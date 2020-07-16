- ربط نزاع أميركي مع حزب الله.. والراعي وضع دعوة الحياد في بعبدا
- بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن
- دياب المسرور بسكن السرايا وطاعة حزب الله
- عون ينقل إلى الراعي تحفظ حزب الله على طرحه "حياد" لبنان في المنطقة
- لبنان: خطفٌ في وضح النهار!
- شينكر – ماكينزي للحزب: ترسيم الحدود أو "اليونيفيل" شرقاً
- الأميركيون ودعم اليونيفيل.. حان وقت الحساب
- لبنان أرض طاردة لأهلها
- أميركا - "حزب الله"... تراجع المواجهة أم استراحة محارب؟
- "النفط العراقي مقابل الغذاء": من يكرّره وكيف نوصله!
- النفايات قد تملأ طرابلس: "هيدا العهد قوي كتير علينا"
- الشتيمة لمن يستحق
- المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
- «حياد» البطريرك: على خطى «الكونت» ميشال سليمان
- «تقدير الثروة النفطية»: رأي ديوان المحاسبة وهيئة البترول لا يهمّ!
- امتياز بيروت لإنتاج الطاقة: «استفاقة» بلديّة أم استثمار سياسي؟
- لا كتب للمدارس الرسمية تحت حكم المصرف
- «سيتي بلو» و«رامكو» تطالبان بمستحقّاتهما بـ«الدولار المحلّي»: جمع النفايات رهن موافقة سلامة وصفير!
- مهلة أسبوع لعودة العمل في بسري: نعي للمشروع أم تمهيد لاستئنافه؟
- حالات العناية إلى ارتفاع وعودة إلى تسجيل وفيات
- الراعي وضعَ «خريطة الطريق» في عُهدة عون
- الراعي من بعبدا: الحياد يعني التزام القضايا العربية دون دخول صراعات
- لبنان يرفع تعرفة سيارات الأجرة والحافلات بنسبة 50 في المئة
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2020
- إثيوبيا تعلن رسمياً بدء ملء خزان سد النهضة بعد يومين من فشل الاتفاق وتؤكد: المفاوضات مستمرة للأجيال القادمة
- "حكومة الأكاذيب" متى تتبخر؟
- مضبطة اتهام للحكومة: طباعة 14 تريليون ليرة !
- مُصارحة بين عون والراعي... و"الجبــهة الوطنية المدنية" تُعلن اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان يتهرَّب من الرسائل الأميركية بـ«التطنيش»!
- الكويت كانت تُفضِّل موفداً لـ"برّي" يُمهِّد لـ"الرئاسي"!
- لبنان بين لعبة الخارج... والقنبلة الموقوتة
- كنعان: الحكومة في الأسر!
- عن إردوغان الذي لا يحبّ المتاحف...
- غواصة نووية صينية تصنع نهاية الأسطول الأمريكي
- احتقان "حزب الله" يتصاعد... و"بارانويا" دياب تتعاظم!
- خلافات تعصف بـ«حكومة الهواة» .. ودياب يشكو «أجهزة الدولة»!
- إيران تجدد عرض بيع النفط بالليرة: لا ودائع خليجية إلى لبنان
- الردّ الإيراني في سوريا... إسرائيل تعدّ لرد استباقي بلبنان
- ريمون غجر وجبران باسيل والوزارة ثالثهما
- ذعر في حيّ اللجا: كورونا يغزو بيروت... والبلدية تنام في العسل
- هل يكون الـCurrency Board طوق نجاة الليرة؟
- لبنان : زراعة الجهاد والصورة
- الطريق الى تعدّدية "الأنظمة" الفاشية
- نعم يُستغنى عنكم
- فخ "التحييد" للإلتفاف على حياد الراعي
- "نداء" الراعي: "ترحيب"... بلا جبهة معارضة
- شوارع بيروت وضواحيها تعكس المشهد الحكومي... "زبالة" مكدّسة وروائح كريهة
- قرار الفيول المغشوش: كيف نسي القاضي موقوفين «سهواً»؟
- حكومة دياب وتداعيات قرار المحكمة الدولية
-
دياب المسرور بسكن السرايا وطاعة حزب الله ...الكاتب:
-
عون ينقل إلى الراعي تحفظ حزب الله ...الكاتب:
-
لبنان: خطفٌ في وضح النهار! ...الكاتب:
-
شينكر – ماكينزي للحزب: ترسيم الحدود أو ...الكاتب:
-
الأميركيون ودعم اليونيفيل.. حان وقت الحساب ...الكاتب:
-
لبنان أرض طاردة لأهلها ...الكاتب:
-
أميركا - "حزب الله"... تراجع المواجهة أم ...الكاتب:
-
"النفط العراقي مقابل الغذاء": من يكرّره وكيف ...الكاتب:
-
النفايات قد تملأ طرابلس: "هيدا العهد قوي ...الكاتب:
-
الشتيمة لمن يستحق ...الكاتب:
-
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية! ...الكاتب:
-
«حياد» البطريرك: على خطى «الكونت» ميشال سليمان ...الكاتب:
-
«تقدير الثروة النفطية»: رأي ديوان المحاسبة وهيئة ...الكاتب:
-
امتياز بيروت لإنتاج الطاقة: «استفاقة» بلديّة أم ...الكاتب:
-
"حكومة الأكاذيب" متى تتبخر؟ ...الكاتب:
-
لبنان يتهرَّب من الرسائل الأميركية بـ«التطنيش»! ...الكاتب:
-
الكويت كانت تُفضِّل موفداً لـ"برّي" يُمهِّد لـ"الرئاسي"! ...الكاتب:
-
لبنان بين لعبة الخارج... والقنبلة الموقوتة ...الكاتب:
-
كنعان: الحكومة في الأسر! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
شوارع بيروت وضواحيها تعكس المشهد الحكومي... "زبالة" ...الكاتب:
-
"حكومة الأكاذيب" متى تتبخر؟
لو كانت هذه الحكومة تملك ولو ذرة من حس المسؤولية لكانت استقالت منذ أشهر، بالأحرى، لكانت تبخرت كي لا تبقى ذكرى سلبية في تاريخ الحكومات اللبنانية التي ليست بالضرورة مشرّفة وقادرة، وخصوصاً تلك التي تعاقبت على السلطة التنفيذية منذ عشرة أعوام على الأقل!
