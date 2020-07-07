- لماذا قتلوا هشام الهاشمي؟
- على طريق الاستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيين مجلس إدارة للكهرباء
- دعْمٌ سعودي لنداء الكنيسة حيال «حياد لبنان»
- وزيرة الدفاع… واستغباء اللبنانيين
- لماذا الاعتداء على واصف الحركة؟
- جلسة حكومية صاخبة انتهت بمحاصصة وباخرة فيول
- "تيك توك" يثير الجدل في أستراليا.. "جاسوس بصورة تطبيق"
- إيران تعلن وفاة 200 شخص بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية
- أستراليا تقلل أعداد الرحلات الدولية خوفا من انهيار نظام الحجر الصحي في الفنادق
- أستراليا: فرض إجراءات الإغلاق على كافة أحياء مدينة ملبورن بعد تسجيل 191 حالة جديدة
- بومبيو: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية
- كايلي جينر ومنحنيات جسدها المثير في فستان ذهبي ضيق!
- خدعة "إصلاحية" تعوّم الحكومة بمحاصصة الكهرباء
- «مافيا الدولار» فالتة.. وصندوق النقد: تحاربون انفسكم!
- انكفاء مملكة سلمان ووليّ عهده عن لبنان ما أسبابه؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- واشنطن - «حزب الله»: مــعركة الأمتار الأخيرة!
- لا تغيير حكومياً... ولا قروض ومساعدات
- «أول زوّار» لبنان بعد كورونا: «جنرال أميركي»؟!
- «لغز» اللحوم المُخزّنة بالأطنان في المستودعات
- أستراليا: كيف سيتم تطبيق إغلاق الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا؟
- تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد
- مصرف لبنان أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بتعميم «دعم» السلع
- استعصاء الوضع اللبناني: الاستسلام أو الخضوع أو الانتحار!
- بديل "كرول": FTI من تحت الدلفة الإسرائيلية.. إلى تحت مزرابها؟
- أميركا ستحرم بيئة حزب الله من أموال اليونيفيل
- "قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟
- سطوح بيروت: هل تُصلح الزراعة ما أفسده دهر التجارة؟
- "مجموعات بهاء" تتحرّك في الإقليم... و"الطاسة ضايعة" مسيحياً
- المواجهة الاميركية مع "حزب الله": حربٌ أبعد من الحدود
- إهتراء "الطاقة" يُعالَج بـ ...الترقيع
- الدولة تقطع الكهرباء عن أجهزة التنفّس في مستشفى الحريري... أين وزير الصحّة؟
- أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال
- المصارف تسرق بيوت اللبنانيين
- تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء
- الدولة تسطو على مشاعات بلدة طاريا
- الفيول المغشوش: عون تتهم و«سوناطراك» تلوم الدولة
- «مكافأة» مستشفى الحريري الجامعي: التبريد ممنوع!
- ممارسات كيديّة ترجئ انتخابات المهندسين بقرار قضائي
- صرف المعلّمين: استقالات إكراهيّة وتصفية حسابات
- جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات المنية والهرمل تُخمد النيران
- أستراليا: مخاوف كبيرة من تفشي كورونا في مستشفى مهم بملبورن بعد إصابات بين كوادره
- الخطر آتٍ من باب التبانة (2/2): من يسدّ حاجات الناس.. يستغلّها
- حكومة دياب.. لا تطيير ولا تعديل بل «تطوير» والسفيرة الأميركية تزوره غداً
- لبنان أطل من بعلبك... كأنها «معزوفة تيتانيك»
- لبنان في ظل حكومة الخراب العظيم…
- الحريري يتفادى "انتحارا سياسيا" برفض العودة إلى رئاسة الحكومة
- أربعة تطوّرات مُهمّة في المشهد الليبي تَرسُم خريطة طريق الحرب القادمة؟ ولماذا يرى الرئيس الجزائري في القبائل الليبيّة الخِيار الثالث؟ وهل اقترب من رؤية حليفه التونسي؟ وهل الطائرات “المجهولة” التي قصفت الدفاعات التركيّة بقاعدة “الوطية” فرنسيّة أم مِصريّة أم روسيّة؟ ولماذا تتقدّم “الصّومَلة” على “السّورنة” فجأةً؟
