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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 31 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يتردد ان حزبا بارزا يشجع مناصريه على التبرع بالدم لتغذية الاحتياط لديه تحسبا لنشوب حرب او حدوث طارئ يستدعي اسعاف المصابين.

يقول مسؤول سابق في مجلسه ان التطورات في المنطقة ستكون متسارعة اكثر من الوقت الحالي في فترة قريبة نسبياً.

لوحظ أنّ تنسيقاً واضحاً يجري بين حزب بارز أصولي وآخر عقائدي في التظاهرات وفي المواقف السياسية، وذلك من باب العداء المشترك للولايات المتحدة الأميركية، ومشهدية تظاهرة المطار كانت صورةً لهذا التنسيق.

عادت مسألة تعيين زوجة وزير سابق مديرةً عامةً لوزارة خدماتية إلى الواجهة ضمن دفعة على حساب المصالحة التي حصلت اخيرا بين زعيمين سياسيين، ولكنّ شد الحبال ما زال قائماً حول هذه المسألة.

 

الجمهورية

يعمل أحد الوزراء جاهداً في ملف يتناول إحدى الدوائر التابعة له وقال إنه حالياً سيهتم بقضايا حسّاسة لها ارتباط بأوضاع الناس الإقتصادية والمعيشية.

عكس زوار مرجع حكومي انه ما يزال يراهن على مبادرة مالية من دولة عربية تربطها خلافات حادة مع محيطها.

لوحظ أن مرجعية روحية تجاوزت البروتوكول إستثنائيا لدقة الظرف وتسارُع التطورات للقاء رئيس تيار بارز.

 

اللواء

يُعدّ مرجع روحي ملفاً دقيقاً، وتفصيلياً في زيارته المقبلة إلى روما، تتعلق بمطالب محددة من الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة.

اهتمت مصادر دبلوماسية بمعرفة مضمون الزيارة الثانية خلال 24 ساعة للسفيرة الأميركية إلى مرجعية سياسية رفيعة.

يجري التداول في السوق اللبناني بدولارات "شرعية"، لكن محظور إدخالها إلى المصارف، وتلبي، كما يقال، بعض احتياجات "السوق السياسي"!

 

نداء الوطن

خلال زيارة وزير النفط العراقي إلى لبنان، تفاجأ الوفد المرافق بالكمّ الكبير من الاتصالات التي وردتهم من تجار النفط المحسوبين على السياسيين طلباً لمقابلته في محاولة للاستفادة من أي عرض ممكن.

يُبدي وزراء استياءً شديداً من زميلة لهم ويعتبرون أنّ "وظيفتها صارت معارضة أي قرار يُطرح للتصويت".

قالت مصادر معنية إنّ أحد الأسباب الرئيسية في شحّ المازوت هو مصادرة سياسيين لكميات كبيرة منه ونقلها إلى مناطقهم، وتراوحت هذه الكميات بين ثلاثين وسبعين ألف ليتر لكل زعيم ورئيس حزب في منطقته.

 

الأنباء

يبدي مرجع سياسي اهتماماً شديدا في البحث عن مصادر أقل كلفة وثمناً للمواد الغذائية لتوفيرها لمعيشة اللبنانيين.

يعمل بعض الوزراء على إعداد لوائح بموظفين لترفيعهم من الفئة الثالثة الى الثانية، الذين يعبّر بعضهم من قلقهم من عدم الأخذ بمعايير الأحقية والتدرج والكفاءة.

 

البناء

قال سفير دولة أوروبية فاعلة إنه يتوقع تبدلاً إيجابياً في تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي وفي الاهتمام الأميركي الإيجابي بمساعدة لبنان في ضوء التحديات التي تمثلها التوجهات التي بدأت الحكومة بترجمتها نحو الصين والعراق داعياً لمراقبة نتائج زيارة الجنرال ماكينزي وتقاريره عن خطورة الضغط المالي على الوضع الأمنيّ.

 

قالت مصادر روسية إن ارتفاعاً مرتقباً على أسعار النفط سيتحقق في ضوء الخسائر التي حصدتها السعودية من سياسة الإغراق وإن هذا التحسن ناتج عن تخفيض العرض السعودي لجني أسعار أفضل في ضوء حجم العجز في الميزانية السعودية والرهان على زيادة الطلب تدريجياً في السوق العالمية.

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