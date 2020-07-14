- الراعي في بعبدا اليوم.. وتوسع دائرة الدعوة لحوار وطني استناداً إلى مبادرته
- لبنان في قبضة «المعادلة الصعبة»
- نقيب المحامين يطالب وزير السياحة بالاستقالة لاعتداء حراسه على «واصف الحركة»
- البطريرك الماروني يوسع الجبهة المعارضة لحزب الله
- بداية حرب في المنطقة…
- حرب استخباراتية ضد مواقع إيرانية وأزمة «الصواريخ الدقيقة» تقترب من موعد الحسم
- إثيوبيا بدأت عمليًّا ملء خزّان سد النهضة.. وصور الأقمار الصناعيّة الأوروبيّة أكّدت هذا “الاستِفزاز”.. ألم يحن الوقت لردٍّ مِصريٍّ قويٍّ على هذا الاختِراق لكُل “الخُطوط الحُمر”؟ ولماذا لم يُفاجئنا انهِيار “مُفاوضات الإنقاذ الأخير” برعايةٍ إفريقيّة؟ ومتى تستعيد مِصر دورها القِيادي؟
- أستراليا: نيو ساوث ويلز في "حالة تأهب قصوى" لمواجهة كورونا وقلق من سيناريو مشابه لفيكتوريا
- المشرفية شبيه رئيسيه: مجني عليه ومطالب بالاستقالة
- السجن ستة أشهر لمدوِّنة تونسية شاركت في نشر نص اعتبر مسيئاً للإسلام
- عمليات اغلاق بالجملة في الهند وقيود جديدة في العالم بسبب كوفيد-19
- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها
- أستراليا.. أندرو بولت: التعددية الثقافية تُعرض فيكتوريا لخطر تفشي فيروس كورونا
- تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل
- «كورونا» يهزم السلطة .. ولا مؤشرات الى تدفُّق المال الخليجي.. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- وزير الطاقة لـ «الصندوق«: «لا نعرف كيف سنفوتر«؟!
- أسلمةُ آيا صوفيا ستبرِّر تهويد الأقصى ولبنانُ في خطر
- بعبدا في مواجهة بكركي ومعراب وما بينهما
- لماذا يصرّ الصندوق على الكابيتال كونترول؟
- أستراليا: كوينزلاند تمنع دخول سكان ليفربول وكامبلتاون في سيدني بعد اعتبارهما بؤر تفشي
- أستراليا: إصابات فيكتوريا تعاود الارتفاع وتصل إلى 270 حالة في 24 ساعة
- بيلا حديد بـ"بيكيني" حار يسلب العقول!
- جاسوس في جيبك.. الهندسة العكسية تكشف حقيقة تطبيق "تيك توك" الصيني
- بالفيديو: أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة
- طفح كيل "الصندوق"... "الإصلاح" مطلب الشرق والغرب!
- أزمة ثقة بين المجلس والحكومة.. تنفّر الصندوق والدول المانحة!
- صفعة جديدة من صندوق النقد إلى «حزب المصارف»: التزموا الخطة الحكومية
- تقرير إسرائيلي عن مواقع صواريخ حزب الله في بيروت
- معمل سلعاتا: توصية البنك الدولي تضرب "أولويات" باسيل
- أستراليا: "بعد نجاح فائق للتجارب": جامعة كوينزلاند تبدأ تجربة لقاح كورونا على البشر
- هدوء يسبق عاصفة "اليونيفل".. ومنع الدولة من الاستيراد
- لصوص الويك أند: 5 حيل زوّرت انخفاض الدولار وشفطته ثم رفعته
- دفاعاً عن طرابلس التي لم تنجدها تركيا ولم يغثها العرب
- غادر بيفاني... دَخلت عليا!
- جبهة من 14 منظمة لبنانية ودولية تصدّياً للقمع وصوناً للحريات
- طفل جديد يموت على باب مستشفى طرابلس الحكومي!
