- الفقر وتداعياته: سرقاتٌ بالجملة والمفرّق في طرابلس والشمال
- ماكينزي في بيروت لطمأنة الجيش اللبناني وتحذير حزب الله
- هل سقطت الإصلاحات في العهد الحالي..؟
- المواجهة الأميركية - الإيرانية حطّت في لبنان وواشنطن «لن تسمح ببيع النفط لحزب الله»
- عون يستقبل أرفع مسؤول أميركي.. والحريري: لا أسعى للعودة
- تحركات مريبة على حدود لبنان الشمالية وتخوف من سيناريو أمني
- صوفيا ريتشي مُثيرة بـ"بيكيني" طبعة جلد البقر!
- كورونا.. تحذير من وضع خطير في أميركا وحصيلة قياسية بإيران ولا إصابات في بكين
- وزير دفاع إسرائيل في الحجر الصحي.. كورونا يؤجج هواجس أميركا و"يؤجل" انتخابات إثيوبيا
- الرحلات الجوية مستمرة وآلاف هبطوا في أستراليا وسط أزمة كورونا
- سياح أوكرانيون يشيدون بالسياحة الآمنة في تركيا
- في وقت تهدد فيه المجاعة 11 مليون سوري.. “فيتو” الصين وروسيا يعرقل إدخال مساعدات لسوريا عبر تركيا
- أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
- لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
- السلطة تواصِل فصول المحاصصة... والمستشفيات على طريق الاقفال
- هل اتفاق السعوديّة مع لبنان على 20 مشروعاً من 22 انكفاء عنه؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- عن لبنان كمشكلة حدوديّة دائمة!
- الفضيحة: FTI ليست متخصِّصة بالتدقيق!
- اللعب بالنار في نفق الفوضى!
- ماذا لو استقال نصف عدد النواب؟
- اللبنانيون "غَزوا" قبرص بعد 17 تشرين وإلغاء قرار منع السفر مطروح اليوم
- بري: "ما حدا يفوت" بيني وبين باسيل
- أستراليا: أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل 134 حالة جديدة قبل ساعات من تنفيذ الإغلاق
- السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا
- نصر الله للبنانيّين... "يصحّلكن تكونوا متل الإيرانيّين"
- قرارات «البرج العاجي»: الإنهيار يسابق لعبة كسب الوقت وتجاهل الحصار!
- الشركة التي تروّج لمصرف لبنان مرشحة للتحقيق مع سلامة! «كرول» تهزّ الحكومة مجدّداً
- الحصار الأميركي ينهك لبنان.. وحزب الله يقوى بالجوع
- وزير الزراعة يمنح أقرباءه ومستشاريه مناصب جديدة... والدفع بالدولار
- دستورية... غير أخلاقية
- بعد استدعاء الرافعي.. المؤبد على طرّاس: إنّها الفتنة
- كلفة استعراض "التوجّه شرقاً" ترتفع يومياً.. ودياب لا يبالي
- "القوات" مع الراعي في "معركة" الحياد و"جبهة" معارضة... "على النار"
- 3 نساء إلى "واجهة" الإدارة اللبنانية... قريباً
- المفاوضات مع الصندوق "مرهونة بجملة شروط"... الإصلاح أولاً
- نغمة بيع الذهب: إصرار على تبديد ثروة اللبنانيين... لإعفاء المصارف
- المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة أسابيع
- جمعيّة عموميّة لـ«ميك 2»: إدارة «تاتش» ضدّ الدفع للمورّدين؟
- السلّة المدعومة: العبرة في الرقابة... وفي خفض الاستيراد
- نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى
- رد من سوسييتي جنرال
- رسمياً: كورونا ينتقل عبر الهواء... فكيف نحترز منه؟
- لماذا قتلوا هشام الهاشمي؟
- على طريق الاستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيين مجلس إدارة للكهرباء
- توقعات الأبراج ليوم July 8, 2020
- دعْمٌ سعودي لنداء الكنيسة حيال «حياد لبنان»
- وزيرة الدفاع… واستغباء اللبنانيين
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2020
- لماذا الاعتداء على واصف الحركة؟
-
الفقر وتداعياته: سرقاتٌ بالجملة والمفرّق في طرابلس ...الكاتب:
-
-
هل اتفاق السعوديّة مع لبنان على 20 ...الكاتب:
-
عن لبنان كمشكلة حدوديّة دائمة! ...الكاتب:
-
الفضيحة: FTI ليست متخصِّصة بالتدقيق! ...الكاتب:
-
اللعب بالنار في نفق الفوضى! ...الكاتب:
-
ماذا لو استقال نصف عدد النواب؟ ...الكاتب:
-
اللبنانيون "غَزوا" قبرص بعد 17 تشرين وإلغاء ...الكاتب:
