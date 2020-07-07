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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 39 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ تقوم مكاتب حزبية في مناطق نفوذها بالتدخل في توزيع الأنصبة والمقررات الأكاديمية بطريقة تتخطى الأعراف ‏والقواعد المتعارف عليها في الجامعة اللبنانية ويقوم بعض الأساتذة بإشهار انتمائهم الحزبي لترهيب المديرين ‏ومجالس الفروع‎.

ـ يؤكد معنيون في قطاع النفط ان المازوت متوافر وان الطلب غير مبرر على مستوعبات الحديد لتخزين هذه المادة‎.

ـ لوحظ أنّ مسؤولاً أمنياً حزبياً سابقاً ومقرباً من مؤسس حزب يميني عريق، يغيب عن نشاط الحزب بعدما عاد إليه ‏بموقع حزبي متقدم بعد فترة غياب طويلة‎.

ـ ترى بعض الجهات الدرزية أنّ التعرض لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل عنيف من بعض القيادات، ‏إنّما هو استهداف لمصالحة عين التينة الدرزية‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر قيادية في حزب بارز إن حكومة الرئيس حسان دياب باقية حتى الانتخابات النيابية عام 2022 وإن ‏التعامل معها على هذا الأساس يوفر قواعد استقرار في الحياة السياسية سواء بالنسبة لقوى الموالاة أو المعارضة ‏التي لا يزال يتصرّف بعضها بمنطق الأيام التي رافقت تسمية دياب وكانت الأجواء خلالها توحي أن عمر ‏الحكومة لن يتعدّى شهوراً عدة‎.

ـ كواليس‎

حاولت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الحصول على معلومات أو تحليلات لمعرفة ظروف وسياق الإفراج ‏الأميركي عن رجل الأعمال المتهم بتمويل حزب الله قاسم تاج الدين، وما إذا كان ذلك يعني اتصالات غير مباشرة ‏بين واشنطن وحزب الله، بينما تحرّم إدارة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها اي اتصال بحزب الله‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ بدأت مراجع حكومية ووزارية البحث في الدفاتر العتيقة للإستعانة بخبراء ومستشارين جدد‎.

ـ أسرّ أحد النواب لقريبين منه أن الحملة التي شنت عليه في الفترة الأخيرة نظمها نافذون في فريقه السياسي‎.

ـ كان من المقرر أن يرافق وزير الإقتصاد العراقي الوفد الذي زار لبنان أخيراً إلا أنه اكتشف قبل السفر الى ‏بيروت أنه مصاب بالكورونا‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ تحتاج المفاوضات بين بيروت وبغداد في موضوع "النفط مقابل الغذاء" إلى موافقة مسبقة من دولتين إقليمية ‏ودولية ذات تأثير مباشر؟‎

ـ تربط جهات نقدية حركة هبوط وإعادة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، باستحقاقات شهرية لقوى سياسية ‏وحزبية‎..

ـ تعكف جهات أوروبية على دراسة عظة أخيرة لمرجع روحي، بأبعادها الطائفية والوطنية، فضلاً عن وضعية ‏لبنان الإقليمية‎..‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ بدأ "حزب الله" مطالبة المقترضين من القرض الحسن بسداد قروضهم بالدولار، وسُجّل احتجاج مئات ‏المقترضين على هذا التدبير‎.

ـ عُلم أنّ السفير السعودي وليد البخاري سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم للتداول معه ‏في آخر المستجدات‎.

ـ أوقف موظف في وزارة الاقتصاد والتجارة مقرّب من "حزب الله" مرسوم ترفيع الموظفين بعدما وقعه وزير ‏المال غازي وزني والذي كان قد عمل عليه وزير الاقتصاد راوول نعمه ومستشاره برونو زهر‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎لقاءات بلا نتيجة‎ ‎

يكثر وزير من لقاءاته مع وفود ذات صلة بعمل وزارته لإظهار أنه يقوم بعمل استثنائي، فيما الوقائع تؤكد أن لا ‏نتيجة‎.‎

 

‎*‎تفلّت الأمور؟

مرجع أمني رفيع أعرب عن خشيته من تفلت الأمور في أكثر من منطقة اذا لم تجرِ أي حلحلة اقتصادية سريعة‎.

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