- ثُلاثيّ فرنسي "يُنقذ" المدارس الفرنكوفونية اللبنانية
- "نداء الوطن" تنشر أبرز مواد اقتراح قانون إنشاء مجلس للشيوخ
- بعد ضغوط الهيئات الاقتصادية: «بدائل» من العودة إلى الاغلاق
- بيفاني: تهريب نحو 6 مليارات دولار إلى الخارج
- قطاع الخلوي: جرعة للمورّدين لا تُبعد الخطر
- بشارة الأسمر إلى «رئاسة العمالي»: عودة الابن الضال
- المؤتمر العامّ لتيار «المستقبل»: مقرّرات متّخذة سلفاً
- واشنطن «تنتقد» الجيش: لتعديل مهام الـ«يونيفيل»
- وزير الطاقة يتجاوز هيئة النفط
- أستراليا: توقعات بأعادة فرض نيو ساوث ويلز لبعض القيود خوفاً من بؤر كورونا
- الروس للإيرانيين: الاتفاقية العسكرية مع بشّار لن تمرّ
- حدث في مثل هذا اليوم July 14, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 14, 2020
-
-
-
وزير الطاقة لـ «الصندوق«: «لا نعرف كيف ...الكاتب:
-
أسلمةُ آيا صوفيا ستبرِّر تهويد الأقصى ولبنانُ ...الكاتب:
-
بعبدا في مواجهة بكركي ومعراب وما بينهما ...الكاتب:
-
لماذا يصرّ الصندوق على الكابيتال كونترول؟ ...الكاتب:
-
تقرير إسرائيلي عن مواقع صواريخ حزب الله ...الكاتب:
-
معمل سلعاتا: توصية البنك الدولي تضرب "أولويات" ...الكاتب:
-
هدوء يسبق عاصفة "اليونيفل".. ومنع الدولة من ...الكاتب:
-
لصوص الويك أند: 5 حيل زوّرت انخفاض ...الكاتب:
-
غادر بيفاني... دَخلت عليا! ...الكاتب:
-
دفاعاً عن طرابلس التي لم تنجدها تركيا ...الكاتب:
-
جبهة من 14 منظمة لبنانية ودولية تصدّياً ...الكاتب:
-
طفل جديد يموت على باب مستشفى طرابلس ...الكاتب:
-
ثُلاثيّ فرنسي "يُنقذ" المدارس الفرنكوفونية اللبنانية ...الكاتب:
-
"نداء الوطن" تنشر أبرز مواد اقتراح قانون ...الكاتب:
-
بيفاني: تهريب نحو 6 مليارات دولار إلى ...الكاتب:
-
قطاع الخلوي: جرعة للمورّدين لا تُبعد الخطر ...الكاتب:
-
المؤتمر العامّ لتيار «المستقبل»: مقرّرات متّخذة سلفاً ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
قطبة مخفية في دولار السوق السوداء ...الكاتب:
-
إقبال غير مسبوق على شراء العقارات ...الكاتب:
-
هدنة بين معركتين ...الكاتب:
-
هكذا صارَح دياب السفيرة الأميركية ...الكاتب:
-
البطريرك الراعي وتحرير الشرعية ...الكاتب:
الراعي في بعبدا اليوم.. وتوسع دائرة الدعوة لحوار وطني استناداً إلى مبادرته
دياب يتهم مسؤولاً حزبياً بعرقلة المساعدة للحكومة: هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية
شنّ رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب هجوما عنيفا على بعض السياسيين الذين نسب اليهم إجراء اتصالات مع بعض الأشقاء والاصدقاء لعرقلة جهوده، في وقت توسع فيه إطار الدعوة لحوار وطني على أساس مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، لتشمل محيط دار الفتوى ولجنة الأزهر الشريف، من جهة والقوات اللبنانية من جهة ثانية، ومعهم المردة، ضمن شروط حددها سليمان فرنجية أمس من الديمان.
وتقرر أن يحمل البطريرك الراعي كل هذه المعطيات الى بعبدا بعد ظهر اليوم، حيث يعرضها مع الرئيس ميشال عون، فيما نفت مصادر بكركي ان يكون في وارد البطريرك ترؤس جبهة معارضة للرئيس ميشال عون، او السعي للحلول معه.
وكان عون ترأس جلسة مجلس الوزراء أمس، واستهلها بالدعوة الى وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ كما وبخفض الإنفاق العام، طارحا إمكانية إعادة النظر بالإجراءات المعتمدة في مكافحة كورونا، بعد اتساع انتشار الوباء.
