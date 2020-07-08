أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة البناء

خفايا

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎دبلوماسية‎ ‎إن‎ ‎المفاوضات‎ ‎التي‎ ‎يُجريها‎ ‎لبنان‎ ‎حول‎ ‎استيراد‎ ‎المشتقات‎ ‎النفطية‎ ‎سواء‎ ‎مع‎ ‎العراق‎ ‎أو‎ ‎مع‎ ‎إيران‎ ‎والشعور‎ ‎الأميركي‎ ‎بدرجة‎ ‎جدّيتها‎ ‎قد‎ ‎رتّبا‎ ‎حصول‎ ‎دول‎ ‎خليجية‎ ‎على‎ ‎ضوء‎ ‎أخضر‎ ‎أميركي‎ ‎لمساعدة‎ ‎لبنان‎ ‎بعدما‎ ‎كانت‎ ‎هذه‎ ‎الدول‎ ‎قد‎ ‎عبّرت‎ ‎عن‎ ‎رغبتها‎ ‎بالمساعدة‎ ‎وتلقت‎ ‎تحذيرات‎ ‎أميركية‎ ‎بالتزام‎ ‎الموقف‎ ‎السعودي‎.‎ ‎

كواليس

قال‎ ‎مصدر‎ ‎فرنسي‎ ‎دبلوماسي‎ ‎يتحمّل‎ ‎مسؤوليات‎ ‎أمنية‎ ‎إن‎ ‎حرباً‎ ‎استخبارية‎ ‎خفية‎ ‎تدور‎ ‎بين‎ ‎تركيا‎ ‎والسعودية‎ ‎ساحتها‎ ‎لبنان‎ ‎والعراق‎ ‎وفلسطين‎ ‎تواكب‎ ‎الحرب‎ ‎العسكرية‎ ‎الدائرة‎ ‎في‎ ‎مصر‎. ‎ولم‎ ‎يستبعد‎ ‎المصدر‎ ‎أن‎ ‎تكون‎ ‎عمليات‎ ‎الاغتيال‎ ‎من‎ ‎ضمن‎ ‎عناوينها‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎خارج الأصول‎ ‎

تبين أن وزارة حيوية سوف تشهد تعييناً خارج الأصول‎.‎

‎*‎كفّت ووفّت

تكتل وازن تجنب الانفجار من الداخل الا ان بعض التغريدات كفّت ووفّت‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ تقول مصادر وزارة الطاقة ان الاسماء التي كانت مقترحة للتعيين في مجلس ادارة الكهرباء تم اختيارها من اصل ‏‏156 طلبا تمت دراستها‎.

ـ يقول أحد النواب المخضرمين إنّ ما يجري في منطقة الجبل من بعض التحركات إلى مواقف سياسية معروفة، ‏فذلك هو رسائل إقليمية لزعيم سياسي وقد يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة بشكل أكثر حدة‎.

ـ اعتبر وزير سابق ان المراوحة في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات تكشف عن الاختلاف السياسي بين ‏المعنيين بالملف خصوصا ان متهمين باتوا يقيمون في حماية احد السياسيين‎. ‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ قال مسؤول كبير لقطب سياسي إن الحكومة بحاجة الى فيتامينات وعلبة الفيتامين عندكم‎.

ـ عند استيضاح أحد الوزراء عن سبب التخفيف أخيراً من إطالالته الإعلامية أجاب: تبين لي أنني مهما قلت هناك ‏من يتصرف على أساس "عنزة ولو طارت‎"

ـ تمنت مراجع أمنية على بعض القيادات السياسية إتخاذ مزيد من الإجراءات حول مقارها وفي تحرّكاتها على أن ‏تبقى على تواصل معها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ وصفت مصادر دبلوماسية ضخ معلومات عن أن مساعدات صديقة وشقيقة على الطريق، بأنها بمثابة ذر الرماد ‏في العيون.. ليس إلاّ‎..

ـ توقعت مصادر نيابية أن يؤدي الخلاف على التدقيق المالي إلى ضعضعة التنسيق بين فريقين حزبيين، غير ‏حليفين‎!

ـ أثار لبنان، عبر قنوات الإتصال الدبلوماسية والأمنية تمادي التحليق الإسرائيلي المعادي فوق الجنوب والبقاع ‏والضاحية‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تبيّن أن مالك أبو غنام الذي أسقط في اللحظة الأخيرة على سلة مرشحي تعيينات مجلس إدارة الكهرباء محسوب ‏على النائب طلال أرسلان الذي عبّر عن غضبه لاستبعاد مرشحه من خلال هجوم الوزير السابق صالح الغريب ‏على من وصفه "أديسون غجر‎".

ـ شهد مجلس ملّي في جلسته الأخيرة نقاشاً حاداً بين مسؤوليه الروحيين والمدنيين على خلفية التعيينات الإدارية‎.

ـ تتجه الأنظار اليوم إلى وصول قاسم تاج الدين الذي كان معتقلا في السجون الاميركية الى بيروت، وسط ‏معطيات أن اجراءات "كورونا" ستفرض عليه الحجر قبل القيام بأي لقاءات مع المعنيين‎