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بعلبك تودّع لبنان... ولبنان يودّع بعلبك ...الكاتب:
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احتياجات الناس من «فوق» ...الكاتب:
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الطاقة: «مكمّلين» سدّ بسري بـ«اللي بقيوا» ...الكاتب:
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المواجهة الحقيقية بين جديد لبنان وقديمه ...الكاتب:
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حان وقت تصحيح الأجور ...الكاتب:
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لودريان إلى بيروت: ساعدونا لنساعدكم ...الكاتب:
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الفقر وتداعياته: سرقاتٌ بالجملة والمفرّق في طرابلس ...الكاتب:
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هل سقطت الإصلاحات في العهد الحالي..؟ ...الكاتب:
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وزير الزراعة يمنح أقرباءه ومستشاريه مناصب جديدة... ...الكاتب:
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كلفة استعراض "التوجّه شرقاً" ترتفع يومياً.. ودياب ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
النهار
اتهم "داعمو الرئيس حسان دياب" عبر "تويتر" رئيس الجامعة الاميركية بتصفية حسابات مع دياب الذي عمل مع رؤساء عدة للجامعة من دون اشكالات....
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين وداعمين لمواقف البطريرك الراعي من مكونات 14 آذار السابقة، وحملات من ناشطين في التيار الوطني الحر استهدفت عظته الأخيرة.
يقول مستشار لمعظم رؤساء الجمهورية، إنّه ما زال يلتقي الرئيس ميشال عون كل أسبوع ويأخذ بنصائحه ولكنّه لا يرى الأمور ذاهبة كما اشتهى لدى وصول عون إلى بعبدا.
الجمهورية
التقى رئيس تيار سياسي بارز بناءً على طلبه اثنين من أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وفوجئا بأنه لم يسألهما عن أوضاع القطاع المصرفي ولا عن مصرف لبنان والأزمة النقدية بل تركز بحثه معهما على إمكان تعيين موظفين في اللجنة.
وجّه رئيس تيار سياسي لوماً شديداً لمؤسسة تلفزيونية تابعة للتيار لبثها تقارير تعرض فيها بالإضافة الى وجهة نظر الوزير التابع للتيار ملاحظات رئيس إدارة رقابية على الصفقات داخل الوزارة.
تقدمت المفاوضات الجارية بين مجموعة من الحراك الشعبي توصلاً إلى الإعلان عن خطوات وصفت بأنها أكثر إيلاماً من قبل.
اللواء
يتساءل إقتصاديون، أنه في ظل دولرة نظام الحياة في لبنان، كيف يُمكن للمواطن العادي الحصول على 20 أو 30 أو 50 أو حتى مائة دولار، إذا لم يكن أمامه إلا السوق السوداء، مع العلم أن الحد الأدنى للأجور 675.000 ليرة لبنانية، لا يكاد يساوي 67 دولاراً بالشهر!
أدخلت نقابة "سامية" مرجعاً في السعي لتأمين الأموال العائدة لأطبائها في المستشفيات الخاصة!
امتنع عدد من وزارات الدولة عن تقديم خدمة القهوة، بعد المعاناة من عدم وجود الورق اللازم!.
نداء الوطن
توقف مراقبون عند تأكيد الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة عزمها على مساعدة لبنان، ما أثار سلسلة من التكهّنات حول الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة.
تعمل جهات خارجية صديقة للبنان على حث الأميركيين على تخفيف الضغط على لبنان، تحت عنوان أنّ العقوبات باتت تؤثر على اللبنانيين ممن هم خارج بيئة "حزب الله" بشكل أصبح يهدد وجودهم وصمودهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
تواجه وزيرة العدل انتقادات لاذعة جراء تعيينها مستشارين كـ"تنفيعة" لا يمتّون إلى المجالات التي استلموها بصلة في حين أن المرحلة تتطلب مسؤولين كفوئين
الأنباء
يتردد أن مؤسسة تجارية من كبرى شركات السوبرماركات بدأت تعد العدة لإقفال كافة فروعها في لبنان.
تواصل أكثر من جهة في الحكومة الضغط لتمرير تعيينات في مجلس الوزراء دون اعتماد قانون آلية التعيين.
البناء
دعت مصادر في وكالات السفر إلى تدخل وزارة السياحة لخفض أسعار تذاكر السفر والإقامة في الفنادق وتثبيتها بالليرة اللبنانية على سعر صرف الـ 3900 ليرة للدولار بالقياس لأسعار السنة الماضية بالدولار، قبل أن يضيع موسم الصيف بسبب بقاء كلفة السفر والإقامة في لبنان من بين الأغلى في المنطقة والعالم.
تركز اهتمام وسائل الإعلام العبرية على تجاهل الأمين العام لحزب الله في خطابه لبدء حكومة الاحتلال التنقيب عن النفط والغاز في مقاطع بحريّة مجاورة لمياه لبنان الإقليمية والمناطق المتنازع عليها وأبدى العديد من المحللين خشيته من أن يُخفي الصمت تدبيراً عملياً يثير القلق قرّره الحزب في مواجهة الخطوة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- الليرة في الميزان
- الأزمة تتفاقم: "اجراءات قاصرة" .. واشنطـــن: الدعم للبنان والضغط على "حزب الله"
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- عرض المقايضة العراقي شيك بلا رصيد؟
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