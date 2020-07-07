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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ تقوم مكاتب حزبية في مناطق نفوذها بالتدخل في توزيع الأنصبة والمقررات الأكاديمية بطريقة تتخطى الأعراف والقواعد المتعارف عليها في الجامعة اللبنانية ويقوم بعض الأساتذة بإشهار انتمائهم الحزبي لترهيب المديرين ومجالس الفروع.
ـ يؤكد معنيون في قطاع النفط ان المازوت متوافر وان الطلب غير مبرر على مستوعبات الحديد لتخزين هذه المادة.
ـ لوحظ أنّ مسؤولاً أمنياً حزبياً سابقاً ومقرباً من مؤسس حزب يميني عريق، يغيب عن نشاط الحزب بعدما عاد إليه بموقع حزبي متقدم بعد فترة غياب طويلة.
ـ ترى بعض الجهات الدرزية أنّ التعرض لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل عنيف من بعض القيادات، إنّما هو استهداف لمصالحة عين التينة الدرزية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر قيادية في حزب بارز إن حكومة الرئيس حسان دياب باقية حتى الانتخابات النيابية عام 2022 وإن التعامل معها على هذا الأساس يوفر قواعد استقرار في الحياة السياسية سواء بالنسبة لقوى الموالاة أو المعارضة التي لا يزال يتصرّف بعضها بمنطق الأيام التي رافقت تسمية دياب وكانت الأجواء خلالها توحي أن عمر الحكومة لن يتعدّى شهوراً عدة.
ـ كواليس
حاولت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الحصول على معلومات أو تحليلات لمعرفة ظروف وسياق الإفراج الأميركي عن رجل الأعمال المتهم بتمويل حزب الله قاسم تاج الدين، وما إذا كان ذلك يعني اتصالات غير مباشرة بين واشنطن وحزب الله، بينما تحرّم إدارة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها اي اتصال بحزب الله.
صحيفة الجمهورية
ـ بدأت مراجع حكومية ووزارية البحث في الدفاتر العتيقة للإستعانة بخبراء ومستشارين جدد.
ـ أسرّ أحد النواب لقريبين منه أن الحملة التي شنت عليه في الفترة الأخيرة نظمها نافذون في فريقه السياسي.
ـ كان من المقرر أن يرافق وزير الإقتصاد العراقي الوفد الذي زار لبنان أخيراً إلا أنه اكتشف قبل السفر الى بيروت أنه مصاب بالكورونا.
صحيفة اللواء
ـ تحتاج المفاوضات بين بيروت وبغداد في موضوع "النفط مقابل الغذاء" إلى موافقة مسبقة من دولتين إقليمية ودولية ذات تأثير مباشر؟
ـ تربط جهات نقدية حركة هبوط وإعادة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، باستحقاقات شهرية لقوى سياسية وحزبية..
ـ تعكف جهات أوروبية على دراسة عظة أخيرة لمرجع روحي، بأبعادها الطائفية والوطنية، فضلاً عن وضعية لبنان الإقليمية..
صحيفة نداء الوطن
ـ بدأ "حزب الله" مطالبة المقترضين من القرض الحسن بسداد قروضهم بالدولار، وسُجّل احتجاج مئات المقترضين على هذا التدبير.
ـ عُلم أنّ السفير السعودي وليد البخاري سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم للتداول معه في آخر المستجدات.
ـ أوقف موظف في وزارة الاقتصاد والتجارة مقرّب من "حزب الله" مرسوم ترفيع الموظفين بعدما وقعه وزير المال غازي وزني والذي كان قد عمل عليه وزير الاقتصاد راوول نعمه ومستشاره برونو زهر.
صحيفة الأنباء
*لقاءات بلا نتيجة
يكثر وزير من لقاءاته مع وفود ذات صلة بعمل وزارته لإظهار أنه يقوم بعمل استثنائي، فيما الوقائع تؤكد أن لا نتيجة.
*تفلّت الأمور؟
مرجع أمني رفيع أعرب عن خشيته من تفلت الأمور في أكثر من منطقة اذا لم تجرِ أي حلحلة اقتصادية سريعة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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- أسرار وخفايا لبنانية
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