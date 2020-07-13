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حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا ...الكاتب:
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محاربو الفساد، وينكن؟ ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الجمهورية
ـ عُلم أن وزيرا إستشاط غضباً وقال كلاما قاسيا بعد معرفته بهوية المعتدين على أحد الناشطين.
ـ أحال أحد الوزراء بعض الموظفين في وزارته الى التفتيش المركزي بعد قيامهم بفبركات إعلامية غير صحيحة.
ـ إستغرب وزراء كيف أن وزيرة على جدول الأعمال ًاقترحت بندا ًإتضح أنه مخالفا لصلاحياتها الدستورية.
صحيفة اللواء
ـ تبيَّن أن زيارة السفيرة الأميركية إلى السراي وتناولها الغداء مع رئيس الحكومة تم إنجاز ترتيباتها على عجل، لتأكيد تمسك لبنان بعلاقاته مع واشنطن والغرب، رغم رواج الأحاديث حول التوجّه إلى الشرق!
ـ وجّه رئيس تيار سياسي بارز "تأنيباً" شديد اللهجة إلى أحد وزرائه، بسبب الإخفاقات التي رافقت مشاركته في الجولة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي!
ـ حرصت أوساط رسمية على إحاطة بعض جوانب محادثات الجنرال ماكنزي بسرية خاصة، رغم محاولات أطراف حزبية الإطلاع على التفاصيل كافة!
صحيفة نداء الوطن
ـ يصرّ رئيس تكتل نيابي بارز على التأكيد أمام زواره أنه غير معني بعمل لجنة نيابية يترأسها أحد نواب التكتل.
ـ يردّد وزير محسوب على حزب بارز موالٍ أنه لم يتلقّ حتى الساعة أي تغييرات بشأن موقف حزبه الرافض للتعاقد مع شركة عالمية.
ـ ما زال حزب مسيحي بارز غير متحمّس لإقامة جبهة معارضة ذات طابع مسيحي، انطلاقاً من تشديده على أهمية أن تكون هذه الجبهة وطنية تضم جميع المعارضين من مختلف المكونات اللبنانية.
صحيغة الأنباء
*انزعج من الدعم
مسؤول أكاديمي رفيع انزعج من دعم حزب سياسي لحملة تتعلق بمؤسسته، وبرر انزعاجه بأن الحملة مبالغ فيها.
*تملّص من أخطاء
تباين واضح بين وزير وتيار سياسي وتملّص من أخطاء ارتكبها وزراء سبقوه في الموقع نفسه.
صحيفة البناء
خفايا
تساءل سفير سابق عما إذا كانت دوائر المستشارين في بكركي قد أحاطت البطريرك بشارة الراعي قبل كلامه الموجَّه لتركيا حول رفض خطوة إعلان تحويل "آيا صوفيا" الكنيسة التاريخيّة من متحف إلى مسجد أن هذا الكلام يتعارض مع دعوته لحياد لبنان، لأن من موجبات الحياد الامتناع عن التدخل في السياسات الخارجية ومواقف الدول إلا عندما تمسّ بحياد الدولة المعنية.
كواليس
قال دبلوماسي فرنسي أمام سفراء عرب في دولة خليجية إن عدم صدور مواقف واضحة من المرجعيات الإسلامية في العالم من القرار التركيّ حول "آيا صوفيا" سوف يجعل من الصعب على حكومات أوروبا التصرّف بقوة لإدانة أي إجراءات يقوم بها كيان الاحتلال تتضمّن تغييراً في هوية المقدسات الإسلامية.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- كورونا لبنان: الذروة
- حراك مالي محلّي وخارجي.. ولودريان في بيروت الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- دياب و"حزب الله" يخوضان معركة بقاء الحكومة... لا مساعدات للبنان قبل التغيير السياسي!
- رهانات خاطئة في دولة منهارة مفلسة
- فساد حزب الله يمس صحة اللبنانيين بتهريب الأدوية من إيران
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- إقبال غير مسبوق على شراء العقارات
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