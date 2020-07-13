أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الجمهورية‎

ـ عُلم أن وزيرا إستشاط غضباً وقال كلاما قاسيا بعد معرفته بهوية المعتدين على أحد الناشطين‎.

ـ أحال أحد الوزراء بعض الموظفين في وزارته الى التفتيش المركزي بعد قيامهم بفبركات إعلامية غير صحيحة‎.

ـ إستغرب وزراء كيف أن وزيرة على جدول الأعمال ًاقترحت بندا ًإتضح أنه مخالفا لصلاحياتها الدستورية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تبيَّن أن زيارة السفيرة الأميركية إلى السراي وتناولها الغداء مع رئيس الحكومة تم إنجاز ترتيباتها على عجل، ‏لتأكيد تمسك لبنان بعلاقاته مع واشنطن والغرب، رغم رواج الأحاديث حول التوجّه إلى الشرق‎!

ـ وجّه رئيس تيار سياسي بارز "تأنيباً" شديد اللهجة إلى أحد وزرائه، بسبب الإخفاقات التي رافقت مشاركته في ‏الجولة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي‎!

ـ حرصت أوساط رسمية على إحاطة بعض جوانب محادثات الجنرال ماكنزي بسرية خاصة، رغم محاولات ‏أطراف حزبية الإطلاع على التفاصيل كافة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يصرّ رئيس تكتل نيابي بارز على التأكيد أمام زواره أنه غير معني بعمل لجنة نيابية يترأسها أحد نواب التكتل‎.

ـ يردّد وزير محسوب على حزب بارز موالٍ أنه لم يتلقّ حتى الساعة أي تغييرات بشأن موقف حزبه الرافض ‏للتعاقد مع شركة عالمية‎.

ـ ما زال حزب مسيحي بارز غير متحمّس لإقامة جبهة معارضة ذات طابع مسيحي، انطلاقاً من تشديده على ‏أهمية أن تكون هذه الجبهة وطنية تضم جميع المعارضين من مختلف المكونات اللبنانية‎.‎

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صحيغة الأنباء

‎*‎انزعج من الدعم‎ ‎

مسؤول أكاديمي رفيع انزعج من دعم حزب سياسي لحملة تتعلق بمؤسسته، وبرر انزعاجه بأن الحملة مبالغ فيها‎.‎

‎*‎تملّص من أخطاء

تباين واضح بين وزير وتيار سياسي وتملّص من أخطاء ارتكبها وزراء سبقوه في الموقع نفسه‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

تساءل‎ ‎سفير‎ ‎سابق‎ ‎عما‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎دوائر‎ ‎المستشارين‎ ‎في‎ ‎بكركي‎ ‎قد‎ ‎أحاطت‎ ‎البطريرك‎ ‎بشارة‎ ‎الراعي‎ ‎قبل‎ ‎كلامه‎ ‎الموجَّه‎ ‎لتركيا‎ ‎حول‎ ‎رفض‎ ‎خطوة‎ ‎إعلان‎ ‎تحويل‎ "‎آيا‎ ‎صوفيا‎" ‎الكنيسة‎ ‎التاريخيّة‎ ‎من‎ ‎متحف‎ ‎إلى‎ ‎مسجد‎ ‎أن‎ ‎هذا‎ ‎الكلام‎ ‎يتعارض‎ ‎مع‎ ‎دعوته‎ ‎لحياد‎ ‎لبنان،‎ ‎لأن‎ ‎من‎ ‎موجبات‎ ‎الحياد‎ ‎الامتناع‎ ‎عن‎ ‎التدخل‎ ‎في‎ ‎السياسات‎ ‎الخارجية‎ ‎ومواقف‎ ‎الدول‎ ‎إلا‎ ‎عندما‎ ‎تمسّ‎ ‎بحياد‎ ‎الدولة‎ ‎المعنية‎. ‎

كواليس

قال‎ ‎دبلوماسي‎ ‎فرنسي‎ ‎أمام‎ ‎سفراء‎ ‎عرب‎ ‎في‎ ‎دولة‎ ‎خليجية‎ ‎إن‎ ‎عدم‎ ‎صدور‎ ‎مواقف‎ ‎واضحة‎ ‎من‎ ‎المرجعيات‎ ‎الإسلامية‎ ‎في‎ ‎العالم‎ ‎من‎ ‎القرار‎ ‎التركيّ‎ ‎حول‎ "‎آيا‎ ‎صوفيا‎" ‎سوف‎ ‎يجعل‎ ‎من‎ ‎الصعب‎ ‎على‎ ‎حكومات‎ ‎أوروبا‎ ‎التصرّف‎ ‎بقوة‎ ‎لإدانة‎ ‎أي‎ ‎إجراءات‎ ‎يقوم‎ ‎بها‎ ‎كيان‎ ‎الاحتلال‎ ‎تتضمّن‎ ‎تغييراً‎ ‎في‎ ‎هوية‎ ‎المقدسات‎ ‎الإسلامية‎.