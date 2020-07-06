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الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد ...الكاتب:
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"العقوبات"... تنتظر "على الكوع"! ...الكاتب:
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الحكومة والمصارف: نحو المرحلة الثانية بعد تجاوز ...الكاتب:
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وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة: اقتراح المجلس ...الكاتب:
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اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود ...الكاتب:
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الخطر آتٍ من باب التبانة (1/2): باب ...الكاتب:
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البطريرك الماروني يطالب بإنهاء هيمنة حزب الله ...الكاتب:
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أصول الدولة وممتلكاتها: منجم ذهب ينقذ لبنان ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
-اتصل مرجع رئاسي برئيس احدى الجامعات الكبرى التي تقوم بصرف موظفين معتبراً أن المصروفين الأكثر عدداً من مذهب معين وأنه من الأفضل اعادة النظر باللوائح وجعلها أكثر توازناً لعدم اتخاذ القرار أبعاداً طائفية، علماً أن أكثرية المتعاقدين وعدداً كبيراً من الموظفين من مذهب المتصل.
ـ عُلم أنّ أحد الإداريين السابقين هو بمثابة مستشار حكومي ومقرب من مرجع رئاسي سابق، يقوم بنقل رسائل في الداخل والخارج ويسعى إلى إقناع دولة خليجية غير مؤثرة بدعم لبنان.
ـ عقد اجتماع على مستوى وزراء ونواب احدى الدوائر الانتخابية لم يحضره ولا وزير حالي ونائبان من خمسة مدعوين.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال دبلوماسي عربي سابق مقيم في لبنان إن جرأة السياسيين اللبنانيين عجيبة غريبة فالذين كانوا يحكمون البلد خلال ثلاثين سنة ويتنعّمون بموارد البلد وتفاقمت في ظل حكمهم الديون وتحقق بفضلهم إفلاس البلد ولا يزالون يحكمون المجتمع يخاطبون حكومة لم تكن لأعضائها يدٌ في ما جرى، وورثت عنهم كل المصائب ولم يمض على عمرها خمسة شهور بدعوتها للخجل والرحيل.
ـ كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تتوقع عملاً إيرانياً كبيراً يستهدف منشآت حيوية في كيان الاحتلال إذا ثبت أن الحرائق التي اشتعلت في منشآت إيرانيّة وكذلك الحادث الذي وقع في منشأة نووية نتاج عمل استخباريّ يقف وراءه الكيان. وحذرت المصادر من بدء حرب مخابرات ساخنة قد تتحوّل إلى مواجهة عسكرية.
صحيفة الجمهورية
ـ إستثني دبلوماسيان عربي وغربي لفترة من مشاركتهما في اجتماعات تنسيق لزملاء لهما الى أن تغيرت مواقف بلادهما.
ـ يشعر حزب كبير بازدياد الخناق على محيطه وجمهوره ولم تنفع سياسة تحميل المسؤولية لحلفائه الى اليوم.
ـ عمدت بعض المستشفيات إلى قطع المكيفات عن غرف الأطباء المناوبين بهدف توفيرها لغرف المرضى بفيروس كورونا والسبب عدم توافر مادة المازوت.
صحيفة اللواء
ـ ما زال التواصل ناشطاً بين قيادات أربعة أحزاب وتيارات سياسية رئيسية حول تركيبة الحكومة العتيدة وبرنامج الأولويات في انطلاقتها، بما في ذلك شروط تحسين العلاقات مع المحور العربي - الغربي!
ـ ارتفع منسوب التململ والتمرّد في صفوف نواب تيار نافذ، بسبب التباينات والحساسيات المتزايدة مع رئيس التيار المثير للجدل، وينتظر بعضهم الفرصة المناسبة لاتخاذ خطوات حاسمة!
ـ لم يتمكن العديد من موظفي القطاع العام من الوصول إلى مكاتبهم أواخر الأسبوع الماضي، بسبب عدم تأمين المازوت لمولدات عدد من الوزارات!
صحيفة نداء الوطن
ـ ترجّح أوساط مطلعة أن يؤدي عدم ضبط عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى تعريض شركات لبنانية لخطر عقوبات قانون "قيصر" جراء اتهامها بالضلوع في خرق هذا القانون.
ـ بدأت مصارف عدّة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقها مع مصرف لبنان بزيادة رأسمالها من خلال ضخ Fresh Money في حساباتها.
ـ أبدى وزير بارز تخوفه من أن تؤدي الأزمة الإجتماعية المتفاقمة إلى فوضى تصعب السيطرة عليها رغم التماسك الأمني والتنسيق بين الأجهزة.
.
صحيفة الأنباء
*إشارة فارقة
في اللائحة المرفوعة للتعيينات من وزير معني بقطاع حيوي، تم وضع إشارة فارقة الى جانب أحد الأسماء دون غيره من المرشحين.
*تراجع الأداء
شكل قرار منع اللبنانيين من السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي مؤشراً ساطعاً على تراجع الأداء الرسمي والشعبي في مواجهة كورونا.
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سيدني - استراليا
- فقاعة انخفاض سعر الدولار... لن تدوم طويلاً
- جلسة كهربائية - مالية غداً...وتركيز على "الأرقام" و"التدقيق"
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة المجاعة... متى ذعركم؟
- معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً
- "حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى
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