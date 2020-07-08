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سطوح بيروت: هل تُصلح الزراعة ما أفسده ...الكاتب:
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"مجموعات بهاء" تتحرّك في الإقليم... و"الطاسة ضايعة" ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر دبلوماسية إن المفاوضات التي يُجريها لبنان حول استيراد المشتقات النفطية سواء مع العراق أو مع إيران والشعور الأميركي بدرجة جدّيتها قد رتّبا حصول دول خليجية على ضوء أخضر أميركي لمساعدة لبنان بعدما كانت هذه الدول قد عبّرت عن رغبتها بالمساعدة وتلقت تحذيرات أميركية بالتزام الموقف السعودي.
كواليس
قال مصدر فرنسي دبلوماسي يتحمّل مسؤوليات أمنية إن حرباً استخبارية خفية تدور بين تركيا والسعودية ساحتها لبنان والعراق وفلسطين تواكب الحرب العسكرية الدائرة في مصر. ولم يستبعد المصدر أن تكون عمليات الاغتيال من ضمن عناوينها.
صحيفة الأنباء
*خارج الأصول
تبين أن وزارة حيوية سوف تشهد تعييناً خارج الأصول.
*كفّت ووفّت
تكتل وازن تجنب الانفجار من الداخل الا ان بعض التغريدات كفّت ووفّت.
صحيفة النهار
ـ تقول مصادر وزارة الطاقة ان الاسماء التي كانت مقترحة للتعيين في مجلس ادارة الكهرباء تم اختيارها من اصل 156 طلبا تمت دراستها.
ـ يقول أحد النواب المخضرمين إنّ ما يجري في منطقة الجبل من بعض التحركات إلى مواقف سياسية معروفة، فذلك هو رسائل إقليمية لزعيم سياسي وقد يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة بشكل أكثر حدة.
ـ اعتبر وزير سابق ان المراوحة في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات تكشف عن الاختلاف السياسي بين المعنيين بالملف خصوصا ان متهمين باتوا يقيمون في حماية احد السياسيين.
صحيفة الجمهورية
ـ قال مسؤول كبير لقطب سياسي إن الحكومة بحاجة الى فيتامينات وعلبة الفيتامين عندكم.
ـ عند استيضاح أحد الوزراء عن سبب التخفيف أخيراً من إطالالته الإعلامية أجاب: تبين لي أنني مهما قلت هناك من يتصرف على أساس "عنزة ولو طارت"
ـ تمنت مراجع أمنية على بعض القيادات السياسية إتخاذ مزيد من الإجراءات حول مقارها وفي تحرّكاتها على أن تبقى على تواصل معها.
صحيفة اللواء
ـ وصفت مصادر دبلوماسية ضخ معلومات عن أن مساعدات صديقة وشقيقة على الطريق، بأنها بمثابة ذر الرماد في العيون.. ليس إلاّ..
ـ توقعت مصادر نيابية أن يؤدي الخلاف على التدقيق المالي إلى ضعضعة التنسيق بين فريقين حزبيين، غير حليفين!
ـ أثار لبنان، عبر قنوات الإتصال الدبلوماسية والأمنية تمادي التحليق الإسرائيلي المعادي فوق الجنوب والبقاع والضاحية.
صحيفة نداء الوطن
ـ تبيّن أن مالك أبو غنام الذي أسقط في اللحظة الأخيرة على سلة مرشحي تعيينات مجلس إدارة الكهرباء محسوب على النائب طلال أرسلان الذي عبّر عن غضبه لاستبعاد مرشحه من خلال هجوم الوزير السابق صالح الغريب على من وصفه "أديسون غجر".
ـ شهد مجلس ملّي في جلسته الأخيرة نقاشاً حاداً بين مسؤوليه الروحيين والمدنيين على خلفية التعيينات الإدارية.
ـ تتجه الأنظار اليوم إلى وصول قاسم تاج الدين الذي كان معتقلا في السجون الاميركية الى بيروت، وسط معطيات أن اجراءات "كورونا" ستفرض عليه الحجر قبل القيام بأي لقاءات مع المعنيين
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
- السلطة تواصِل فصول المحاصصة... والمستشفيات على طريق الاقفال
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