فيما يبدو من الواضح أن انهيار سعر الصرف يرتبط اليوم بعوامل عديدة تبدأ من توقّف التحويلات إلى لبنان ونظامه المالي، وتمر باعتماد الدولة على الاستدانة من مصرف لبنان للإنفاق، وصولاً إلى الضغط الذي سبّبته الأزمة الاقتصاديّة في سوريا. أمّا رسائل الحبر السرّي والرسائل المشفّرة، فتبدو أقرب إلى مشاهد هوليوديّة في خيال الرجل الخصب.
وإذا ما وضعنا جانباً كلّ الكلام عن هذه المؤمرات الغامضة التي اختار دياب تجهيل فاعلها، لا يبقى سوى شمّاعة حاكم المصرف المركزي التي ما زال يصرّ على تحميلها كل أسباب الفشل في التعامل مع أزمة انهيار سعر الصرف. عمليّاً، حمّل دياب الحاكم من قبل، مسؤوليّة انهيار سعر الصرف كونه لم يضخّ ما يكفي من دولارات في الأسواق للدفاع عن سعر صرف الليرة، مع العلم أن أيّ مراقب كان يدرك أن أقصى ما يمكن أن يطمح له الحاكم في هذا النوع من الأزمات، هو التشدّد في تقنين استخدام الاحتياطات المتبقية لديه من العملة الصعبة، للتمكّن من دعم السلع الحيويّة لأطول فترة ممكنة، ريثما يتمّ إيجاد الحلول الجذريّة للأزمة الماليّة من قبل السلطة التنفيذيّة نفسها.
وإذا ما وضعنا جانباً كلّ الكلام عن هذه المؤمرات الغامضة التي اختار دياب تجهيل فاعلها، لا يبقى سوى شمّاعة حاكم المصرف المركزي
فدياب يتناسى هنا أن الأزمة النقديّة المتعلّقة بسعر صرف الليرة، هي مجرّد نتيجة للأزمة الاقتصاديّة الشاملة التي تضرب البلاد، والتي ينبغي مقاربتها من خلال خطّة متكاملة تعمل عليها الحكومة. أمّا دور حاكم المصرف المركزي، فلا يمكن أن يعوّض في أيّ حال من الأحوال عن غياب هذه الخطّة. وبغياب هذه الخطّة، لا يستطيع الحاكم سوى العمل على إدارة ما يملكه من عملات أجنبيّة بتحفّظ.
في كلّ الحالات، سار الحاكم في خطّة ضخ الدولارات التي أصرّ عليها دياب، والتي تحوّلت لاحقاً إلى مثال يُضرب في الإجراءات البعيدة كل البعد عن بديهيّات علم الاقتصاد والمعالجات النقديّة. وبعد تعثّر هذه الخطّة، انتقل دياب إلى مساءلة الحاكم عن أسباب فشل هذه الإجراءات، بدل مساءلة الحكومة عن هدف الإصرار على هذه الخطّة التي حذّر منها الحاكم قبل تطبيقها.
يدرك دياب أنّ الحاكم باقٍ في منصبه على المدى المنظور، وخصوصاً بوجود الغطاء السياسي الذي توفّر له من قبل رئيس المجلس النيابي. لكن من الواضح أن الرجل سيظلّ متجهاً نحو استهداف الحاكم خلال المرحلة القادمة، في محاولة لتحميله مسؤوليّة الفشل في التعامل مع أزمة سعر الصرف، وقد يكون في ذلك رهان على تقبّل جزء من الرأي العام لهذا النوع من الاتهامات للحاكم، في ظلّ السخط الذي تعبّر عنه شرائح اجتماعيّة واسعة على القطاع المصرفي والخسائر التي تحمّلها المودعون فيه.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية: "إجري على إجرَك"!
- الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
- بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»
- حكومة دياب "ورقة" بيد طهران... تكتب عليها ما تشاء
- نفط ايران مقصلة للبنان
- معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار آخر
- مقترحات أولية عراقية: نفط بأسعار زهيدة أو مقابل الزراعة
- لبنان في ظلّ "قانون مازح"
- شديد لدياب: السفراء ينفّذون سياسات بلدانهم
- كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)