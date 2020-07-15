أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎لجنة 38‏‎ ‎

شكّل مرجع رسمي لجنة مخصصة لدرس مساعدات البنك الدولي إلى لبنان بلغ عدد ‏أعضاؤها 38‏‎.‎ ‎

‎*‎زيارة سفير‎ ‎

كانت لافتة زيارة قام بها سفير دولة إقليمية الى منطقة جنوبية حدودية، وكثرت حولها ‏التحليلات والتحليلات المضادة‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مصدر‎ ‎نيابي‎ ‎إن‎ ‎ما‎ ‎قام‎ ‎به‎ ‎الأميركيّون‎ ‎من‎ ‎إيحاء‎ ‎بتبدّل‎ ‎سياسي‎ ‎ومالي‎ ‎نحو‎ ‎لبنان‎ ‎هو‎ ‎تجميد‎ ‎للهجوم‎ ‎لم‎ ‎ينقلب‎ ‎نحو‎ ‎التعاون‎ ‎بعد‎ ‎وحتى‎ ‎نهاية‎ ‎الشهر‎ ‎ستظهر‎ ‎النيّات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎الفعليّة‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎نوع‎ ‎وحجم‎ ‎نتائج‎ ‎بعض‎ ‎الوعود‎ ‎الماليّة‎ ‎التي‎ ‎تنتظر‎ ‎الضوء‎ ‎الأخضر‎ ‎من‎ ‎واشنطن‎ ‎ومن‎ ‎خلال‎ ‎ما‎ ‎تحمله‎ ‎السفيرة‎ ‎الأميركية‎ ‎حول‎ ‎ترسيم‎ ‎الحدود‎..‎ ‎

كواليس

وصف‎ ‎دبلوماسي‎ ‎أوروبي‎ ‎الأزمة‎ ‎مع‎ ‎تركيا‎ ‎بأكبر‎ ‎تحديات‎ ‎الأمن‎ ‎الاستراتيجي‎. ‎فتركيا‎ ‎عضو‎ ‎في‎ ‎الأطلسي‎ ‎وهي‎ ‎قاعدة‎ ‎الجماعات‎ ‎الإرهابية‎ ‎في‎ ‎سورية‎ ‎التي‎ ‎تتهدد‎ ‎أوروبا‎ ‎وهي‎ ‎مصدر‎ ‎التهديد‎ ‎الأول‎ ‎بالهجرة‎ ‎المكثفة‎ ‎للاجئين‎ ‎وهي‎ ‎تشكل‎ ‎السبب‎ ‎المقلق‎ ‎لخلخلة‎ ‎التوازنات‎ ‎عبر‎ ‎البحر‎ ‎المتوسط‎ ‎عبر‎ ‎دورها‎ ‎في‎ ‎ليبيا‎ ‎في‎ ‎ظل‎ ‎تساهل‎ ‎أميركي‎ ‎وروسي‎. ‎

‎ ‎ ‎

صحيفة نداء الوطن

يبدي معنيون في وزارة العدل استياءهم من محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ‏إغراق وزارة العدل بمستشارين قريبين منه ليسوا من أصحاب الاختصاص‎.‎

تساءلت مصادر متابعة عن الجهة التي سرّبت إشاعة منح الكويت للبنان وديعة الملياري دولار، ‏وسط تسجيل امتعاض اللواء عباس ابراهيم من هذه الإشاعة باعتبارها هدفت إلى التشويش على ‏زيارته‎.‎

توقعت مصادر معنية أن تتقدم حركة حزبية بطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار اتخذته وزيرة ‏في الحكومة بحجة مكافحة الفساد‎.‎

صحيفة الجمهورية ‏

ـ كشفت شخصية وزارية أن السلطة مضطرة الى تلبية شروط ومتطلبات هيئة دولية بلا تشاطر ولا لف ولا ‏دوران‎.

ـ إستغرب وزير في مجلس خاص كيف أن الوزراء لا يحظون خلال تأدية عملهم بأي ضمانات صحية كالتأمين ‏والضمان الإجتماعي‎.

ـ عبّرت مراجع قضائية عن قلقها من تنامي إتهامات سياسيّين للقضاء بشأن الأحكام بحق بعض الناشطين وتمنت ‏على أصحابها توفير الإثباتات التي تسمح بالمحاكمات القاسية التي يطالبون بها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تهتم دول كبرى بردة فعل لبنان، على الاتصالات الجارية لتغيير مهمة "اليونيفيل" وما يمكن ان يطرح من قبل ‏دولة كبرى‎.

ـ تتطلع جامعات ومدارس مشمولة برعايات دولية، إلى مساعدات مماثلة للتي قدمتها الوكالات والحكومات ‏الفرانكوفونية والانكلوساكسونية‎.

ـ يخشى حزب بارز من كلمة سر دولية لتحريك الجماعات الكبرى المكوّنة للبلد، لاعلان مواقف تتقاطع عند رفض ‏طروحات صدرت عن قيادته مؤخراً‎.‎

‎ ‎

صحيفة النهار‎

ـ تسأل مصادر مالية عما اذا كانت النيابة العامة المالية ستعتبر تصريح المدير العام المستقيل آلان بيفاني عن أن ‏قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج من المصارف منذ تاريخ 17 تشرين تقارب 6 مليارات دولار بمثابة ‏إخبار، خصوصا أن الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود كان صرح أن المبلغ 2.3 ملياري ‏دولار‎.

ـ يلاحَظ وجود مخيمات حزبية على خلفيات كشفية وشبابية في بعض المناطق الجبلية، تحمل الطابع التدريبي ‏والعسكري ولا سيما لبعض أحزاب قوى الممانعة‎.

ـ تدخّل زعيم سياسي مع معاونيه وقياديّيه من أجل تسهيل بعض التظاهرات، تجنّباً لأي صدام ولتفويت الفرصة ‏على وقوع ما لا تحمد عقباه، خصوصاً أنّ هناك من بين المتظاهرين من يعمل على تشويه صورته.