- توقعات الأبراج ليوم July 7, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 7, 2020
-
-
-
جلسة حكومية صاخبة انتهت بمحاصصة وباخرة فيول ...الكاتب:
-
انكفاء مملكة سلمان ووليّ عهده عن لبنان ...الكاتب:
-
واشنطن - «حزب الله»: مــعركة الأمتار الأخيرة! ...الكاتب:
-
لا تغيير حكومياً... ولا قروض ومساعدات ...الكاتب:
-
«أول زوّار» لبنان بعد كورونا: «جنرال أميركي»؟! ...الكاتب:
-
«لغز» اللحوم المُخزّنة بالأطنان في المستودعات ...الكاتب:
-
استعصاء الوضع اللبناني: الاستسلام أو الخضوع أو ...الكاتب:
-
بديل "كرول": FTI من تحت الدلفة الإسرائيلية.. ...الكاتب:
-
أميركا ستحرم بيئة حزب الله من أموال ...الكاتب:
-
"قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟ ...الكاتب:
-
سطوح بيروت: هل تُصلح الزراعة ما أفسده ...الكاتب:
-
"مجموعات بهاء" تتحرّك في الإقليم... و"الطاسة ضايعة" ...الكاتب:
-
المواجهة الاميركية مع "حزب الله": حربٌ أبعد ...الكاتب:
-
إهتراء "الطاقة" يُعالَج بـ ...الترقيع ...الكاتب:
-
الدولة تقطع الكهرباء عن أجهزة التنفّس في ...الكاتب:
-
أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال ...الكاتب:
-
المصارف تسرق بيوت اللبنانيين ...الكاتب:
-
تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي ...الكاتب:
-
جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات ...الكاتب:
-
الخطر آتٍ من باب التبانة (2/2): من ...الكاتب:
-
-
الحريري يتفادى "انتحارا سياسيا" برفض العودة إلى ...الكاتب:
-
-
-
لهذه الأسباب ستفشل أي حكومة جديدة ...الكاتب:
-
الإصلاحات بديل عن التغيير الحكومي ...الكاتب:
-
سويّاً خرجنا سويّاً نعود أو... لا نعود ...الكاتب:
-
معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً ...الكاتب:
على طريق الاستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيين مجلس إدارة للكهرباء
عون يشدد على التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان.. وجنبلاط: التعيينات على حساب الكفاءة
التعيينات الكهربائية، كهربت اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا امس، بسبب عنصر المحاصصة المدمر لمفهوم الوظيفة الأخلاقي والقانوني، فقد اتفق على تعيين مجلس إدارة الكهرباء بينما طار بند تعيين الهيئة الناظمة، التي تقع ضمن شروط البنك الدولي للإصلاح، في وقت استمر فيه ضياع الليرة اللبنانية في سوق الدولار السوداء، ومعها حسابات مصرف لبنان المركزي الهائمة، من حيث التدقيق التشريحي بين شركة «كرول» المستبعدة، بسبب علاقة تواصلية مع إسرائيل، وبين شركة «فرنسيس IT» الإسرائيلية الخالصة، وكأن المطلوب التخلص من مبدأ التدقيق المحاسبي التشريحي من أساسه، كي تبقى طاسة نهب المال العام ضائعة، والسارقون الرسميون في حرز حريز، ويا دار ما دخلك شر..».
وشملت لائحة التعيينات في الكهرباء 18 اسما، لاختيار 6 من بينهم، بمعدل 3 أسماء من كل طائفة، يجري اختيار واحد منهم، وتضمنت اللائحة التي أعدها وزير الطاقة ريمون غجر (تيار) عن السنة: طارق عبدالله، أحمد الخطيب، أكرم حمود، وعن الشيعة: حسين سلوم، إيهاب فرحات وعلاء مكي.
وعن الدروز: سامر سليم وشكيب حرب ومالك بوغنام، وعن الأرثوذكس: كريم سابا ونقولا النخل وموريس طنب، وعن الكاثوليك: حبيب سرور، وسام يعقوب وجلبير الحاج، وعن الموارنة: شادي كريدي وكرم عيد ونسيب نصر.
وبالنتيجة اختير كل من السني طارق عبدالله والشيعي حسين سلوم والدرزي سامر سليم والارثوذكسي كريم سابا والكاثوليكي حبيب سرور والماروني شادي كريدي.