-
بري: "ما حدا يفوت" بيني وبين باسيل ...الكاتب:
-
الحصار الأميركي ينهك لبنان.. وحزب الله يقوى ...الكاتب:
-
وزير الزراعة يمنح أقرباءه ومستشاريه مناصب جديدة... ...الكاتب:
-
دستورية... غير أخلاقية ...الكاتب:
-
بعد استدعاء الرافعي.. المؤبد على طرّاس: إنّها ...الكاتب:
-
كلفة استعراض "التوجّه شرقاً" ترتفع يومياً.. ودياب ...الكاتب:
-
"القوات" مع الراعي في "معركة" الحياد و"جبهة" ...الكاتب:
-
3 نساء إلى "واجهة" الإدارة اللبنانية... قريباً ...الكاتب:
-
المفاوضات مع الصندوق "مرهونة بجملة شروط"... الإصلاح ...الكاتب:
-
نغمة بيع الذهب: إصرار على تبديد ثروة ...الكاتب:
-
المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
«لغز» اللحوم المُخزّنة بالأطنان في المستودعات ...الكاتب:
-
استعصاء الوضع اللبناني: الاستسلام أو الخضوع أو ...الكاتب:
-
بديل "كرول": FTI من تحت الدلفة الإسرائيلية.. ...الكاتب:
-
أميركا ستحرم بيئة حزب الله من أموال ...الكاتب:
ماكينزي في بيروت لطمأنة الجيش اللبناني وتحذير حزب الله
قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي يرفض وقف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ويؤكد أن العلاقة الأميركية مع المؤسسة العسكرية هي لموازنة قدرات ميليشيا حزب الله.
زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان حملت في جرابها رسالة طمأنة عن استمرار المساعدات للجيش اللبناني، في ظل الجدل المثار في أروقة الكونغرس من جدوى وقفها، ولا تخلو هذه الزيارة وفق المراقبين من رسائل تحذيرية من مخاطر استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه على لبنان.
بيروت- حملت زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان الأربعاء، دلالات عدة لاسيما مع تصاعد الضغوط في داخل الكونغرس الأميركي مطالبة بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني.
وهذه رابع زيارة لماكينزي إلى لبنان منذ العام 2019، والتقى خلالها بمسؤولين عسكريين وسياسيين لبنانين في مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أشاد بالتعاون العسكري بين البلدين، داعيا إلى تطويره.
وتتزامن زيارة ماكينزي التي استغرقت يوما واحدا، مع اقتراب الذكرى الثالثة لعملية “فجر الجرود” التي أطلقها الجيش اللبناني ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية مع سوريا. وأثنى عون خلال استقباله لقائد القيادة المركزية الأميركية، على الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للجيش اللبناني في تلك العملية.
من جهته أكد ماكينزي استمرار دعم القيادة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني “الذي يدافع عن استقلال البلاد وسيادتها”. ولفت إلى القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية، ويعززها التدريب الجيد والمتواصل.
وتقول أوساط سياسية إن زيارة ماكينزي وما رافقها من تصريحات من قبله تشدد على استمرارية التعاون مع الجيش اللبناني، هي رسالة واضحة بأنه لا نية لقطع الدعم عن المؤسسة العسكرية في لبنان أقله على المدى القريب، رغم الجدل المثار حول ذلك في الكونغرس.
مايك بومبيو: حزب الله منظمة إرهابية وندعو كل الدول لتصنيفه إرهابيا
ويعد ماكينزي أحد أبرز المتحفظين على دفع بعض صقور البيت الأبيض وأعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني. وسبق وأعلن ماكينزي في يونيو الماضي عن رفضه لوقف تلك المساعدات، مشددا على أن العلاقة الأميركية مع المؤسسة العسكرية في لبنان “هي لموازنة قدرات ميليشيا حزب الله”.
ويسيطر حزب الله المصنف تنظيما إرهابيا لدى الولايات المتحدة ودول أخرى غربية وعربية على الوضع الداخلي في لبنان بفضل ترسانته العسكرية التي نجح خلال السنوات الأخيرة في تعزيزها في ظل تقارير استخبارية تتحدث عن أنه بات يمتلك أسلحة دقيقة.
