- أستراليا: الحكومة تخفض الرحلات الدولية الواصلة إلى النصف وتحمل المسافرين تكاليف الحجر الصحي
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 288 حالة في أعلى حصيلة يومية في أستراليا منذ ظهور الوباء
- كورونا يتفلّت مجدّداً فوق التأزّم والعقم الحكومي
- المفاوضات تُستأنف مع صندوق النقد اليوم.. وانتكاسة كورونية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل ستقع الحرب؟
- إلى ماذا يمهِّد الراعي؟
- قرار المحكمة الدولية «يُشعل» المواجهة
- عن اقتصاد الستيك والبرغل!
- أستراليا.. "ليست مثل روبي برينسيس": مدير جيت ستار يرفض الاعتذار عن دخول الركاب سيدني دون فحص
- اتصالات ثنائية حول ليبيا.. موسكو تستعد لوقف إطلاق النار وأنقرة تشترط
- وزني يحجّم مستشار دياب: أنا وزير المال
- القرار 1559 على طاولة الضغوط.. والحكومة تعين 3 قضاة
- زعيم الأمّة خبيراً زراعياً: أنظروا إلى ودائعكم تحترق
- الاعتداء على واصف الحركة: مرافقو الوزير مشرفيّة مشتبه فيهم!
- سباق أميركي إيراني على حافة الهاوية اللبنانية والسورية
- أستاذة ثانوية تداوم في السراي!
- الغرب يسمح بنجدة لبنان بحدود: أوّل الغيث قطر.. وليونة أميركية
- نعيم عون: ما يحصل في "التيار الوطني"... سيقضي عليه!
- الجوع الإخضاعي: ستأكلون بالكاد.. وليس لكم حقّ آخر
- "ترحيل" لجنة مسح الثروات... كي لا تصير "محكمة عرفية"
- شيا في عين التينة مطالبة باستئناف البحث بملف ترسيم الحدود
- حسان دياب: سأواجه الداخل والخارج
- واشنطن لبيروت: العراق «أهون الشرّين»
- خطاب لودريان: لَجمُ الانهيار... لا الإنقاذ
- المحكمة العسكريّة تفتح «موسم 2021»: تحريك دعاوى «الحقّ العام» ضد ناشطي الحراك
- 66 إصابة بعد «التعايش» مع «كورونا»: أين الخطّة؟
- اللبنانيّون تحت رحمة المصرف والكارتيل: مسلسل انقطاع الأدوية مستمرّ
- إسرائيل والأزمة الاقتصادية: فرصة تحويل حزب الله إلى مشكلة لبنان
- سوريون عالقون "بين لبنان وسوريا"... النظام السوري يحرمهم العودة إلى وطنهم
- توقعات الأبراج ليوم July 10, 2020
- معاقبة إيرانية لمصطفى الكاظمي
- «فيتو كبير» أحبط صيغة حكومية وشيكة.. والحريري: على الجميع التضحية مثلي
- ضغطٌ أميركي وتوسُّلٌ فرنسي لدفْع لبنان إلى الإصلاح و... الحياد
- إيران تستعد للانتقام من التخريب الإسرائيلي
- محلل إسرائيلي: تفجيرات إيران نفذتها أيد محترفة تعرف ما تريد
- لبنان: رئيس الحكومة يطالب الـAUB بتحويل تعويضه إلى الخارج!
- عناصر حزب الله يعتدون على مواطنين: "هنا أرض الشهداء"!
- لبنان يغرق في الظلام
- 66 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان
- “إسرائيل مش أعداءنا وناس حلوين”.. ناشطة سعودية تدعو بلادها للتطبيع مع تل أبيب، واستهداف إيران
- الليرة في الميزان
- الأزمة تتفاقم: "اجراءات قاصرة" .. واشنطـــن: الدعم للبنان والضغط على "حزب الله"
- أسرار وخفايا لبنانية
- عرض المقايضة العراقي شيك بلا رصيد؟
- لو ننحازُ إلى الحِياد*
- «أوكسيجين» قبل الوصاية المالية الدولية
- مخاطر أمنية «مصنّفة» و«متناقضة»!؟
- تدويل «الإنهيار اللبناني».. وبومبيو لنصرالله: الأمر ليس لك بلبنان!
