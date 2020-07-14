أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يكثر الكلام عن توقيت اعادة الاموال المهربة الى البلد عند ازدياد الحاجة وافقار الناس بحيث تصير تلك الاموال ‏جاهزة لشراء الاراضي والعقارات وايضا الذمم لتعود الطبقة الحاكمة الى تعويم نفسها‎.

ـ عُلم أنّ حركة تشاور بين مرجعيات روحية وسياسية تجري قبل صدور قرار المحكمة الدولية، تجنّباً لأي مفاجآت ‏قد تحصل علما ان اقتصار الاحكام على افراد يخفف من اثرها‎.

ـ يؤكد مرجع سياسي وفق معلوماته، أنّ الحكومة باقية في هذه المرحلة ولكن ليس إلى نهاية العهد، لأنّ البلد ‏والمنطقة أمام عواصف سياسية وأمنية واقتصادية مرتقبة قد تفرض التغيير‎.

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صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر حكومية إنه لولا الظرف السياسي الذي تمّ الترويج خلاله لضعف الحكومة ورحيلها لكان تعديل ‏يطال عدداً من وزرائها ناضجاً للتنفيذ وهو أمر لا يزال مطروحاً بانتظار الظرف المناسب، خصوصاً أن الفرقاء ‏المعنيين بتسمية الوزراء متحمّسون لتغيير بعض تسمياتهم التي ظهرت محدودية أفعالها وكثرة أقوالها‎.

ـ كواليس‎

تعتقد مصادر عراقية أن حملة رئيس الحكومة نحو محافظة ديالى والحديث عن المعابر مع إيران تمّت بتنسيق مع ‏طهران لصرف النظر عن النكسة التي أصابت مصطفى الكاظمي بعد اعتقاله عناصر من الحشد الشعبي بتهمة ‏قصف السفارة الأميركيّة وفرض عليه إطلاق سراحهم بعد ليلة عاصفة شهدتها المنطقة الخضراء‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ طلب أحد النواب من أحد المسؤولين إزاحة أحد مستشاريه فجاءه الجواب: لا تتدخَّل في ما لا شأن لك به؟‎

ـ رُصدت تحركات لمجموعات مختلطة من حزب وتيار حليفين في بعض مناطق تقع في قلب جبل لبنان‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تردّد أن مسؤولاً رفيعاً أبدى استياءه أمام مقربين، من عدم إطلاعه مسبقاً على مهمة لموظف كبير في عاصمة ‏شقيقة‎.

ـ لوحظ أن نقابة الصرافين تشكو من نقص قدرتها على التلاعب بموضوع الدولار، بصرف النظر عن المصنفات ‏والمسميات؟‎

ـ لم يلمس المستهلك أي تبدل في الأسعار، على الرغم من نغمة "السلة الغذائية" وما يرتبط بها‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تتحدث مصادر معنية بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل عن "حلحلة ما" قد تظهر خلال مفاوضات من المفترض ‏أن تنطلق فعلياً بعد عدة أشهر‎.

ـ تستبعد مصادر أمنية حصول تطورات عسكرية على جبهة الجنوب مشددةً على أنّ الوضع في لبنان قد يزداد ‏سوءاً على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكنّ الموضوع الأمني لن يتخطى حدود المشاكل المحدودة‎.

ـ يتعرض العديد من رحلات الطيران الآتية من أفريقيا للإلغاء من دون معرفة الأسباب الحقيقية‎.‎

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‎ ‎صحيفة الأنباء

‎*‎مرجعان متباينان‎ ‎

لم يتسم لقاء مرجعين بكثير من التفاهم، وقد كان التباين واضحاً في توصيف كيفية مواجهة ‏شريحة معينة من اللبنانيين لتداعيات الأزمة‎.‎

‎*‎نتائج أفقية‎ ‎

تحدثت معلومات عن أن نتائج زيارة مسؤول رفيع الى دولة عربية، قد تكون أفقية لا عامودية ‏مركزية‎