من جهته، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في التعيينات الحكومية الأكل على أبوجنب على حساب الكفاءة والطوائف ومنها الدروز، مع ابتلاع قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة بدل الإصلاح المطلوب».
أما تعيينات الهيئة الناظمة للقطاع، فالخلافات لا تزال قائمة حولها رغم تفاهم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قضى بألا تتسلم صلاحياتها قبل وضع المراسيم التطبيقية.
وهنا يقول وزير الطاقة ريمون غجر أن المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء تمهيدا للتعيينات والتعديلات المطروحة تبقي القرار بيد وزير الطاقة ما يعني «مطرحك يا ماشي»، نزولا عند شروط التيار الوطني الحر المتمسك بقطاع الكهرباء المثمر.
وتشمل هذه التعديلات صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح بإمكانها إنشاء شركات، تمهيدا لبيعها في مجالي الإنتاج والتوزيع.
أما نقل الكهرباء فيبقى شركة عامة لمعالجة موضوع الموظفين والمستخدمين الذين يستعدون للتحرك.
والمحور الثاني يتعلق بصلاحيات الوزير الواسعة، والمحور الثالث يتناول دور وصلاحيات الهيئات الناظمة التي رفع عدد أعضائها من 5 إلى 6 مراعاة للطوائفية.
وكان على جدول أعمال الجلسة التدقيق المالي في محاولة حقيقية للبحث عن خيارات الخسائر المهدورة بين الدفاتر والصفقات عن بند البواخر النفطية.
وتنطوي مقررات الحكومة على رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي معبرة عن التزامها بالإصلاحات التي طلبها الصندوق وغيره.
وتناول مجلس الوزراء موضوع إجراء التدقيق المحاسبي التشريعي في حسابات مصرف لبنان، بعد التوافق بين بري وباسيل، الذي أسقط خيار الشركة المدققة «كرول» التي كان يتمسك بها الرئيس ميشال عون.
وفي مستهل الجلسة شدد الرئيس عون على التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان.
وطلب وزير المال غازي وزني موافقة مجلس الوزراء على تفويضه بالتفاوض مع شركة «فرنسيس انتر ناشيونال كونسليشن» لإجراء التدقيق بحساب المصرف المركزي، كشركة بديلة من «كرول» إلى جانب شركتين أخريين بالتدقيق المحاسبي.
لكن مع التدقيق في خلفيات هذه الشركة ايضا، تبين انها إسرائيلية المنبع والمصب، ووفق معلومات لصحيفة «الأخبار» فالشركة تملك 3 مكاتب في الشرق الأوسط احدها في «إسرائيل».
كذلك، فإن الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا في الشركة (المؤلف من 29 مكتبا في 6 بلدان)، صوفي روس، كانت تعمل في الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديدا في قسم الاستخبارات التابع لسلاح البحرية.
في هذا الوقت، التقى وزير الصناعة عماد حب الله سفير إيران محمد جلال فيرزينا، مشيدا بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان، ومؤكدا على التوجه شرقا».
من جهته، أبدى السفير الإيراني استعداد بلاده لتقديم الدعم في كل المجالات خاصة الصناعية منها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- كايلي جينر ومنحنيات جسدها المثير في فستان ذهبي ضيق!
- أستراليا: فرض إجراءات الإغلاق على كافة أحياء مدينة ملبورن بعد تسجيل 191 حالة جديدة
- أستراليا تقلل أعداد الرحلات الدولية خوفا من انهيار نظام الحجر الصحي في الفنادق
- كايلي جينر بـ"اللانجري" المثير!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- على طريق الاستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيين مجلس إدارة للكهرباء
- دعْمٌ سعودي لنداء الكنيسة حيال «حياد لبنان»
- لماذا الاعتداء على واصف الحركة؟
- جلسة حكومية صاخبة انتهت بمحاصصة وباخرة فيول
- خدعة "إصلاحية" تعوّم الحكومة بمحاصصة الكهرباء
- «مافيا الدولار» فالتة.. وصندوق النقد: تحاربون انفسكم!
- أسرار وخفايا لبنانية
- «أول زوّار» لبنان بعد كورونا: «جنرال أميركي»؟!
- «لغز» اللحوم المُخزّنة بالأطنان في المستودعات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)