- لبنان الرسمي... "بيئة حاضنة" لأميركا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المحاولات الحكومية مستمرة لجلب مساعدات.. من سيتجاوب ...الكاتب:
-
سلّة الغذاء المدعومة: التجّار يتلاعبون.. والتهريب سيزداد ...الكاتب:
هل ستقع الحرب؟
تدرك قوى السلطة أنّ الاحتقان يتنامى سريعاً ويقود إلى نقطة خطرة جداً. وإذا كان «تنفيس» الاحتقان متعذّراً، هذه المرّة، أو ممنوعاً- كما يعتقد البعض- فذلك يعني أنّ لبنان ذاهب حتماً إلى أحد خيارين: إما أن يتمكن مِحورٌ من حَسم المعركة وفرضِ خياراته، وإما أن يقع الانفجار. ولكن، في الحالين، ستتحرَّك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة، وتنفتح الأبواب أمام «ستاتيكو» جديد.
منذ أشهر، ينشغل كثيرون بالسؤال: إذا لم يتراجع «حزب الله»، تحت الضغط والعقوبات، ولم يتخلَّ عن نفوذه داخل السلطة المركزية ومؤسساتها، فهل ستذهب الولايات المتحدة إلى مواجهته حتى النهاية، ولو تضرَّر اللبنانيون جميعاً؟
أي، هل ستقوم واشنطن بمعاقبة لبنان كلّه، مهما جاءت النتائج قاسية، من أجل دفع «الحزب» إلى التنازل؟ أم ستكتفي بالتهويل وتوقف ضغوطها عندما تشعر بأنّ الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص باتت على مشارف الانهيار التامّ؟
أصحاب الرأي الثاني يعتقدون أنّ واشنطن وباريس وسائر القوى الغربية التي تقيم علاقات صداقة تقليدية مع لبنان، لها مصلحة في منع انهياره تحت الوطأة المالية - الاقتصادية، لأنّ ذلك قد يجعله لقمة سائغة لإيران. ودعوة «حزب الله» إلى التوجّه شرقاً، وإلى إيران خصوصاً، هي أول ملامح هذا التغيير الذي يبدأ بدعم اقتصادي وينتهي بانخراط لبنان تماماً في المحور الإيراني.
هذا الأمر يخشاه الفرنسيون، لأنّ لبنان يبقى لهم موطئ قدم استراتيجياً لا يُعوَّض في الشرق الأوسط. وأما الأميركيون، فيرسّخون حضورهم السياسي والعسكري بقوة منذ سنوات، ويجهّزون سفارتهم لتكون أصغر بقليل من قاعدة عسكرية على الضفة الشرقية للمتوسط، حيث تتشابك خرائط النفوذ الإقليمية والدولية.
فوق ذلك، ما زال أصحاب الرأي المتفائل يعتقدون أنّ من مصلحة الغرب منع انهيار لبنان في الفقر والجوع والفوضى، لأنّ ذلك سيتسبب بموجاتٍ من النازحين السوريين عبر المتوسط نحو أوروبا، يصعب ضبطها.
ولكن، في المقابل، ثمة مَن يعتقد أنّ المعادلة باتت مختلفة هذه المرّة. فالرهان على أنّ الولايات المتحدة وفرنسا والخليجيين العرب سيتفهمون ظروف لبنان وخصوصياته، إلى ما لا نهاية، قد سقط. وصحيح أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا يحرصون على وجود لبنان واستقراره كدولة، لكن طريقتهم تبدّلت.
الأميركيون تخلّوا عن السياسة التي كانت تتعاطى مع النفوذ الإيراني بوصفه أمراً واقعاً يجب القبول به اضطرارياً. وقرّروا إبعاد طهران عن مركز القرار اللبناني. بل إنّهم باتوا يفضّلون تبديل الطاقم السياسي الذي يوفّر الغطاء لإيران. وهذا القرار بات يلتقي عليه الأميركيون وحلفاؤهم الأوروبيون والعرب، بعدما فشلت محاولاتهم السابقة في دفع القوى السياسية اللبنانية إلى فكّ ارتباطها بـ»حزب الله». وتجربة استقالة الحريري في تشرين الثاني 2017 كانت الأبرز.
