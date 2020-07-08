- المواجهة الأميركية - الإيرانية حطّت في لبنان وواشنطن «لن تسمح ببيع النفط لحزب الله»
- عون يستقبل أرفع مسؤول أميركي.. والحريري: لا أسعى للعودة
- تحركات مريبة على حدود لبنان الشمالية وتخوف من سيناريو أمني
- صوفيا ريتشي مُثيرة بـ"بيكيني" طبعة جلد البقر!
- كورونا.. تحذير من وضع خطير في أميركا وحصيلة قياسية بإيران ولا إصابات في بكين
- وزير دفاع إسرائيل في الحجر الصحي.. كورونا يؤجج هواجس أميركا و"يؤجل" انتخابات إثيوبيا
- الرحلات الجوية مستمرة وآلاف هبطوا في أستراليا وسط أزمة كورونا
- سياح أوكرانيون يشيدون بالسياحة الآمنة في تركيا
- في وقت تهدد فيه المجاعة 11 مليون سوري.. “فيتو” الصين وروسيا يعرقل إدخال مساعدات لسوريا عبر تركيا
- أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
- لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
- السلطة تواصِل فصول المحاصصة... والمستشفيات على طريق الاقفال
- هل اتفاق السعوديّة مع لبنان على 20 مشروعاً من 22 انكفاء عنه؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- عن لبنان كمشكلة حدوديّة دائمة!
- الفضيحة: FTI ليست متخصِّصة بالتدقيق!
- اللعب بالنار في نفق الفوضى!
- ماذا لو استقال نصف عدد النواب؟
- اللبنانيون "غَزوا" قبرص بعد 17 تشرين وإلغاء قرار منع السفر مطروح اليوم
- بري: "ما حدا يفوت" بيني وبين باسيل
- أستراليا: أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل 134 حالة جديدة قبل ساعات من تنفيذ الإغلاق
- السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا
- نصر الله للبنانيّين... "يصحّلكن تكونوا متل الإيرانيّين"
- قرارات «البرج العاجي»: الإنهيار يسابق لعبة كسب الوقت وتجاهل الحصار!
- الشركة التي تروّج لمصرف لبنان مرشحة للتحقيق مع سلامة! «كرول» تهزّ الحكومة مجدّداً
- الحصار الأميركي ينهك لبنان.. وحزب الله يقوى بالجوع
- وزير الزراعة يمنح أقرباءه ومستشاريه مناصب جديدة... والدفع بالدولار
- دستورية... غير أخلاقية
- بعد استدعاء الرافعي.. المؤبد على طرّاس: إنّها الفتنة
- كلفة استعراض "التوجّه شرقاً" ترتفع يومياً.. ودياب لا يبالي
- "القوات" مع الراعي في "معركة" الحياد و"جبهة" معارضة... "على النار"
- 3 نساء إلى "واجهة" الإدارة اللبنانية... قريباً
- المفاوضات مع الصندوق "مرهونة بجملة شروط"... الإصلاح أولاً
- نغمة بيع الذهب: إصرار على تبديد ثروة اللبنانيين... لإعفاء المصارف
- المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة أسابيع
- جمعيّة عموميّة لـ«ميك 2»: إدارة «تاتش» ضدّ الدفع للمورّدين؟
- السلّة المدعومة: العبرة في الرقابة... وفي خفض الاستيراد
- نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى
- رد من سوسييتي جنرال
- رسمياً: كورونا ينتقل عبر الهواء... فكيف نحترز منه؟
- لماذا قتلوا هشام الهاشمي؟
- على طريق الاستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيين مجلس إدارة للكهرباء
- توقعات الأبراج ليوم July 8, 2020
- دعْمٌ سعودي لنداء الكنيسة حيال «حياد لبنان»
- وزيرة الدفاع… واستغباء اللبنانيين
