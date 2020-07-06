- "حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى
- حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟
- السفيرة الأميركية تهدّد دياب
- الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد مضطرب ومحاصر
- بكركي "الثائرة": الراعي يستعيد مجد حماية لبنان
- "العقوبات"... تنتظر "على الكوع"!
- 5 تموز 2020... الراعي بنكهة صفير
- الحكومة والمصارف: نحو المرحلة الثانية بعد تجاوز الأرقام؟
- جلسة الحكومة غداً: التفعيل أو الرحيل!
- وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة: اقتراح المجلس الملّي لكهرباء لبنان!
- اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة
- مشروع قانون المنافسة: مؤجّل بأمر المحتكرين
- «مأثرة» جديدة لـ«سبورتينغ كلوب»: منع محجّبة من دخول المسبح
- كتاب بولتون: أوباما حارب الإرهاب السنّي بالإرهاب الشيعي!
- فقر وتدخلات و«جيوش صغيرة»
- الخطر آتٍ من باب التبانة (1/2): باب الذهب والأمان الذي احتلّه الفقر
- جنبلاط ينضم للمطالبين بإسقاط الحكومة.. و«الحراك الثوري» يشتد
- «حزب الله»... بين ناريْ قاعدته الشعبية وحلفائه
- البطريرك الماروني يُطْلِقُ «نداء النجدة»
- رهان على الجيش العراقي
- البطريرك الماروني يطالب بإنهاء هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية
- توقعات الأبراج ليوم July 6, 2020
- أصول الدولة وممتلكاتها: منجم ذهب ينقذ لبنان من أزمته؟!
- أستراليا: أطباء يدعون إلى وقف تخفيف القيود
- كايلي جينر بـ"اللانجري" المثير!
- كوريا الشمالية تقول إنها لا تحتاج إلى التفاوض مع الولايات المتحدة
- وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا
- احذفها فوراً لو كانت على هاتفك.. جوجل يحظر 25 تطبيقاً، تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- المشرق العربيّ: الانهيار وقد اكتمل!
- تجربتا العقوبات على صدام ونظام طهران؟
- الكهرباء مجدّداً اختبارُ حكومةٍ تُسابق الانهيار الكبير
- انقسام وزاري حول «التغيير الحكومي» و«أصدقاء ترامب» يطالبون بتنفيذ الـ 1559
- هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟
- تقرير أميركي قريب يستهدف "فاسدين" في 14 و8 آذار
- نسخة جديدة من إيلي فرزلي: صقر من صقور 14 آذار
- عجز باسيل وحزب الله.. وقيصر يدفن حلم الرئاسة بالقُصَيْر
- سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين
- لبنان… والأوهام العراقية والإيرانية والصينية
- رقص عربي حار جدا
- حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 5, 2020
- روسيّا لن تقبل مع الصين، ضرب (إيران الآسيوية) بأي شكل
- أحدهم أردى نفسه قتيلا في قلب بيروت.. أربع حالات انتحار بلبنان في 24 ساعة
- "تأجيج" السنّة ليس تركيّاً و"بهاء" ليس لأنقرة!
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- صديقة نجل ترامب مصابة بفيروس كورونا المستجد
- نجح على أول مريض.. علاج إشعاعي تركي ينتصر على كورونا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار ...الكاتب:
-
الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد مضطرب ومحاصر
لن يكون لبنان في معادلة توجهه شرقاً سوى نسخة عن سوريا والعراق وإيران. فمحاولات إشاعة بروباغندا عن أن روسيا والصين يمكنهما الحلول محل الأميركيين والأوروبيين في حياة لبنان الاقتصادية، ليست سوى سراب وأحلام يقظة تعيسة، هدفها تقطيع الوقت والاستثمار فيه وملء فراغه، في انتظار توافر ظروف تتغير فيها المعطيات، ليعود لبنان محط اهتمام عربي ودولي.
بلد محاصر
الصين وروسيا ليستا في محور الممانعة. فاهتماماتهما وعلاقاتهما بأميركا وإسرائيل أوثق بكثير مما يمكن لها أن تكون بلبنان أو سوريا أو إيران. وفي احتفال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الذي ضمّ بنيامين نتنياهو وبني غانتس، وحضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، انصب الاهتمام الأميركي على وقف أو تعطيل الاتفاقات الإسرائيلية - الصينية.
وإسرائيل المعروفة حظوتها لدى الولايات المتحدة الأميركية، لا تسمح لها واشنطن بالشروع في توقيع اتفاقيات ومعاهدات بالحجم الذي كان مقرراً مع الصين. ولبنان لن يكون قادراً حتماً على الارتماء في الحضن الصيني. وحتى ولو أراد لبنان بكليّته ذلك، فالصين هي التي لا تريد، طالما يخضع لبنان لضغوط وعقوبات دولية.
عُظام اللبنانيين وثاراتهم
في كل محطة خلافية، يتجدد سجال اللبنانيين معتبرين بلدهم محور الكون، وبؤرة أساسية في صراع الأقطاب والمحاور بين شرق وغرب، ولا ينعكس إلا فيه وعليه. كأن هذا البلد الصغير محور الصراع الدولي والكوني، على ما يروح ينجّم سياسيوه ومسؤولوه ويُبَصِّرون.