وترى دوائر أميركية أن استمرار الدعم للجيش اللبناني، لا يؤتي أكله في ضوء تزايد قوة حزب الله ونفوذه على الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن الجيش سبق وتعاون مع حزب الله المسنود إيرانيا في محطات عديدة آخرها على الحدود السورية اللبنانية، وهو يغض الطرف عن تحركات عناصر الأخير في تلك الجهة، وبالتالي فإن وقف هذا الدعم بات ضرورة. وكانت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي طرحت في يونيو الماضي رؤيتها الموسعة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه ما تعتبره الدول المعادية “إيران وروسيا والصين”.
وركزت ورقة لجنة الدراسات على النظام الإيراني ووكلائه في لبنان، حيث أوصت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين متحالفين سياسيا مع حزب الله، بالإضافة إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني.
وسبقت هذا الطرح مبادرات برلمانية أخرى لعل من بينها مشروع تقدم به السيناتور تيد كروز والنائب عن نيويورك لي زيلدين لمواجهة حزب الله، ويقترح المشروع حجب 20 في المئة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، ما لم يتمكن الرئيس اللبناني من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله. ويرجح مراقبون أن يكون ماكينزي قد ركز خلال لقائه الأربعاء مع عون، على المخاطر التي يشكلها استمرار حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه لاسيما على لبنان، الذي يواجه أزمة مالية واقتصادية خانقة تهدد بانهياره في ظل عزوف المجتمع الدولي عن مساعدته.
وطالت هذه الأزمة حتى الجيش اللبناني، حيث أعلنت قيادة الجيش مؤخرا عن قرارها بحذف اللحوم من قائمة الطعام المقدمة للعسكريين.
ويعد الرئيس عون الذي يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية، أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين، وسبق وأن دافع مرارا على الحزب في المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل من الصعب الاعتقاد بأن الرئيس ومن خلفه تياره الوطني الحر، من الممكن أن يقدما على خطوات حقيقية لناحية الضغط على حزب الله بشأن سلاحه.
تتزامن زيارة ماكينزي التي استغرقت يوما واحدا، مع اقتراب الذكرى الثالثة لعملية “فجر الجرود” التي أطلقها الجيش اللبناني ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية مع سوريا
ويقول مراقبون إن سلاح حزب الله قضية تتجاوز بعدها المحلي إلى الإقليمي والدولي، وبالتالي فإن حلها داخليا أمر بمنتهى الصعوبة، كما أن خيار قطع المساعدات عن الجيش اللبناني قد تكون له مفاعيل عكسية لجهة إمكانية استثماره من قبل حزب الله لتعزيز دعايته التي تقول إن ما يتعرض له لبنان اليوم هو مؤامرة لا تستهدف فقط “محور المقاومة” بل لبنان والشعب اللبناني.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء على شاشة قناة “المنار” التابعة للحزب “إن السياسة التي تتبعها أميركا تجاه لبنان الآن هي سياسة الخناق والحصار والعقوبات وهي لن تضعف حزب الله بل تقويه وتضعف حلفاء أميركا”، مضيفا “إن حزب الله لن يستسلم والمقاومة لن تستسلم”.
وأعاد نصرالله مطالبة الدولة اللبنانية بتنويع خياراتها الخارجية من خلال التوجه شرقا، مقدما جملة من الإغراءات من بينها التدخل لدى طهران لاستيراد النفط ومشتقاته بالليرة اللبنانية في ظل شح الدولار، وهذا الأمر سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للرد عليه بالقول إن بلاده تحاول “منع إيران من بيع النفط الخام لحزب الله”، داعيا كل الدول إلى التحرك وتصنيف الحزب منظمة إرهابية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الفقر وتداعياته: سرقاتٌ بالجملة والمفرّق في طرابلس والشمال
- ماكينزي في بيروت لطمأنة الجيش اللبناني وتحذير حزب الله
- هل سقطت الإصلاحات في العهد الحالي..؟
- المواجهة الأميركية - الإيرانية حطّت في لبنان وواشنطن «لن تسمح ببيع النفط لحزب الله»
- عون يستقبل أرفع مسؤول أميركي.. والحريري: لا أسعى للعودة
- تحركات مريبة على حدود لبنان الشمالية وتخوف من سيناريو أمني
- لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
- السلطة تواصِل فصول المحاصصة... والمستشفيات على طريق الاقفال
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)