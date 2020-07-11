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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
ووجه الكلام عن مشروع جديد لخدمة العلم برفض صارم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ان تتضح معالمه باعتبار ان شباب لبنان المنكوب من جراء الاوضاع لا يمكنه ان يضيع سنين اضافية من عمره.
لا يزال الجدل قائما حول الموقع المقترح لمعمل سلعاتا للكهرباء ويجمع عدد من المعنيين ملفات للرد على وزير الطاقة واتهامه بالشركة في كل القرارات السابقة لعدم تنصله من المسؤولية.
شكا ديبلوماسي بارز من دور لاحد كبار المستشارين في لبنان معتبرا انه يسيء بشكل كبير الى الموقع الذي يخدم فيه
لوحظ ان حركة "امل" لم تشارك في تظاهرة عوكر وكذلك امتنعت قناة "ان بي ان" عن نقل التظاهرة او الاشارة اليها.
اللواء
تعمّم سفارات دول في بيروت، أن لا مجال إلى اليوم، لإعادة العمل بالتأشيرات إلى الأميركيتين ودول الاتحاد الأوروبي!
يحرص سفير دولة كبرى يحزم حقائبه، على تقديم نصائح لأصدقائه، قبل السفر!
فوجئ مسؤولون لبنانيون بطلب إسرائيل، العودة إلى ترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة.
نداء الوطن
لم تبدِ السفيرة الأميركية دوروثي شيا أي اهتمام ببحث موضوع التعاون اللبناني مع العراق خلال اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب.
يتهم أعضاء تكتل نيابي مستشار رئيس التكتل بأنه يتولّى تسريب أخبار مضخمة عن اجتماعاتهم "من باب الدعاية وجذب الأنظار إلى البيان الأسبوعي" من دون أن يكون لتلك التسريبات أي أساس.
ينقل وزراء محسوبون على العهد أنّه خلال مناقشة بند شركة "كرول" على طاولة مجلس الوزراء، بدا واضحاً أنّ وزراء محسوبين على فريق سياسي دخلوا الجلسة ومعهم "تعليمة" برفض التعاقد مع الشركة بلا أي نقاش.
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سيدني - استراليا
- إنذار أممي: لبنان يخرج عن السيطرة
- غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
- أسرار وخفايا لبنانية
- محاربو الفساد، وينكن؟
- ماكينزي في بيروت: «الفرصة الأخــيرة» قبل الحرب؟!
- "نصيحة" السيسي لعون: الإصلاح و"النأي"
- اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!
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- طائفة الدولة المقهورة
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