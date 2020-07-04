أسرار وخفايا لبنانية

أسرار النهار

تقوم قيادات حزبية بزيارة بلدات وقرى في منطقة نفوذ حزبها لنقل توجهات رئيسها الآيلة إلى التعبئة لمواجهة تحديات المرحلة بكل أشكالها.

يُتوقع بعد فتح المطار وصول أكثر من موفد عربي ودولي إلى لبنان، على خلفية تدهور أوضاعه، للتفتيش عن صيغة أو تسوية ما.

أبدت اوساط ديبلوماسية استغرابها الشديد لسلوكيات بعض الوزراء في عز تصاعد الازمات الاجتماعية والمالية لجهة الاستخفاف بتأثير التصرفات المترفة على الرأي العام او من ناحية عدم التنبه الى تصريحاتهم

أسرار اللواء

يسجّل لوزيرة "سوبر" زيارات متكررة لمنطقة لبنانية، على خلفية التنسيق، في مجموعة من النقاط الحيوية الخطيرة..

تضاربت المعلومات حول لقاء سياسي هام، على خلفية "التساكن الجاري" بين الطرفين بين ضرورة اللقاء وحقيقة "النفاق"!

يخشى ناشطون من جولة تعديات، ما لم تبادر الأجهزة المعنية إلى كشف الفاعلين، نظراً لإنعكاسات ذلك.

خفايا نداء الوطن

تقدّم قاض خرج حديثاً من السلك القضائي بطلب انضمامه الى نقابة المحامين في بيروت.

يبدو ان الجمعية العمومية لشركة "ألفا" قد تعطلت حيث لم يتبلغ أي من اعضاء مجلس الإدارة المفترضين أي قرار بنقل تفويض التوقيع اليهم.

تؤكد أوساط حكومية أن جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل ستتخذ مجموعة قرارات ترتبط بالتعيينات.

البناء

خفايا

قال مصدر مالي إن كمية الدولارات التي دخلت مع فتح المطار زادت عن خمسين مليون دولار وهي ما تسبّب بتخفيض سعر الدولار في سوق الصرف أمس. واعتبرت المصادر أن موسم الصيف سيتكفّل بالتأثير على سوق الصرف بحيث يمكن أن يثبت السعر عند مستويات دنيا تقارب الـ4000 ليرة.

كواليس

ترقّبت جهات ليبية تواصلاً روسياً فرنسياً لإطلاق مبادرة سياسية لجمع الفرقاء المتنازعين، بحيث يحضر مؤتمر الحوار حول ليبيا إضافة للأطراف الليبية كل من تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات وجهاً لوجه وتحضر تونس والجزائر. وقالت الجهات الليبية إن الوضع العسكري دخل مرحلة ستاتيكو تفتح باب السياسة.

الجمهورية

استغرب مرجع دبلوماسي محاولة أحد النواب رمي مسؤولية موازنات الدولة على موظف كبير فيما هو الذي كان يصوت على

الموازنات.

حذر سفير غربي مما يحصل في لبنان في الاونة الاخيرة في ظل إهمال واضح من السلطة وتخوف من حصول أعمال عنف تفجر البلد.

يجري تواصل بين رئيس حزب مسيحي وقيادي سابق في تيار في الأشرفية للتحالف في الانتخابات النيابية في دائرة رئيس الحزب.

الأنباء

*دوافع شخصية

تبيّن أن حركة يقوم بها نائب مردها الى دوافع شخصية، ولا تعبّر عن توجّه سياسي لدى المحور الذي ينتمي إليه.

*لا جواب

لم تتلقّ شخصية سياسية جواباً من حزب فاعل على رسالة بعثت بها حول التطورات الحاصلة.