ولو كان بعض الوزراء، كي لا أقول كلّهم، يعرف ذرة من معنى المسؤولية، خصوصاً ان البلد يتلاشى ويلفظ الروح، لكان غرق حياء، وإستقال وهو يقدم مطوّلة اعتذار الى اللبنانيين عن هذا الفشل المعيب، الذي تواصل الحكومة مراكمته.
ولأن الزمن زمن مجاعة مسرعة تطبق على بيوت اللبنانيين، ومسلسل إنتحارات تتوالى في صفوف المعدمين واليائسين منهم، وليس زمن سياسات وإنحيازات ولون واحد فاقع، كان على رئيس الحكومة حسان دياب ان يتذكر ان لبنان تحت سيطرة الإفلاس والإنهيار، وقد صار في درك الدولة الفاشلة جداً، قبل ان يقول من دار الفتوى “لبنان لن يكون تحت السيطرة طالما انا في السلطة”، لكن البلد تحت سيطرتين، سيطرة الذين هندسوا حكومته، وسيطرة الأزمة المتصاعدة التي دفعت وكالات الانباء الدولية، الى التحذير من ان لبنان قد ينحدر الى الجحيم وان اللبنانيين سيصلون الى الموت جوعاً.
دعوني من الحديث عن السياسة وحس المسؤول والمسؤولية، وتعالوا الى البيان الإتهامي الغاضب والمحق الذي سمعناه على لسان رئيس لجنة المال والموازنة إبرهيم كنعان، فقد رأينا أخيراً نائباً يغضب ويصرخ ويقول ما يجب ان يقال في وجه هذه الحكومة.
أوقفوا الكذب، انتم كاذبون، كررها مراراً، وقال : سأقرأ لائحة لوقف الكذب على الناس، حددتها الحكومة لتقديم مداخيل إضافية. ثم عدّد مجموعة من الإقتراحات الواردة في خطة الحكومة الى صندوق النقد الدولي، والتي تقوم على الأوهام والفرضيات الصبيانية التي تضمر سوء نية على ما قد يرى البعض!
وإذا كانت خطة الحكومة تقوم على نظرية شراء سمك في بحر، وتفتقر في بنودها الى أسانيد قانونية، فليس كثيراً ان يصل الى حد القول إن هذا وضعنا في موقع الجرصة امام صندوق النقد، الذي سبق له ان سرّب تعليقات، عن أنه يفاوض إما هواة وإما جماعة تسعى للتستر على الفساد ولا تريد الإنخراط في أي عملية إصلاح. وهذا ليس بغريب عندما يقول كنعان إنهم حوّلوا صندوق النقد حكماً بين التناقض في الأرقام التي قدمت اليه، من الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، ولم يتوانَ عن إتهام الحكومة بأن خطتها التفليسية ستؤدي الى تبخّر ودائع الناس، والأغرب قوله ان من يتحدث عن أرقام الدولة، ويدافع عنها من بعض الذين صاغوا خطة الحكومة، هو مسؤول عن هذه الأرقام، بما يعني تكراراً اننا امام خطة حكومية تقوم على كنس الوسخ الى تحت السجادة!
عندما تتحدث الحكومة العظيمة عن خطة تعافٍ وإعادة هيكلة، أعلنت سابقاً في يوم قيل إنه “تاريخي”، ثم تأتي لجنة المال والموازنة وتقول لها، بعد جلسة حضرها ٤١ نائباً، بينهم من ليس بعيداً من الذين سبق لهم ان صفقوا للحكومة: “انتم كاذبون أوقفوا الكذب على الناس”، لا أدري كيف يمكن ان لا تستقيل فوراً هذه الحكومة المسخرة أو ان تتبخر، ثم يبدأ بعض أعضائها القفز منها إذا كانت غارقة الى هذا الحد في الكذب والفشل!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ربط نزاع أميركي مع حزب الله.. والراعي وضع دعوة الحياد في بعبدا
- بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن
- عون ينقل إلى الراعي تحفظ حزب الله على طرحه "حياد" لبنان في المنطقة
- لبنان: خطفٌ في وضح النهار!
- شينكر – ماكينزي للحزب: ترسيم الحدود أو "اليونيفيل" شرقاً
- الأميركيون ودعم اليونيفيل.. حان وقت الحساب
- أميركا - "حزب الله"... تراجع المواجهة أم استراحة محارب؟
- النفايات قد تملأ طرابلس: "هيدا العهد قوي كتير علينا"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)