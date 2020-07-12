- دولار المغتربين... شراء "على الرخيص" لبيعه "على الغالي"؟
- الموجة الثانية من «كورونا» بدأت: هناك داعٍ للهلع
- «تتريك» في الشمال.. تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين: «التمكين» أوّلاً
- إسرائيل تمهّد لمناقشات مجلس الأمن: على المجتمع الدولي مواجهة حزب الله
- 12 تموز... قيامة لبناننا الجديد!
- بهاء الحريري «يهجّر» عمّته من مجدليون
- السفير السعودي «يقاطع» الحريري وجعجع
- اعتداء الوادي الأخضر: معتد موقوف وآخر طليق
- الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة لا تتنازل عن قرارها وسيادتها
- لبنان: هل ينجح الائتلاف الحاكم بلعبة الشرطي «السيئ... والجيد»؟
- قفزة «كورونية» في لبنان: 166 إصابة جديدة
- ما لن تقوله محكمة رفيق الحريري
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المرتبطة ببؤرة تفشي كاسولا إلى ٩
- عالمة فيروسات صينية "هاربة": هذا ما حدث في ووهان
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- كيندال وكايلي جينر مثيرات بـ"X Kylie Cosmetics 2020"!
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
- 5 شروط لصندوق النقد لمساعدة لبنان
- حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا الوطنية!
- حزب الله لن يجوع وجولة السفيرة تظهر نصرالله منتصراً
- فيديو الهجرة: تعميم اليأس ودفن الثورة
- الحريري يسعى لتفادي فتنة مذهبية قبل صدور الحكم في اغتيال والده
- التخبّط يزداد في دمشق
- لبنان بين حدّيْ الضغط الأقصى على «حزب الله» و«أوكسجين طوارئ» لوقف الانزلاق نحو... الجحيم
- دياب من دار الفتوى: الحديث عن استقالة الحكومة «فيك نيوز»
- فؤاد السنيورة جاحظ لبنان السني الذي يدير اللعبة من خلف الحريري
- توقعات الأبراج ليوم July 12, 2020
- 20 وجبة سريعة تتسبب في غرامة 18 ألف دولار في أستراليا
- إنذار أممي: لبنان يخرج عن السيطرة
- غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
- أسرار وخفايا لبنانية
- محاربو الفساد، وينكن؟
- ماكينزي في بيروت: «الفرصة الأخــيرة» قبل الحرب؟!
- إيجابية أميركية تثير الإستغراب!
- أيّ تغيير يحتاجه لبنان.. وما طريق الحلّ؟
- "نصيحة" السيسي لعون: الإصلاح و"النأي"
- اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!
- التحقيق الجنائيّ: إما أوروبيّ أو «بلديّ»
- طائفة الدولة المقهورة
- الطبقة السياسية اللبنانية كمشكلة دولية: لن يساعدوكم كي تساعدوهم السيد الوزير
- إلى أين أنتم ذاهبون بلبنان؟
- "نداء 5 تموّز": إندفاعة عربية ودولية إسلامية و"ترقّب" مسيحي
- التضخم والدولار 46,500: 10 تريليون ليرة لبنانية جديدة في الأسواق
- 300 من أصل 500 قاض كشفوا عن حساباتهم المصرفية!