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2020
- لماذا الاعتداء على واصف الحركة؟
- جلسة حكومية صاخبة انتهت بمحاصصة وباخرة فيول
- "تيك توك" يثير الجدل في أستراليا.. "جاسوس بصورة تطبيق"
- إيران تعلن وفاة 200 شخص بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية
-
هل اتفاق السعوديّة مع لبنان على 20 ...الكاتب:
-
عن لبنان كمشكلة حدوديّة دائمة! ...الكاتب:
-
الفضيحة: FTI ليست متخصِّصة بالتدقيق! ...الكاتب:
-
اللعب بالنار في نفق الفوضى! ...الكاتب:
-
ماذا لو استقال نصف عدد النواب؟ ...الكاتب:
-
اللبنانيون "غَزوا" قبرص بعد 17 تشرين وإلغاء ...الكاتب:
-
بري: "ما حدا يفوت" بيني وبين باسيل ...الكاتب:
-
الحصار الأميركي ينهك لبنان.. وحزب الله يقوى ...الكاتب:
-
وزير الزراعة يمنح أقرباءه ومستشاريه مناصب جديدة... ...الكاتب:
-
دستورية... غير أخلاقية ...الكاتب:
-
بعد استدعاء الرافعي.. المؤبد على طرّاس: إنّها ...الكاتب:
-
كلفة استعراض "التوجّه شرقاً" ترتفع يومياً.. ودياب ...الكاتب:
-
"القوات" مع الراعي في "معركة" الحياد و"جبهة" ...الكاتب:
-
3 نساء إلى "واجهة" الإدارة اللبنانية... قريباً ...الكاتب:
-
المفاوضات مع الصندوق "مرهونة بجملة شروط"... الإصلاح ...الكاتب:
-
نغمة بيع الذهب: إصرار على تبديد ثروة ...الكاتب:
-
المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
استعصاء الوضع اللبناني: الاستسلام أو الخضوع أو ...الكاتب:
-
بديل "كرول": FTI من تحت الدلفة الإسرائيلية.. ...الكاتب:
-
أميركا ستحرم بيئة حزب الله من أموال ...الكاتب:
-
"قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟ ...الكاتب:
-
سطوح بيروت: هل تُصلح الزراعة ما أفسده ...الكاتب:
المواجهة الأميركية - الإيرانية حطّت في لبنان وواشنطن «لن تسمح ببيع النفط لحزب الله»
«التعرّض» لزيارة ماكنزي... وتاج الدين عاد إلى بيروت في خطوة «ما دون سياسية»
«حطّت» المواجهةُ الأميركيةُ - الإيرانيةُ أمس، فوق «جمر» الانهيار المالي في لبنان الذي تتشابك «خيوطُ نجاتِه» من الاحتضار الاقتصادي - المعيشي، والمربوطة بالمجتمعين العربي والدولي وشرعيّتهما، مع خطوط الاشتباك بين واشنطن وطهران ومحاولة «حزب الله» دفْع بيروت بعيداً في لعبة «التدحرج في الهاوية» والرقص على حبال «الشرق والغرب» في سياق استيلادٍ متدرِّجٍ لـ«اقتصادٍ مُقاوِمٍ» يتكيّف مع موجبات الصراع الكبير، المرير والمديد، أو يرفد «المحور» بما يكفي من جرعات دعْم تحت سقف «وحدة الجبهات» ريثما تدق ساعة «الأبيض أو الأسود» في تسوية... ولو بعد حين.
وتحوّل مطار رفيق الحريري الدولي وطريقه أمس، مسرحاً لمشهديةٍ مثيرة للدهشة اختزلتْ «الحَشْرة» التي باتت السلطةُ السياسية في لبنان أسيرتَها في ضوء إمعان «حزب الله» في رفْع «منسوب» التحرّش بالولايات المتحدة في بيروت، وفي الوقت نفسه «المَسارب» التي تبقى مفتوحة، وإن كانت «منزوعة الدسَم» السياسي بين طرفيْ لعبة «عضّ الأصابع» في المنطقة والتي اتخذت منحاها الأكثر تشدداً مع قانون «قيصر» وربْط الإمساك بيد لبنان للخروج من الحفرة المالية بإفلات «حزب الله» قبضته عن القرار اللبناني من ضمن مسار تفكيك دومينو نفوذ إيران و«تفتيته» في الاقليم.
