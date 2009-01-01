- أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال
- المصارف تسرق بيوت اللبنانيين
- تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء
- الدولة تسطو على مشاعات بلدة طاريا
- الفيول المغشوش: عون تتهم و«سوناطراك» تلوم الدولة
- «مكافأة» مستشفى الحريري الجامعي: التبريد ممنوع!
- ممارسات كيديّة ترجئ انتخابات المهندسين بقرار قضائي
- صرف المعلّمين: استقالات إكراهيّة وتصفية حسابات
- جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات المنية والهرمل تُخمد النيران
- أستراليا: مخاوف كبيرة من تفشي كورونا في مستشفى مهم بملبورن بعد إصابات بين كوادره
- الخطر آتٍ من باب التبانة (2/2): من يسدّ حاجات الناس.. يستغلّها
- حكومة دياب.. لا تطيير ولا تعديل بل «تطوير» والسفيرة الأميركية تزوره غداً
- لبنان أطل من بعلبك... كأنها «معزوفة تيتانيك»
- لبنان في ظل حكومة الخراب العظيم…
- الحريري يتفادى "انتحارا سياسيا" برفض العودة إلى رئاسة الحكومة
- أربعة تطوّرات مُهمّة في المشهد الليبي تَرسُم خريطة طريق الحرب القادمة؟ ولماذا يرى الرئيس الجزائري في القبائل الليبيّة الخِيار الثالث؟ وهل اقترب من رؤية حليفه التونسي؟ وهل الطائرات “المجهولة” التي قصفت الدفاعات التركيّة بقاعدة “الوطية” فرنسيّة أم مِصريّة أم روسيّة؟ ولماذا تتقدّم “الصّومَلة” على “السّورنة” فجأةً؟
- ملمحا إلى رئيس الموساد.. ليبرمان يتحدث عن دور إسرائيلي بهجوم منشأة نطنز الإيرانية
- مؤامرة التجّار والسلطة: لا بطاطا لبنانية بعد اليوم..
- الهند ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
- بعد ان كسر الجرة مع المجتمع الدولي.. دياب ينعطف شرقا منفّذا وصية الحزب
- بعد"المال".. تعييناتٌ "كهربائية" مسيّسة: محاولة بيع إنجاز "فارغ" للخارج؟
- قتلت ملايين البشر في العصور الوسطى.. اشتباه بظهور بكتيريا "الموت الأسود" في الصين
- الصورة القاتلة.. امرأة تلقى حتفها سقوطا بموقع سياحي شهير
- أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
- أستراليا: حكومة فيكتوريا توفر سبعة آلاف وجبة طعام حلال لسكان الأبراج في ملبورن
- خبراء: إنقاذ الاقتصاد الأسترالي يعتمد على استمرار دفع الإعانات الحكومية
- فقاعة انخفاض سعر الدولار... لن تدوم طويلاً
- جلسة كهربائية - مالية غداً...وتركيز على "الأرقام" و"التدقيق"
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة المجاعة... متى ذعركم؟
- لهذه الأسباب ستفشل أي حكومة جديدة
- الإصلاحات بديل عن التغيير الحكومي
- سويّاً خرجنا سويّاً نعود أو... لا نعود
- معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً
- الوقائع الكاملة لهجوم دياب: «ما تحلموا إستقيل»
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
- "حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى
- حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟
- السفيرة الأميركية تهدّد دياب
- الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد مضطرب ومحاصر
- بكركي "الثائرة": الراعي يستعيد مجد حماية لبنان
- "العقوبات"... تنتظر "على الكوع"!
- 5 تموز 2020... الراعي بنكهة صفير
- الحكومة والمصارف: نحو المرحلة الثانية بعد تجاوز الأرقام؟
- جلسة الحكومة غداً: التفعيل أو الرحيل!
- وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة: اقتراح المجلس الملّي لكهرباء لبنان!
- اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة
- مشروع قانون المنافسة: مؤجّل بأمر المحتكرين
- «مأثرة» جديدة لـ«سبورتينغ كلوب»: منع محجّبة من دخول المسبح
-
أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال ...الكاتب:
-
المصارف تسرق بيوت اللبنانيين ...الكاتب:
-
تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي ...الكاتب:
-
جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات ...الكاتب:
-
-
لبنان في ظل حكومة الخراب العظيم… ...الكاتب:
-
الحريري يتفادى "انتحارا سياسيا" برفض العودة إلى ...الكاتب:
-
مؤامرة التجّار والسلطة: لا بطاطا لبنانية بعد ...الكاتب:
-
حكومة المجاعة... متى ذعركم؟ ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب ستفشل أي حكومة جديدة ...الكاتب:
-
الإصلاحات بديل عن التغيير الحكومي ...الكاتب:
-
سويّاً خرجنا سويّاً نعود أو... لا نعود ...الكاتب:
-
معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً ...الكاتب:
-
الوقائع الكاملة لهجوم دياب: «ما تحلموا إستقيل» ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
نسخة جديدة من إيلي فرزلي: صقر من ...الكاتب:
-
عجز باسيل وحزب الله.. وقيصر يدفن حلم ...الكاتب:
-
سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين ...الكاتب:
الدولة تسطو على مشاعات بلدة طاريا
أثار اقتراح ضم جرد بلدة طاريا الى المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات حفيظة أبناء البلدة. اعتصامات وقطع طرقات وخطوات موازية لإبطال الاقتراح بالطرق القانونية والادارية، هذا الاقتراح الذي لن يحمل الى بلدتهم إلا الضرر الصحي والبيئي والتدميري
«مساحة لبنان عشرة آلاف وأربعمائة... وطاريا». يفاخر آل حمية بهذه العبارة التي تأخذ فيها بلدتهم حصة من مساحة لبنان تقدر بـ52 كيلومتراً مربعاً. البلدة التي يحتضنها صنين غرباً وتعبر سهل البقاع وصولاً نحو بلدة طليا شرقاً تعيش اليوم أسوأ كوابيسها، مع محاولة الدولة تمرير قرار «خبيث» لـ«السطو» على مشاعات واسعة من جرودها وتحويلها من مساحات خضراء إلى مكان ترتع فيه الكسارات والمرامل. القرار يقضي بإدراج العقار الرقم 2865 المعروف باسم «الجرد» في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، بعد إصدار مذكرة ادارية نقلت بموجبها سلطة الوصاية على المشاعات الأميرية من البلدية الى وزارة المالية، في مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون 3339 الصادر عام 1930. المذكرة لم تطل مشاعات طاريا فقط، بل «جرجرت» في طريقها مشاعات أخرى، منها تلك التابعة لبلدة العاقورة. ورغم اعتراض البلديتين، لم يحرّك أحد ساكناً، في وقت لا ضوابط مفروضة على عمل الكسارات والمقالع في ظل تعدد المرجعيات المانحة للتراخيص والأذونات على أنواعها.
إلى الآن، لا يزال حق الانتفاع والارتفاق في العقار المذكور «عائد لعموم أهالي قرية طاريا»، بحسب قيود السجل العقاري، ما يمنع قانوناً أي استثمار خارج انتفاع اهالي طاريا، ويدحض الاشاعات بتنازل البلدة عن العقار لمصلحة وزارة المال. ولئن كان المخطط التوجيهي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أن النية لطرحه في أقرب جلسة لمجلس الوزراء. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن تعديل المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات سيعرض على مجلس الوزراء خلال ايام، ما يعني ان البلديات التي اعترضت على المخطط سيتم النظر في اعتراضها، في حين ان تلك التي لم تعترض سيتم المصادقة على اقتراح تسمية جردها في المخطط التوجيهي.
