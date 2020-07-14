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البطريرك الراعي وتحرير الشرعية ...الكاتب:
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البطريرك الراعي وإعادة المسيحيين إلى بوصلتهم غرباً ...الكاتب:
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أسئلة الكويت... وإبراهيم المُحرَج ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يكثر الكلام عن توقيت اعادة الاموال المهربة الى البلد عند ازدياد الحاجة وافقار الناس بحيث تصير تلك الاموال جاهزة لشراء الاراضي والعقارات وايضا الذمم لتعود الطبقة الحاكمة الى تعويم نفسها.
ـ عُلم أنّ حركة تشاور بين مرجعيات روحية وسياسية تجري قبل صدور قرار المحكمة الدولية، تجنّباً لأي مفاجآت قد تحصل علما ان اقتصار الاحكام على افراد يخفف من اثرها.
ـ يؤكد مرجع سياسي وفق معلوماته، أنّ الحكومة باقية في هذه المرحلة ولكن ليس إلى نهاية العهد، لأنّ البلد والمنطقة أمام عواصف سياسية وأمنية واقتصادية مرتقبة قد تفرض التغيير.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر حكومية إنه لولا الظرف السياسي الذي تمّ الترويج خلاله لضعف الحكومة ورحيلها لكان تعديل يطال عدداً من وزرائها ناضجاً للتنفيذ وهو أمر لا يزال مطروحاً بانتظار الظرف المناسب، خصوصاً أن الفرقاء المعنيين بتسمية الوزراء متحمّسون لتغيير بعض تسمياتهم التي ظهرت محدودية أفعالها وكثرة أقوالها.
ـ كواليس
تعتقد مصادر عراقية أن حملة رئيس الحكومة نحو محافظة ديالى والحديث عن المعابر مع إيران تمّت بتنسيق مع طهران لصرف النظر عن النكسة التي أصابت مصطفى الكاظمي بعد اعتقاله عناصر من الحشد الشعبي بتهمة قصف السفارة الأميركيّة وفرض عليه إطلاق سراحهم بعد ليلة عاصفة شهدتها المنطقة الخضراء.
صحيفة الجمهورية
ـ طلب أحد النواب من أحد المسؤولين إزاحة أحد مستشاريه فجاءه الجواب: لا تتدخَّل في ما لا شأن لك به؟
ـ رُصدت تحركات لمجموعات مختلطة من حزب وتيار حليفين في بعض مناطق تقع في قلب جبل لبنان.
صحيفة اللواء
ـ تردّد أن مسؤولاً رفيعاً أبدى استياءه أمام مقربين، من عدم إطلاعه مسبقاً على مهمة لموظف كبير في عاصمة شقيقة.
ـ لوحظ أن نقابة الصرافين تشكو من نقص قدرتها على التلاعب بموضوع الدولار، بصرف النظر عن المصنفات والمسميات؟
ـ لم يلمس المستهلك أي تبدل في الأسعار، على الرغم من نغمة "السلة الغذائية" وما يرتبط بها!
صحيفة نداء الوطن
ـ تتحدث مصادر معنية بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل عن "حلحلة ما" قد تظهر خلال مفاوضات من المفترض أن تنطلق فعلياً بعد عدة أشهر.
ـ تستبعد مصادر أمنية حصول تطورات عسكرية على جبهة الجنوب مشددةً على أنّ الوضع في لبنان قد يزداد سوءاً على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكنّ الموضوع الأمني لن يتخطى حدود المشاكل المحدودة.
ـ يتعرض العديد من رحلات الطيران الآتية من أفريقيا للإلغاء من دون معرفة الأسباب الحقيقية.
صحيفة الأنباء
*مرجعان متباينان
لم يتسم لقاء مرجعين بكثير من التفاهم، وقد كان التباين واضحاً في توصيف كيفية مواجهة شريحة معينة من اللبنانيين لتداعيات الأزمة.
*نتائج أفقية
تحدثت معلومات عن أن نتائج زيارة مسؤول رفيع الى دولة عربية، قد تكون أفقية لا عامودية مركزية
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل
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- أسرار وخفايا لبنانية
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