رئيس الحكومة دياب، وكما في كل جلسة لمجلس الوزراء كشف عن مخطط ضد حكومته، ومن هنا كانت مفاجأته أمس الإعلان عن تواصل شخصية سياسية، لم يسمها مع الدول الشقيقة لعرقلة الحكومة، مضيفا «تكبر التحديات أمام البلد وتتراكم الصعوبات والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع.
كل هذا نتحمله وأكثر، لكن للأسف البعض ذهب بعيدا جدا بهذا السلوك.. عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟ تعرفون أن الاتصالات مع اشقائنا ومع أصدقائنا في العالم تشهد تطورا إيجابيا ومشجعا لمساعدة لبنان.
نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. بالمقابل، هناك أناس مازالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين».
وتابع دياب «معقول أن هناك مسؤولا سياسيا عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول هناك مسؤول حزبي كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية.
ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلا.
لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة. تعرضت لضغوط كثيرة حتى غير «العدة»، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ«عدة»غيرنا. أنا مصر على أن هذه «عدة» الدولة وليس «عدة» قوى سياسية ولا «عدة» أشخاص».
في هذه الاثناء، تابع البطريرك الراعي أمس استقبال الداعمين للمبادرة التي أطلقها في عظة الخامس من هذا الشهر في الديمان وأبرزها: وفد من كوادر «القوات اللبنانية»، ثم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
الراعي تحدث إلى وفد «القوات» عن موجبات إعادة لبنان إلى ما كان يعرف به، (سويسرا الشرق)، قائلا: معا مسلمين ومسيحيين، كما أكد على النضال سلميا لاستعادة هذا الدور..فلبنان رسالة ونموذج.
واضاف: لبنان هو الحياة والدولة المدنية وبلد اللقاء والتعددية والعيش معا، وقد كرس ميثاق 1943 هذا الوضع، لبنان المنفتح على كل دول العالم شرقا وغربا، ولا نقبل أن يكون «مدري شو...»، لذا نحن لم نخترع اي شيء جديد عن الكلام عن الحياد، بل نحن نستعيد هويتنا الحقيقية.
من جهته، رئيس المردة سليمان فرنجية، قال بعد لقائه البطريرك: نحن مع غبطته في غالبية الأمور، وخوفنا على البلد هو نفسه، والمهم أن نخرج من هذه الأزمة.
وتجنب فرنجية الحديث عن مبادرة الراعي التي وجهها إلى رئيس الجمهورية، كذلك حصار السلطة الشرعية وتحييد لبنان، وركز على الأوضاع الاقتصادية التي هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.
وردا على سؤال أيد عقد أي لقاء وطني جامع يكون له هدف ورؤية واضحة للخروج مما نحن فيه.
مبادرة البطريرك الراعي حضرت أيضا، في اللقاء الذي جمع لجنة متابعة مؤتمرالأزهر للمواطنة والعيش معا، ووثيقة الاخوة الإنسانية مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، حيث أعلن الرئيس فؤاد السنيورة باسم اللجنة، قوله: لقد جئنا إلى هذه الدار الكبرى لنتشاور مع سماحته في الشأن الوطني وفي مبادرة البطريرك التي نرى فيها مناسبة لإطلاق حوار وطني جامع يهدف إلى الحفاظ على لبنان وطنا ودولة ورسالة.
وأضاف «تشاورنا مع سماحته بالنقاط الثلاث الرئيسية في المبادرة وهي: تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتنفيذ القرارات الدولية1701 و1757 و1869 و1559 مع الالتزام بقرارات الشرعية العربية والشرعية الدولية، والقضية الفلسطينية، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم، وعدم توطينهم».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الراعي في بعبدا اليوم.. وتوسع دائرة الدعوة لحوار وطني استناداً إلى مبادرته
- لبنان في قبضة «المعادلة الصعبة»
- نقيب المحامين يطالب وزير السياحة بالاستقالة لاعتداء حراسه على «واصف الحركة»
- البطريرك الماروني يوسع الجبهة المعارضة لحزب الله
- حرب استخباراتية ضد مواقع إيرانية وأزمة «الصواريخ الدقيقة» تقترب من موعد الحسم
- المشرفية شبيه رئيسيه: مجني عليه ومطالب بالاستقالة
- تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل
- «كورونا» يهزم السلطة .. ولا مؤشرات الى تدفُّق المال الخليجي.. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)