وتحرص الولايات المتحدة وحلفاؤها على منع إيران من ملء الفراغ الناشئ عن الانهيارات اللبنانية بهدف بسط نفوذها. وللمرة الأولى، يبدو الأميركيون مقتنعين بأنّ رفع مستويات التشدّد في لبنان، إلى الحدود القصوى، هو السبيل الوحيد لإخراج إيران.
وأما «تنفيس» الضغط بخطواتٍ صغيرة، فيعتقدون أنّه سيتيح لطهران مزيداً من المماطلة والمراهنة على إمرار الفترة الفاصلة عن الخريف باستحقاقيه: تشرين الأول موعد انتهاء الحظر المفروض على تسليح إيران، وتشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
إذاً، الأميركيون وشركاؤهم مستعجلون ويتّجهون بوضوح نحو أهدافهم. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى التحرّكات الطارئة التي يقوم بها مسؤولو واشنطن وباريس، والطواقم الديبلوماسية الأميركية والفرنسية والسعودية في لبنان.
هذه المرّة، لا تقوم فرنسا بتدوير الزوايا، كما فعلت دائماً، بهدف التخفيف من الضغط الأميركي أو السعودي، بل باتت شريكة في الضغط. وانتقاداتُ وزير خارجيتها جان إيف لو دريان للحكومة اللبنانية والطاقم السياسي، قبل يومين، كافية لحسم المسألة.
ولكن، في المقابل، ماذا ستفعل إيران في لبنان؟ هل سترضخ وتفقد سيطرتها على أحد البلدان العربية التي لطالما تباهت بامتلاك قرارها، وهل تخسر حضورها الاستراتيجي على شاطئ المتوسط وحدود إسرائيل؟
حتى اليوم، لا يبدي الإيرانيون أي استعداد للتنازل. والإشارات التي يمكن استشفافها من عمليات تبادل الأسرى والسجناء بين طهران وواشنطن وبيروت لا توحي حتى الآن بما هو أبعد من الاعتبارات التقنية. فإدارة الرئيس دونالد ترامب لن تفاوض إيران قبل أن تدفعها إلى أضعف نقطة.
وأما طهران، فتحاول إضاعة الوقت حتى مرور الخريف. ولكن، لا شيء يضمن لها، لا رحيل ترامب عن البيت الأبيض، ولا تغيير النهج الأميركي تجاهها في ظل الديموقراطيين، ولا حتى المراهنة على استقوائها بالأوروبيين لمواجهة واشنطن.
لذلك، عاجلاً أو آجلاً، الصدام سيقع ما دام الجميع يصرّون على عدم التنازل. وليس واضحاً مَن سيسارع إلى الصدام ويفاجئ الآخر.
وفي الانتظار، قد يقوم لاعب آخر بتحريك الخيوط ويصطاد في ماء المتوسط. فالإسرائيليون ربما يأخذون على عاتقهم تحديد اللحظة التي تناسبهم، ويدفعون الجميع إلى حربٍ تُخرِجهم من إرباكهم الحالي، وتضعهم أمام إرباكات أخرى غير محسوبة.
هناك أوراق عدّة في أيدي الإسرائيليين، وأقربها ملف الحدود البرية والبحرية والتنقيب عن الغاز في محاذاة البلوك 9، أو من جوفِه. وفي هذه الحال، سيكون الأميركيون والأمم المتحدة شاهدَين وشريكين في الرعاية وتكريس الخيارات الجديدة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- هل ستقع الحرب؟
- الفضيحة: FTI ليست متخصِّصة بالتدقيق!
- واشنطن - «حزب الله»: مــعركة الأمتار الأخيرة!
- مع Kroll أو من دونِها.. التدقيق ممنوع!
- إسرائيل «تتحرَّش» بلبنان: حرب للتفاوض؟
- دولار «طائر» وجائعون: عناصر الكارثة تتجمَّع!
- قدامى 14 «يُحِبُّون» 8... و«تِخْبْزوا بالأَفراح»!
- عون مستعجِل... والعهد في خطر!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)