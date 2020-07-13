- أين حدود إسرائيل وتركيا وإيران؟
- بيروت منكوبة بالتقنين.. وفيتو أميركي على الكهرباء السورية!
- الراعي يواجه "عبَث الأكثرية" بثلاثية "الحياد والسيادة والهوية"
- قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
- تخفيض سياسي لسعر الدولار؟
- البطريرك الراعي وتحرير الشرعية
- البطريرك الراعي وإعادة المسيحيين إلى بوصلتهم غرباً وعرباً
- أسئلة الكويت... وإبراهيم المُحرَج
- قانون الكابيتال كونترول مجدداً: إبحثوا عن صندوق النقد والدعاوى
- رسالة إلى الصديق أشرف ريفي
- تناول اللحم ممنوع على فقراء لبنان: 60 % من الملاحم أقفلت.. والكارثة بعد شهر
- القاهرة وإنقاذ بيروت... "نصائح كثيرة واليد قصيرة"
- البراغماتية الأميركية... تفتح ممرّات خلفيّة للحكومة!
- هل انكفأت ثورة طرابلس أم انطفأت؟
- مناخ دولي مستجد: "ممنوع إنهيار لبنان"
- دولار المغتربين... شراء "على الرخيص" لبيعه "على الغالي"؟
- الموجة الثانية من «كورونا» بدأت: هناك داعٍ للهلع
- «تتريك» في الشمال.. تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين: «التمكين» أوّلاً
- إسرائيل تمهّد لمناقشات مجلس الأمن: على المجتمع الدولي مواجهة حزب الله
- 12 تموز... قيامة لبناننا الجديد!
- بهاء الحريري «يهجّر» عمّته من مجدليون
- السفير السعودي «يقاطع» الحريري وجعجع
- اعتداء الوادي الأخضر: معتد موقوف وآخر طليق
- الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة لا تتنازل عن قرارها وسيادتها
- لبنان: هل ينجح الائتلاف الحاكم بلعبة الشرطي «السيئ... والجيد»؟
- قفزة «كورونية» في لبنان: 166 إصابة جديدة
- توقعات الأبراج ليوم July 13, 2020
- ما لن تقوله محكمة رفيق الحريري
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المرتبطة ببؤرة تفشي كاسولا إلى ٩
- "تشيرنوبل" بيولوجي في ووهان.. عالمة فيروسات صينية "هاربة" تفضح السلطات الصينية!
- احتراماً لـ«جمهور المقاومة»
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- كيندال وكايلي جينر مثيرات بـ"X Kylie Cosmetics 2020"!
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
- 5 شروط لصندوق النقد لمساعدة لبنان
- حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا الوطنية!
- حزب الله لن يجوع وجولة السفيرة تظهر نصرالله منتصراً
- فيديو الهجرة: تعميم اليأس ودفن الثورة
- الحريري يسعى لتفادي فتنة مذهبية قبل صدور الحكم في اغتيال والده
- التخبّط يزداد في دمشق
- لبنان بين حدّيْ الضغط الأقصى على «حزب الله» و«أوكسجين طوارئ» لوقف الانزلاق نحو... الجحيم
- دياب من دار الفتوى: الحديث عن استقالة الحكومة «فيك نيوز»
- فؤاد السنيورة جاحظ لبنان السني الذي يدير اللعبة من خلف الحريري
- توقعات الأبراج ليوم July 12, 2020
- 20 وجبة سريعة تتسبب في غرامة 18 ألف دولار في أستراليا
- إنذار أممي: لبنان يخرج عن السيطرة
- غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
- أسرار وخفايا لبنانية
- محاربو الفساد، وينكن؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الطبقة السياسية اللبنانية كمشكلة دولية: لن يساعدوكم ...الكاتب:
-
-
"نداء 5 تموّز": إندفاعة عربية ودولية إسلامية ...الكاتب:
-
التضخم والدولار 46,500: 10 تريليون ليرة لبنانية ...الكاتب:
-
300 من أصل 500 قاض كشفوا عن ...الكاتب:
قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
الكنيسة المارونية ترفض تحكّم حزب الله اللبناني في مؤسسات الدولة.
كشفت مصادر دبلوماسية غربية أنّ موقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي يعبر فيه عن “حياد لبنان” يحظى برعاية غربية وهو نتيجة جهود يبذلها الفاتيكان من أجل تفادي المزيد من المشاكل الداخلية في لبنان في ظلّ الصراعات التي تشهدها المنطقة.
وكرّر البطريرك دعوته إلى “حياد” لبنان، وهي دعوة أطلقها الأسبوع الماضي عندما شدّد على ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية ميشال عون على “فكّ الحصار عن الشرعية”.
وديع الخازن: الانفتاح على العرب والسعودية يحل أزمات لبنان المتراكمة
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية الدعوة إلى “الحياد” وإلى “فكّ الحصار عن الشرعية” إشارة واضحة إلى رفض الكنيسة المارونية في لبنان تحكّم حزب الله في مؤسسات الدولة.