وفيما كان هبوط الطائرة التي أقلّت «الذراع التمويلية» البارزة لـ«حزب الله» قاسم تاج الدين من الولايات المتحدة بعدما وافق القضاء الأميركي على تخليته لدواعٍ صحية (كان يفترض أن يبقى في السجن حتى 2023) يستقطب الأضواء لجهة مدى ارتباطه بـ«ديبلوماسية تَبادُل إطلاق السجناء» بين واشنطن وطهران والتي شكّل لبنان قبل فترة إحدى محطاتها، فإن زيارة الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى لبيروت (تزامن وصوله تقريباً مع عودة تاج الدين) خطفتْ الأنظارَ من أكثر من زواية وضعتْ لبنان الرسمي أمام اختباراتٍ مُرْبِكة.
وشكّل التحرك الاعتراضي الذي نفّذه مناصرون لـ«حزب الله» على طريق المطار احتجاجاً على زيارة ماكنزي والتسريبات عن احتفاليةٍ ستقام في النقطة التي حصل فيها تفجير مقر قيادة قوات مشاة البحرية الأميركية «المارينز» في أكتوبر 1983 (أدى لمصرع 241 من مشاة البحرية) «أوّل غيث» الإرباكات لبيروت وسط تسجيل احتكاكات بين الجيش اللبناني والمحتجّين الذين رفعوا شعارات مؤيدة لـ«حزب الله» ومندّدة بواشنطن و«سياساتها العدوانية» وأصرّوا على الحؤول دون مرور موكب الجنرال الذي كان «طار» على متن طوافة إلى القصر الجمهوري.
وإذ أوحى البعض أن صورة طريق المطار هي في سياق «دغدغة عواطف الجمهور» و«نقْل العدسة» عن استعادة تاج الدين من الولايات المتحدة، فإن أوساطاً سياسية رأت أن تخلية الأخير تطورٌ يبقى «ما دون السياسي» في المواجهة بين واشنطن وطهران ومستوياتها، بدليل تأكيد الخارجية الأميركية أن تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات وأنها تعارض إطلاقه «لكنها تحترم قرار المحكمة».
ولاحظت هذه الأوساط أن المناخ التصعيدي ميدانياً ضد زيارة ماكنزي تَرَك سريعاً تداعياتٍ لم يكن ممكناً إخفاؤها ولا سيما بعدما أعلن إعلام «حزب الله» أن الاحتفالية قرب المطار كانت قائمة وتأكيد قناة «الميادين» أنها ألغيت «بعد التحرك الشعبي الرافض للتدخل الأميركي في لبنان»، فيما كانت قناة «ال بي سي آي» تنقل عن مصادر أمنية وعسكرية «أن لا احتفالية ستقام في موقع التفجير، بل فقط سيعمد ماكنزي الى إجراء وقفة تأملية رمزية في المكان بما أنه يعدّ من قوات المشاة البحرية».
واستوقف الأوساط الخطوة غير المألوفة التي قامت بها السفارة الأميركية حيث عمدت وحتى قبل أن يصدر البيان الرسمي عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون، الذي افتتح به ماكنزي اجتماعاته في بيروت، إلى توزيع البيان عن حصيلة يوم اللقاءات وفيه «أن قائد المنطقة المركزية الوسطى أجرى في الثامن من يوليو، زيارة ليوم واحد للبنان اجتمع اخلالها بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا، حيث أكد مجدداً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين واشنطن والجيش اللبناني»، موضحاً «ان هذه الزيارة شملت أيضاً لقاءات مع القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين الكبار، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأميركية ومحطة قصيرة عند نصب تذكارية تكرّم ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم».
