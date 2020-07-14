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نقيب المحامين يطالب وزير السياحة بالاستقالة لاعتداء حراسه على «واصف الحركة»
طالب نقيب المحامين ملحم خلف، وزير السياحة رمزي المشرفية بالاستقالة على خلفية تعرض حراسه وموظفي وزارته على المحامي الناشط واصف الحركة.
وتوقف خلف في مؤتمر صحافي عقده في نقابة المحامين في بيروت عند «الاعتداءات التي حصلت على عدد من المحامين في الفترة الأخيرة، والتي تستهدف المحامي ونقابة المحامين والعدالة ودولة القانون»، مؤكدا «سنبقى في النقابة ساهرين حتى يعود الحق لأصحابه».
ووجه خلف اتهامات مباشرة الى وزير السياحة رمزي المشرفية حين قال:«ان الاعتداء على واصف الحركة، هو لكم صوت يصدح بالحق، حيث تم الاعتداء من قبل 6 أشخاص حضروا لفعلتهم جيدا، وخرجوا من وزارة السياحة بآليات تابعة للوزارة».
وأضاف: «نقابة المحامين تقدمت بشكوى جزائية واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد كل من ارتكب هذه الجرائم ولن نقوم بلفلفة القضايا».
وكان أشاد النقيب خلف بالوزير المشرفية ومناقبيته، لكنه «طالبه بالاستقالة لأنه لا يجوز ان يرتكب حراسه هكذا عمل جنائي وبسيارة تابعة لوزارته».
وتوجه خلف للوزير المشرفية بالقول: «أدعوك فورا للاستقالة من الحكومة، الجناة «ورطوك» بصورة واضحة بصرف النظر عن معرفتك بأمر جريمتهم أم لا، ويكفي أن يكون من قام بالاعتداء بفريق حمايتك».
وتطرق خلف الى التدقيق الجنائي المالي، فشدد على ضرورة التمسك به، مؤكدا أنه الفرصة الأخيرة لكشف المستور والخروج من الانهيار، كما أنه يشكل مدخلا للمحاسبة ولطمأنة المجتمع اللبناني والدولي.
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