وتوقفت مصادر سياسية لبنانية عند استعادة البطريرك الماروني دعوته إلى “حياد لبنان”. واعتبرت أن هذه الدعوة باتت الآن ثابتا من ثوابت المرجعية المسيحية الأولى في لبنان وليست مجرّد دعوة عابرة كان متوقعا أن يتراجع الراعي عنها في عظته الأخيرة.
وبرّر رأس الكنيسة المارونية إصراره على “حياد لبنان” بقوله إنني “أطلقت النداء في عظة الأحد الماضي لإعلان حياد لبنان من أجل خير لبنان وخير كل مكوناته”.
وقال “اللبنانيون يريدون الخروج من معاناة التفرد والإهمال ويريدون دولة حرة تنطق باسم الشعب ولا يريدون دولة تتخلى عن سيادتها ويريدون قرارات حرة”.
وأضاف الراعي، في رسالة واضحة إلى حزب الله، “اللبنانيون لا يريدون أن تعبث أية أكثرية شعبية أو نيابية بالدستور أو القانون وأن تعزله عن أصدقائه من الدول والشعوب وأن تنقله من رقي إلى تخلف ومن وفرة إلى عوز”.
وعن قرار السلطات التركية تحويل متحف “آيا صوفيا” التاريخي إلى مسجد، قال الراعي “لقد صدمَنَا مرسوم رئيس جمهوريَّة تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، بعد أن كان متحفًا افتتحه الرَّئيس أتاتورك في عام 1934. ومعلومٌ أنَّ آيا صوفيا كان كنيسةً للمسيحيَّة الأرثوذكسيَّة منذ القرن السَّادس حتَّى عام 1452، عندما فتح الأتراك العثمانيُّون المدينة تحت حكم السُّلطان محمّد الثَّاني المعروف باسم الفاتح”.
وأكد أنَّ “هذا القرار الذي واجهَتْه انتقاداتٌ عالميَّةٌ يؤكّد بالمقابل قيمة لبنان في العيش المشترك حيث الاحترام المتبادل بين المسيحيِّين والمسلمين في الدِّين والثَّقافة والعقائد ودُور العبادة”.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية تصريحات الراعي، لكنها أسقطت عن قصد كما يبدو انتقاده تركيا بشأن تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
مهند حاج علي: التدخل أقرب إلى انتقاد الوضع السياسي في البلاد على المستويين الإقليمي والدولي
وركّز الراعي على أن اللبنانيين “يريدون شراكة للعمل معا من أجل إنقاذ البلد وأجياله الطالعة… يريدون دولة حرة تنطق باسم الشعب، وتعود إليه في القرارات المصيرية، لا دولة تتنازل عن قرارها وسيادتها سواء كان تجاه الداخل أو الخارج”.
وتمثل تصريحات رأس الكنيسة المارونية في لبنان تصعيدا للأسبوع الثاني على التوالي ضد حزب الله المدعوم من إيران. وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة منها بموجب نظام الحكم الطائفي.
وقال مهند حاج علي، من مركز كارنيغي للشرق الأوسط،“اعتبر التدخل تحولا في سياساته بعيدا عن دعم الرئيس وأقرب إلى انتقاد الوضع السياسي في البلاد على المستويين الإقليمي والدولي”.
وطالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن باعتماد الطرح الذي قدمه البطريرك الماروني والانفتاح على الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لحل الأزمات المتراكمة على الأصعدة المالية والاقتصادية والمعيشية كافة.
ورأى الخازن أنّ “من الظلم ترك المواطنين في العراء والتناحر السياسي المتأتي من العجز عن الالتفاف حول الحلول التي طرحها البطريرك، في الوقت المستقطع الذي تتدحرج فيه الأحداث في دول المنطقة، من دون دعم مواقفه لمواجهة المستجدات قبل أن يتسلل إليها المتضررون ليحدثوا ما يشبه الفوضى والضياع”.
ودعا إلى “تكاتف جميع القوى السياسية من أجل إنقاذ لبنان المهدد بماله واقتصاده وسمعته وثقة الدول به”، مؤكدا أن “هذا الأمر يقتضي الولاء للبنان فوق كل اعتبار والانفتاح على الدول العربية وفي مقدمتها السعودية”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
- حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا الوطنية!
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بيروت منكوبة بالتقنين.. وفيتو أميركي على الكهرباء السورية!
- الراعي يواجه "عبَث الأكثرية" بثلاثية "الحياد والسيادة والهوية"
- قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
- تخفيض سياسي لسعر الدولار؟
- البطريرك الراعي وتحرير الشرعية
- قانون الكابيتال كونترول مجدداً: إبحثوا عن صندوق النقد والدعاوى
- رسالة إلى الصديق أشرف ريفي
- تناول اللحم ممنوع على فقراء لبنان: 60 % من الملاحم أقفلت.. والكارثة بعد شهر
- هل انكفأت ثورة طرابلس أم انطفأت؟
- مناخ دولي مستجد: "ممنوع إنهيار لبنان"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)