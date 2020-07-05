- احذفها فوراً لو كانت على هاتفك.. جوجل يحظر 25 تطبيقاً، تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- المشرق العربيّ: الانهيار وقد اكتمل!
- تجربتا العقوبات على صدام ونظام طهران؟
- الكهرباء مجدّداً اختبارُ حكومةٍ تُسابق الانهيار الكبير
- انقسام وزاري حول «التغيير الحكومي» و«أصدقاء ترامب» يطالبون بتنفيذ الـ 1559
- هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟
- تقرير أميركي قريب يستهدف "فاسدين" في 14 و8 آذار
- نسخة جديدة من إيلي فرزلي: صقر من صقور 14 آذار
- عجز باسيل وحزب الله.. وقيصر يدفن حلم الرئاسة بالقُصَيْر
- سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين
- لبنان… والأوهام العراقية والإيرانية والصينية
- توقعات الأبراج ليوم July 5, 2020
- أحدهم أردى نفسه قتيلا في قلب بيروت.. أربع حالات انتحار بلبنان في 24 ساعة
- "تأجيج" السنّة ليس تركيّاً و"بهاء" ليس لأنقرة!
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- صديقة نجل ترامب مصابة بفيروس كورونا المستجد
- نجح على أول مريض.. علاج إشعاعي تركي ينتصر على كورونا
- “طلبوا مني إشعال الفرن، كانت هناك أسياخ والأجواء مليئة بالذعر”.. شاهد جديد بقضية خاشقجي يروي ما جرى معه
- عارضة الازياء إيفا بادلوك تعرض "مؤخرتها" المثيرة!
- الحكومة في دوامة التخبّط... والشارع إلى احتدام
- الصندوق: لا إتفاق قبل الإصلاحات .. وواشنطن: خيارات صعبة
- الأزمة المعيشية تدفع لبنانيين إلى الانتحار... وآباء يسطون على الحليب لإطعام أطفالهم
- دياب يلتحق سياسياً بـ«محور الممانعة»
- أسرار وخفايا لبنانية
- قرار القاضي مازح والدولة اللبنانية الخرساء!
- دياب العاشق ونصرالله المعشوق
- الوصفة اللبنانيّة العبقريّة الجاهزة
- إستمرار تهريب الأموال إلى الخارج؟
- جعجع.. هل يُحيّد بري ويتراجع حكومياً؟
- واشنطن تحكم "الطوق الخليجي" على لبنان
- شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية: "إجري على إجرَك"!
- الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
- بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»
- حكومة دياب "ورقة" بيد طهران... تكتب عليها ما تشاء
- نفط ايران مقصلة للبنان
- حزب الله بحكومته يخاطب العراق والصين.. طمعاً بمحاورة الأميركيين
- معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار آخر
- يا علي... نشهدُ أنهم قتلوك
- مقترحات أولية عراقية: نفط بأسعار زهيدة أو مقابل الزراعة
- لبنان في ظلّ "قانون مازح"
- شديد لدياب: السفراء ينفّذون سياسات بلدانهم
- "لغز" جل الديب ومقولة المسيحيين "الجيش مش قوي إلا علينا"
- "المستقبل" - "الاشتراكي": ترتيب العلاقة "ماشي"... والإثنين في اليرزة
- غزوة السفيرة الأميركيّة في لبنان: تضييق الخناق
- كرول تفقأ الدملة: مَن يحكم الحكومة؟
- كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟
- تحقيق بسرقة في «كازينو لبنان»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
"المستقبل" - "الاشتراكي": ترتيب العلاقة "ماشي"... والإثنين ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
أحدهم أردى نفسه قتيلا في قلب بيروت.. أربع حالات انتحار بلبنان في 24 ساعة
ارتفعت إلى أربع حالات الانتحار في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن أقدم شخصان على الانتحار يوم السبت بسبب "ضائقة مالية" ناتجة عن تدهور الوضع المعيشي في البلاد، نقلا عن نشطاء.
وحسب مصادر إعلامية محلية، أطلق المواطن اللبناني خالد يوسف النار على نفسه جنوبي البلاد بسبب ما يوصف بتردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء.
وتجمع عشرات المحتجين المناهضين للحكومة مساء الجمعة حدادا على الضحية المنتحر، وأشعلوا الشموع ووضعوا الزهور على المكان الذي أطلق فيه الرجل النار على نفسه، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وصاح أحد المتظاهرين باكيا "كم من الناس يجب أن يموتوا لكي يفهم قادتنا أن الناس جائعون؟"، في وقت قالت فيه الناشطة لينا بوبس "لقد أطلق النار على نفسه لأنه لم يعد بإمكانه إطعام أسرته".
من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية محلية أيضا أن رجلا مسنا يدعى توفيق أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله لأنه يعاني من مرض مزمنٍ.
حادثتا الجمعة
واستفاق اللبنانيّون يوم الجمعة على حادثتي انتحار لمواطنين آخرين، والسبب أيضا، حسب نشطاء الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ووفقا لوكالة الأناضول، فإن علي محمد الهق انتحر بعد أن أطلق النار على نفسه في شارع الحمراء وسط العاصمة بيروت، بسبب معاناته من أعباء مالية.
كما عثرت الشرطة اللبنانية الجمعة على جثة مواطن آخر مشنوق في منزله قرب مدينة صيدا (جنوب) بعد أن كان يعاني في الفترة الأخيرة من ضائقة مالية، وفق الإعلام المحلي.
ويمرّ لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أسفرت عن خروج احتجاجات شعبيّة يومية في مختلف المناطق اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية.
وتشهد الليرة اللبنانيّة تراجعات حادة أمام الدولار الأميركي مع عدم توفّر العملة الصعبة في الأسواق المحلية.
وأعلنت السلطات الثلاثاء الماضي رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33%، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين في الخدمة، في محاولة لخفض النفقات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- عارضة الازياء إيفا بادلوك تعرض "مؤخرتها" المثيرة!
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الكهرباء مجدّداً اختبارُ حكومةٍ تُسابق الانهيار الكبير
- انقسام وزاري حول «التغيير الحكومي» و«أصدقاء ترامب» يطالبون بتنفيذ الـ 1559
- هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟
- تقرير أميركي قريب يستهدف "فاسدين" في 14 و8 آذار
- نسخة جديدة من إيلي فرزلي: صقر من صقور 14 آذار
- سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين
- أحدهم أردى نفسه قتيلا في قلب بيروت.. أربع حالات انتحار بلبنان في 24 ساعة
- الحكومة في دوامة التخبّط... والشارع إلى احتدام
- الصندوق: لا إتفاق قبل الإصلاحات .. وواشنطن: خيارات صعبة
- الأزمة المعيشية تدفع لبنانيين إلى الانتحار... وآباء يسطون على الحليب لإطعام أطفالهم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)