- الجامعة الأميركية: لا أمل بمناعة القطيع.. والوضع خطير
- "على الحكومة الإصلاح أو الرحيل"
- صرخة الراعي تُدوّي خارج لبنان... والفاتيكان على خط "تحييد الكيان"
- دياب أمام زواره: إشارات ايجابية من الكويت وقطر... والترجمة مع العراق قريباً
- الـ"fuel" المغشوش سياسي والقرار الظنّي"full" أقاويل
-
-
-
-
-
-
حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الطبقة السياسية اللبنانية كمشكلة دولية: لن يساعدوكم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الـ"fuel" المغشوش سياسي والقرار الظنّي"full" أقاويل ...الكاتب:
-
الأزمات تفرض سطوتها على الجامعة اللبنانية... الإنفجار ...الكاتب:
-
-
-
-
-
«السرفيس» بثلاثة آلاف ليرة الأسبوع المُقبل ...الكاتب:
دولار المغتربين... شراء "على الرخيص" لبيعه "على الغالي"؟
موجة الترحيب التي لاقى بها المواطنون تراجع سعر الدولار، قابلها سيلٌ من الأسئلة عن ديمومة هذا الانخفاض والحد الذي ممكن ان يصل اليه. نهاية الاسبوع المنصرم سجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار ارتفاعاً ملحوظا تراوح بين 6000 و6300 ليرة بعدما أقفل نهار السبت على 7000 ليرة. هذا التحسن يعود بشكل اساسي إلى "فتح المطار واستئناف الرحلات"، بحسب الخبير الاقتصادي دان قزي. "فالفترة الماضية التي لامس فيها الدولار الـ 10 آلاف ليرة، اتسمت بارتفاع الطلب على الدولار مقارنة مع تدني العرض الى أدنى مستوياته بسبب إقفال الحدود أولاً، وإحجام المغتربين عن إرسال الاموال ثانياً. وذلك عقب إصدار مصرف لبنان التعميم رقم 13220، القاضي بوجوب تسديد شركات تحويل الاموال قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية، بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المحدد من قبله، والذي بدأ بـ 3200 وارتفع مؤخراً إلى 3850، فيما سعر السوق كان يتراوح أخيراً بين 7500 و8000 ليرة بعدما كان وصل الى 10 آلاف.
ومع فتح المطار عاود المغتربون حمل الاموال النقدية معهم الى ذويهم أو ارسالها عبر الاقارب والاصدقاء، مما زاد عرض الدولار بحدود 4 الى 5 ملايين دولار يومياً ودفع باتجاه تراجعه، وحفز من يحمله على بيعه قبل ان يتدنى اكثر".
هذه النظرية تعتبر منطقية بحسب أحد العالمين بالاسواق المالية. فعندما يكون السوق "على طلوع" لا أحد يبيع بانتظار ان يرتفع أكثر، وذلك بخلاف الحالة عندما يبدأ السعر التراجع. هذه العوامل التي تترافق مع اشاعات سياسية عن امكانية عودة الرئيس سعد الحريري وحصول اتفاق بين الأفرقاء السياسيين، وضخ دولار في المصارف وإطلاق حملات تسويقية بعضها بريء وبعضها مغرض أدت الى تراجع الدولار.
يبقى السؤال الأهم: هل سينخفض أكثر؟ وما هو السعر الحقيقي؟ يجيب قزي: "السوق يبحث عن السعر المتوازن وهذا ما تحدده الايام القادمة، فكلما صدقت الاشاعات وبيع الدولار خوفاً من تراجعه سينخفض سعره أكثر". إلا انه بحسب المعطيات الاقتصادية الفعلية فإنه في ظل غياب العناصر الجدية التي تؤثر فعلياً على سعر صرف الدولار كعودة التوازن الى الحساب الجاري، وتحقيق الاصلاحات في القطاع العام وانخفاض انفاق الدولة وتوقف مصرف لبنان عن طبع الليرة، والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فان الدولار سيعاود مشواره صعوداً. وبناءً عليه لا يستبعد قزي "أن يعاود الدولار صعوده إلى معدلات مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد"... فهل يكون السيناريو الجديد هو شراء دولار المغتربين على "الرخيص" وتخزينه في الخزنات، تمهيداً لإعادة بيعه "على الغالي" بعد فترة وجيزة، بمعدلات خيالية وتحقيق أرباح هائلة؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
- كيندال وكايلي جينر مثيرات بـ"X Kylie Cosmetics 2020"!
- 20 وجبة سريعة تتسبب في غرامة 18 ألف دولار في أستراليا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- توقعات الأبراج ليوم July 12, 2020
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دولار المغتربين... شراء "على الرخيص" لبيعه "على الغالي"؟
- الموجة الثانية من «كورونا» بدأت: هناك داعٍ للهلع
- «تتريك» في الشمال.. تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين: «التمكين» أوّلاً
- بهاء الحريري «يهجّر» عمّته من مجدليون
- السفير السعودي «يقاطع» الحريري وجعجع
- اعتداء الوادي الأخضر: معتد موقوف وآخر طليق
- الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة لا تتنازل عن قرارها وسيادتها
- لبنان: هل ينجح الائتلاف الحاكم بلعبة الشرطي «السيئ... والجيد»؟
- قفزة «كورونية» في لبنان: 166 إصابة جديدة
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)