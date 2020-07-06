أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

-اتصل مرجع رئاسي برئيس احدى الجامعات الكبرى التي تقوم بصرف موظفين معتبراً أن المصروفين الأكثر ‏عدداً من مذهب معين وأنه من الأفضل اعادة النظر باللوائح وجعلها أكثر توازناً لعدم اتخاذ القرار أبعاداً طائفية، ‏علماً أن أكثرية المتعاقدين وعدداً كبيراً من الموظفين من مذهب المتصل‎.

ـ عُلم أنّ أحد الإداريين السابقين هو بمثابة مستشار حكومي ومقرب من مرجع رئاسي سابق، يقوم بنقل رسائل في ‏الداخل والخارج ويسعى إلى إقناع دولة خليجية غير مؤثرة بدعم لبنان‎.

ـ عقد اجتماع على مستوى وزراء ونواب احدى الدوائر الانتخابية لم يحضره ولا وزير حالي ونائبان من خمسة ‏مدعوين‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال دبلوماسي عربي سابق مقيم في لبنان إن جرأة السياسيين اللبنانيين عجيبة غريبة فالذين كانوا يحكمون البلد ‏خلال ثلاثين سنة ويتنعّمون بموارد البلد وتفاقمت في ظل حكمهم الديون وتحقق بفضلهم إفلاس البلد ولا يزالون ‏يحكمون المجتمع يخاطبون حكومة لم تكن لأعضائها يدٌ في ما جرى، وورثت عنهم كل المصائب ولم يمض على ‏عمرها خمسة شهور بدعوتها للخجل والرحيل‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تتوقع عملاً إيرانياً كبيراً يستهدف منشآت حيوية في كيان الاحتلال إذا ثبت ‏أن الحرائق التي اشتعلت في منشآت إيرانيّة وكذلك الحادث الذي وقع في منشأة نووية نتاج عمل استخباريّ يقف ‏وراءه الكيان. وحذرت المصادر من بدء حرب مخابرات ساخنة قد تتحوّل إلى مواجهة عسكرية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ إستثني دبلوماسيان عربي وغربي لفترة من مشاركتهما في اجتماعات تنسيق لزملاء لهما الى أن تغيرت مواقف ‏بلادهما‎.

ـ يشعر حزب كبير بازدياد الخناق على محيطه وجمهوره ولم تنفع سياسة تحميل المسؤولية لحلفائه الى اليوم‎.

ـ عمدت بعض المستشفيات إلى قطع المكيفات عن غرف الأطباء المناوبين بهدف توفيرها لغرف المرضى ‏بفيروس كورونا والسبب عدم توافر مادة المازوت‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ ما زال التواصل ناشطاً بين قيادات أربعة أحزاب وتيارات سياسية رئيسية حول تركيبة الحكومة العتيدة وبرنامج ‏الأولويات في انطلاقتها، بما في ذلك شروط تحسين العلاقات مع المحور العربي - الغربي‎!

ـ ارتفع منسوب التململ والتمرّد في صفوف نواب تيار نافذ، بسبب التباينات والحساسيات المتزايدة مع رئيس التيار ‏المثير للجدل، وينتظر بعضهم الفرصة المناسبة لاتخاذ خطوات حاسمة‎!

ـ لم يتمكن العديد من موظفي القطاع العام من الوصول إلى مكاتبهم أواخر الأسبوع الماضي، بسبب عدم تأمين ‏المازوت لمولدات عدد من الوزارات‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ ترجّح أوساط مطلعة أن يؤدي عدم ضبط عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى تعريض شركات لبنانية ‏لخطر عقوبات قانون "قيصر" جراء اتهامها بالضلوع في خرق هذا القانون‎.

ـ بدأت مصارف عدّة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقها مع مصرف لبنان بزيادة رأسمالها من خلال ضخ‎ Fresh ‎Money ‎في حساباتها‎.

ـ أبدى وزير بارز تخوفه من أن تؤدي الأزمة الإجتماعية المتفاقمة إلى فوضى تصعب السيطرة عليها رغم ‏التماسك الأمني والتنسيق بين الأجهزة‎.‎

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‎صحيفة الأنباء

‎*‎إشارة فارقة‎ ‎

في اللائحة المرفوعة للتعيينات من وزير معني بقطاع حيوي، تم وضع إشارة فارقة الى جانب أحد الأسماء دون ‏غيره من المرشحين‎.‎

‎*‎تراجع الأداء‎ ‎

شكل قرار منع اللبنانيين من السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي مؤشراً ساطعاً على تراجع الأداء الرسمي والشعبي ‏في مواجهة كورونا.