إنهم يقرأون في كتب قديمة، متناسين أن الزمن تجاوزها، ولم تكن إلا من نسج طموحات قدامى الزعماء السياسيين المسيحيين، عندما كانت ظروف الصراع الدولي أيام الحرب الباردة تسمح بتلك التصورات والطموحات.
وفي سياق سجالاتهم الانقسامية اليوم، لا يزال اللبنانيون قابعين في الماضي. كأنما الزمن والتطوّر عبرا بهم وهم نيام. وقد يكون للاستثمار، أو للبروباغندا الشعبوية السياسية، التي لا يجيدون سواها سبيلاً إلى السياسة القائمة على الثارات والنكاية والتحريض في ما بينهم، نصيب وافر من سجالاتهم الغوغائية.
وفي هذا الإطار تندرج سجالاتهم حول أهمية الذهاب شرقاً لمواجهة العقوبات الأميركية والالتفاف عليها.
بروباغندا الممانعة وخصومها
ليست تصورات حزب الله عن اللجوء إلى الصين، وفتح أبواب الاستثمارات الصينية في لبنان، إلا من طينة سياسات البروباغندا تلك التي تبدو الصين فيها كأنها طوع بنان سياسات محور الممانعة وتصوراته الزهرية. وكأنما الاستثمارات الصينية تتوافر لها كل الظروف الملائمة، بل قد أنجزت واكتملت.
عرف حزب الله كيف يتلقف الكلام عن المشاريع الصينية، فنجح في تصوير الصين وكأنها حليفته وحليفة المحور الذي ينتمي إليه. وهذا ليس سوى من أساليبه المجرّبة والمعهودة، لإثارة خصومه، ليضعوا أنفسهم على طرف نقيض منه، نسجاً على منوال الخصومات السياسية اللبنانية السائرة.
وخصوم حزب الله استجابوا بدورهم وكعادتهم إلى هذا الشرك، فصدقوا أن الصين وروسيا إلى جانب حزب الله، وفي مواجهتهم، ثم أشاعوا انطباعاً خاطئاً بذلك.
وبهذا تناسى الجميع أن لدى الصين وروسيا قناعة راسخة أبلغتاها للقوى اللبنانية كلها: المدخل إلى معالجة أزمة لبنان الخانقة هو صندوق النقد الدولي، ولا بديل عنه.
أجوبة السفير الصيني
وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأميركية هي صاحبة القرار الأول والأخير في الأزمة اللبنانية. ثم أن بكين وموسكو تعدان لبنان بلداً مفلساً وغير قابل لمشاريع الاستثمار، في ظل انسداد أفقه السياسي والانهيار الاقتصادي فيه، والضغوط الدولية عليه، والتي تكاد تخرجه من عباءة المنظومة الدولية.
والكلام عن قروض صينية للبنان غير صحيح قط، حسبما تشير مصادر متابعة. ففي اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مع السفير الصيني، سئل السفير ما إذا كانت الصين جاهزة لتقديم مساعدات، فكان جوابه جاهزاً: الصين جاهزة للاستثمار في مشاريع لبنانية، شريطة توافر قواعد ملائمة للاستثمارات، أي الاستقرار الداخلي والتوافق الدولي. على أن تكون المشاريع الاستثمارية وفق آليات BOT أو مشاريع سيادية الطابع، أو اتفاقات من دولة إلى دولة. وبمعنى أوضح: ألا تكون هذه المشاريع مناطة بشركات أو مؤسسات أو رجال أعمال.
وتركزت إحدى إجابات السفير الصيني على وجوب الاهتمام بتفعيل حركة السياح الصينيين إلى لبنان. والسياحة تحتاج بديهياً إلى الاستقرار وبنية تحتية للنقل والخدمات السياحية، وهما غير متوفرين في لبنان، والذي كان متوافراً منهما، خرب أو أُقفل، أو مشرف على الخراب والإقفال.
وأهم ما في الموقف الصيني، هو أن الصين لا يمكن أن تكون محسوبة على أي محور. فهي لا تريد انتزاع نفوذ من أحد، ولبنان يجب أن يكون جسر عبور بين الدول. والصين لا يمكنها أن تكون صاحبة مشاريع في لبنان، إذا كان معزولاً عن العرب وعن الغرب. وبافتقاده هذه العلاقات يكون لبنان تفصيلاً بسيطاً لا أحد يوليه الاهتمام.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
- كايلي جينر مثيرة بـ"حمّالة صدر" من الدانتيل الأسود!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- بالفيديو: شريط مارلين مونرو الجنسي يعرض لاول مرة "للكبار فقط"
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!!
- اوضاع جنسية جريئة تؤدي للجنون الجنسي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد مضطرب ومحاصر
- عجز باسيل وحزب الله.. وقيصر يدفن حلم الرئاسة بالقُصَيْر
- حزب الله بحكومته يخاطب العراق والصين.. طمعاً بمحاورة الأميركيين
- حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من السياسيين
- خطة حزب الله بتجارة الفيول والغذاء من سوريا وإيران
- باسيل يطرح حكومة دياب لـ"البيع"
- حزب الله لن يستسلم للعقوبات والجوع.. ويتحضر للردّ
- ترسيم الحدود ينقذ لبنان أو يشعل حربه
- لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى منظمة إرهابية"!
- لبنان ونموذجه العراقي: أميركا مصممة على دحر إيران
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)