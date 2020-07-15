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لبنان يتهرَّب من الرسائل الأميركية بـ«التطنيش»! ...الكاتب:
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الكويت كانت تُفضِّل موفداً لـ"برّي" يُمهِّد لـ"الرئاسي"! ...الكاتب:
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لبنان بين لعبة الخارج... والقنبلة الموقوتة ...الكاتب:
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كنعان: الحكومة في الأسر! ...الكاتب:
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الردّ الإيراني في سوريا... إسرائيل تعدّ لرد ...الكاتب:
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ريمون غجر وجبران باسيل والوزارة ثالثهما ...الكاتب:
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ذعر في حيّ اللجا: كورونا يغزو بيروت... ...الكاتب:
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هل يكون الـCurrency Board طوق نجاة الليرة؟ ...الكاتب:
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لبنان : زراعة الجهاد والصورة ...الكاتب:
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الطريق الى تعدّدية "الأنظمة" الفاشية ...الكاتب:
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شوارع بيروت وضواحيها تعكس المشهد الحكومي... "زبالة" ...الكاتب:
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قرار الفيول المغشوش: كيف نسي القاضي موقوفين ...الكاتب:
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حكومة دياب وتداعيات قرار المحكمة الدولية ...الكاتب:
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لا انتظام في شحنات الفيول: الكهرباء لن ...الكاتب:
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عن شيطنة المقاومة في لبنان ...الكاتب:
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نقيب المحامين يطالب وزير السياحة بالاستقالة لاعتداء ...الكاتب:
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البطريرك الماروني يوسع الجبهة المعارضة لحزب الله ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*لجنة 38
شكّل مرجع رسمي لجنة مخصصة لدرس مساعدات البنك الدولي إلى لبنان بلغ عدد أعضاؤها 38.
*زيارة سفير
كانت لافتة زيارة قام بها سفير دولة إقليمية الى منطقة جنوبية حدودية، وكثرت حولها التحليلات والتحليلات المضادة.
صحيفة البناء
خفايا
قال مصدر نيابي إن ما قام به الأميركيّون من إيحاء بتبدّل سياسي ومالي نحو لبنان هو تجميد للهجوم لم ينقلب نحو التعاون بعد وحتى نهاية الشهر ستظهر النيّات الأميركيّة الفعليّة من خلال نوع وحجم نتائج بعض الوعود الماليّة التي تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن ومن خلال ما تحمله السفيرة الأميركية حول ترسيم الحدود..
كواليس
وصف دبلوماسي أوروبي الأزمة مع تركيا بأكبر تحديات الأمن الاستراتيجي. فتركيا عضو في الأطلسي وهي قاعدة الجماعات الإرهابية في سورية التي تتهدد أوروبا وهي مصدر التهديد الأول بالهجرة المكثفة للاجئين وهي تشكل السبب المقلق لخلخلة التوازنات عبر البحر المتوسط عبر دورها في ليبيا في ظل تساهل أميركي وروسي.
صحيفة نداء الوطن
يبدي معنيون في وزارة العدل استياءهم من محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إغراق وزارة العدل بمستشارين قريبين منه ليسوا من أصحاب الاختصاص.
تساءلت مصادر متابعة عن الجهة التي سرّبت إشاعة منح الكويت للبنان وديعة الملياري دولار، وسط تسجيل امتعاض اللواء عباس ابراهيم من هذه الإشاعة باعتبارها هدفت إلى التشويش على زيارته.
توقعت مصادر معنية أن تتقدم حركة حزبية بطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار اتخذته وزيرة في الحكومة بحجة مكافحة الفساد.
صحيفة الجمهورية
ـ كشفت شخصية وزارية أن السلطة مضطرة الى تلبية شروط ومتطلبات هيئة دولية بلا تشاطر ولا لف ولا دوران.
ـ إستغرب وزير في مجلس خاص كيف أن الوزراء لا يحظون خلال تأدية عملهم بأي ضمانات صحية كالتأمين والضمان الإجتماعي.
ـ عبّرت مراجع قضائية عن قلقها من تنامي إتهامات سياسيّين للقضاء بشأن الأحكام بحق بعض الناشطين وتمنت على أصحابها توفير الإثباتات التي تسمح بالمحاكمات القاسية التي يطالبون بها.
صحيفة اللواء
ـ تهتم دول كبرى بردة فعل لبنان، على الاتصالات الجارية لتغيير مهمة "اليونيفيل" وما يمكن ان يطرح من قبل دولة كبرى.
ـ تتطلع جامعات ومدارس مشمولة برعايات دولية، إلى مساعدات مماثلة للتي قدمتها الوكالات والحكومات الفرانكوفونية والانكلوساكسونية.
ـ يخشى حزب بارز من كلمة سر دولية لتحريك الجماعات الكبرى المكوّنة للبلد، لاعلان مواقف تتقاطع عند رفض طروحات صدرت عن قيادته مؤخراً.
صحيفة النهار
ـ تسأل مصادر مالية عما اذا كانت النيابة العامة المالية ستعتبر تصريح المدير العام المستقيل آلان بيفاني عن أن قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج من المصارف منذ تاريخ 17 تشرين تقارب 6 مليارات دولار بمثابة إخبار، خصوصا أن الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود كان صرح أن المبلغ 2.3 ملياري دولار.
ـ يلاحَظ وجود مخيمات حزبية على خلفيات كشفية وشبابية في بعض المناطق الجبلية، تحمل الطابع التدريبي والعسكري ولا سيما لبعض أحزاب قوى الممانعة.
ـ تدخّل زعيم سياسي مع معاونيه وقياديّيه من أجل تسهيل بعض التظاهرات، تجنّباً لأي صدام ولتفويت الفرصة على وقوع ما لا تحمد عقباه، خصوصاً أنّ هناك من بين المتظاهرين من يعمل على تشويه صورته.
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أحدث الأخبار - لبنان
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