ورأت الأوساط نفسها أن هذا البيان بدا محمَّلاً بالرسائل للبنان الرسمي حيال مسؤوليته، كما الجيش، عن حمايةِ مسار زيارة ماكنزي وجدول أعمالها كاملاً، لافتة إلى أن خطوط التواصل لا بد أن تكون فُتحت بين المعنيين في بيروت لسحْب فتيل أي مفاجآت غير محسوبة، وذلك ربْطاً بإشارتيْن كانتا صدرتا سابقاً وعكستا حرص فريق عون على عدم الذهاب بعيداً في خيار «حزب الله» بمواجهة الأميركيين، وذلك ربْطاً بحسابات تتصل بالاستحقاق الرئاسي المقبل كما بعدم الرغبة في الإساءة لمصالح بيئة «التيار الوطني الحر» في الولايات المتحدة، وأوّلهما تسليم المتعامل مع اسرائيل عامر الفاخوري، وثانيهما دفْع القاضي محمد مازح الذي أصدر قراراً بمنْع الإعلام من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى الاستقالة بعد طلب وزيرة العدل ماري - كلود نجم إحالته على التفتيش القضائي.
وجاء مجمل هذا الصخب الذي رافق زيارة ماكنزي وهي الأولى له لبيروت بعد انفجار المواجهة الأميركية - الايرانية على جبهة «قيصر» وإطلاق «حزب الله» معركة «إلى الشرق دُر»، على وهج المواقف العالية النبرة التي أعلنها السيد حسن نصرالله ليل الثلاثاء والتي هاجم فيها بعنف شيا، معتبراً انها تتصرف وكأنها «سفيرة دولة مستعمرة للبنان وحاكم عسكري أو مندوب سامٍ وتحرّض اللبنانيين على بعضهم وتدفعهم نحو الحرب الأهلية»، داعياً إياها ان تلتزم حدها.
ودافع عن خيار «الشرق وهو ليس من باب إدارة ظهر للغرب» داعياً اللبنانيين الى «مواجهة الجوع بكرامة»، ومعلناً «الجهاد الصناعي والزراعي» للتأسيس لكيفية الخروج من الأزمة.
وكان رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل قدّم نصف ملاقاة لموقف «حزب الله» متحدثاً عن «حصار مالي» يتعرّض له لبنان تفرضه القوى الدولية، وان أولوياته درء الفتنة وإبعاد البلد عن الفوضى الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، معتبراً أنه «عندما تكون هناك إرادة لمساعدة لبنان، غداً تُفتح الأبواب. وعندما تكون هناك قوى كبرى تصدّ الأبواب لن يكون للبنان القدرة وحده أن يفتحها ولن يكون أمامه سوى الصمود والإصلاح»، ومحذراً من «لعبة دولية» لإحداث الفوضى وإضعاف البلاد «أو فريق بلبنان مثل حزب الله».
وفي واشنطن (وكالات)، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، ان واشنطن «تدعم لبنان لأن يكون بلداً غير تابع لإيران».
وقال: «لن نسمح لإيران ببيع النفط لحزب الله وسنبذل كل ما بوسعنا لتطبيق العقوبات على المجموعات الإرهابية».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
- كايلي جينر ومنحنيات جسدها المثير في فستان ذهبي ضيق!
- صوفيا ريتشي مُثيرة بـ"بيكيني" طبعة جلد البقر!
- السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- المواجهة الأميركية - الإيرانية حطّت في لبنان وواشنطن «لن تسمح ببيع النفط لحزب الله»
- عون يستقبل أرفع مسؤول أميركي.. والحريري: لا أسعى للعودة
- تحركات مريبة على حدود لبنان الشمالية وتخوف من سيناريو أمني
- لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
- السلطة تواصِل فصول المحاصصة... والمستشفيات على طريق الاقفال
- أسرار وخفايا لبنانية
- اللبنانيون "غَزوا" قبرص بعد 17 تشرين وإلغاء قرار منع السفر مطروح اليوم
- نصر الله للبنانيّين... "يصحّلكن تكونوا متل الإيرانيّين"
- قرارات «البرج العاجي»: الإنهيار يسابق لعبة كسب الوقت وتجاهل الحصار!
- الشركة التي تروّج لمصرف لبنان مرشحة للتحقيق مع سلامة! «كرول» تهزّ الحكومة مجدّداً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)