اجتماعات ولقاءات عقدت في البلدة أخيراً لدرس الخطوات من اجل الاعتراض على الاقتراح. وقد تبلورت آلية العمل بتولي بلدية طاريا الشق القانوني والاداري، على ان يترافق ذلك مع اعتصامات اهلية. رئيس البلدية العميد رفعت حمية أكد لـ«الأخبار» الرفض القاطع لمقترح استثمار عقارات الدولة في منطقة طاريا العقارية في مجال المقالع والكسارات، «وقد بدأنا فعلياً في الإجراءات القانونية والادارية لإبطال الاقتراح».
ابن بلدة طاريا الدكتور علاء حمية، نائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، أوضح لـ«الأخبار» أن جرد طاريا من «أكبر جرود السلسلة الغربية وأغناها لجهة الغطاء النباتي والحرجي، ولكونه خزاناً استراتيجياً للمياه الجوفية وعدد كبير من الينابيع السطحية». ولفت الى أنه «في وقت تنصب فيه الجهود لزيادة الاستثمارات في جرد البلدة وتحويل جزء كبير منه الى محمية طبيعية، نفاجأ بهذا الاقتراح الذي لا يأخذ في الاعتبار الضرر الكبير الذي سيترتب عليه على المستويات البيئية والصحية كافة، علماً بأن المنطقة غير مؤهلة لجهة البنى التحتية لتحمل عمليات النقل اليومية».
مذكرة إدارية «غير قانونية» نقلت سلطة الوصاية على المشاعات الأميرية من البلدية الى وزارة المالية
من جهته، اعتبر النائب إيهاب حماده أن مدير عام الشؤون العقارية جورج المعراوي استند في موضوع استثمار عقارات الدولة في بلدة طاريا في مجال الكسارات والمقالع الى فقرة في كتاب وزارة البيئة رقم 5005 / ب 2019 تاريخ 18/11/2019 تشير الى موافقة مجلس الوزراء في قراره الرقم 1 تاريخ 17/9/2019 على مشروع المرسوم الرامي الى تعديل رقم 8083 /4/10/2002 «وهذا غير صحيح، إذ إن مجلس الوزراء لم يقر ذلك قطعاً». وشدد حماده على «اننا ندعم اهالي البلدة في رفضهم استثمار جردهم في مجال المقالع والكسارات، وأي عمل خارج هذا الاطار هو اعتداء على ملكية تعود لعموم اهالي البلدة».
تجدر الاشارة الى ان الاقتراحات التي طالت المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات تصب جميعها في خانة توجيه الكسارات والمقالع والمرامل الى البقاع والسلسلتين الشرقية والغربية تحديداً، الامر الذي سيدر المليارات على المتنفذين واصحاب الاستثمارات، في حين لن تنال بلاد بعلبك الهرمل والبقاع، بالنظر الى تجربة عمل المقالع والكسارات، إلا الخراب والدمار في بيئتها وبنيتها التحتية... المنعدمة الوجود أساساً.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- عارضة الازياء إيفا بادلوك تعرض "مؤخرتها" المثيرة!
- كايلي جينر بـ"اللانجري" المثير!
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال
- الدولة تسطو على مشاعات بلدة طاريا
- الفيول المغشوش: عون تتهم و«سوناطراك» تلوم الدولة
- «مكافأة» مستشفى الحريري الجامعي: التبريد ممنوع!
- ممارسات كيديّة ترجئ انتخابات المهندسين بقرار قضائي
- صرف المعلّمين: استقالات إكراهيّة وتصفية حسابات
- جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات المنية والهرمل تُخمد النيران
- الخطر آتٍ من باب التبانة (2/2): من يسدّ حاجات الناس.. يستغلّها
- حكومة دياب.. لا تطيير ولا تعديل بل «تطوير» والسفيرة الأميركية تزوره غداً
- لبنان أطل من بعلبك... كأنها «معزوفة تيتانيك»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)