أسرار وخفايا لبنانية

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النهار
قال رئيس حزب في مجلسه "حبذا لو سأل وزير الطاقة زميلا له في المجلس عن المازوت المخزن لديه في البقاع بكميات كبيرة ولا يوزع على الاسواق في بعلبك الهرمل حيث تتعاظم الحاجة".
ما زال التوظيف بالمياومة وتحت عناوين مختلفة مستمراً من قبل بعض المديرين العامين التابعين لتيار سياسي بارز وفي معظم المناطق، ما يطرح التساؤلات عن هذه المسألة.
يشارك نائب ماروني شوفي في مناسبات حزب بارز ويلبي دعوات اجتماعية من رئيسه، وذلك يحظى بتقدير من الحزب وجمهور الكتلة التي ينتمي إليها لما له من مردود إيجابي على الاستقرار في الجبل.
حرك وزير سابق مواقع الكترونية مستفيدة منه لشن حملة دفاع عن قرار مشبوه يخصه ومؤسسة يملكها بغير وجه حق وتخضع لنزاعات قضائية.
الجمهورية
تلقّى مسؤول كبير معلومات تفيد بأن الأسماء التي ستُفرض عليها عقوبات أميركية ستكون صادمة.
أرسل وزير سابق الى مسؤول كبير عبر قريب له إعتذاراً على كلام تناوله فيه في إحدى المقابلات التلفزيونية، فما كان من المسؤول إلاّ أن نهَرَ حامل الإعتذار، وطلب اليه مغادرة مكتبه.
تبيَّن أن الحملة التي يشنّها نائب بقاعي على الحكومة سببها رفض توظيف شخصية قريبة منه في التعيينات الأخيرة.
اللواء
قررت جهات نيابية استهداف وزراء "بالمفرق"، وحماية الحكومة بالجملة لتمرير المرحلة المعقدة.
استفاد بعض التجار والمقاولين من أزمتي الكورونا وانهيار الدولار بجني أرباح خيالية من تجارة العقارات!
نداء الوطن
يتّجه نقيب إحدى المهن الى تقديم شكوى ضد وزير معني بعد قرارات أخيرة تؤثر على مرفق محلي.
ترجّح أوساط موالية أن تشهد المرحلة المقبلة كشف العديد من الملفات وتحديد المسؤوليات في موضوع "أوجيرو".
نفى مرجع لبناني مطلع أن يكون هناك أي عقد "طبابة" بمليار دولار بين العراق ولبنان.
الأنباء
تتوالى الخيبات لدى مسؤول رسمي لكونه خارج كل ما يحصل من اتصالات وحراك ومساعٍ سياسية محلية وخارجية.
تخشى جهات عديدة أن يكون طلب الحكومة من الوزارات والمؤسسات والبلديات إحصاء العقارات والأملاك التابعة لها والاستملاكات والمشاعات، مقدمة لعملية بيع املاك الدولة.
البناء
تتحدث مصادر أممية معنية بملف اليمن أن إيجابيات تتبلور لاستئناف مساعي المبعوث الأممي من بوابة فرعية تمثلها ناقلة النفط صافر وصيانتها والتفاهمات التي تنشأ على هوامش الاتفاق الخاص بالناقلة والذي يطال مرفأ الحديدة ويمكن أن يشكل مدخلاً لما هو أوسع بخصوص مطار صنعاء خصوصاً أن المرفأ والمطار يعقدان المبادرة الأممية.
تساءلت مصادر على صلة بملفات الطاقة، خصوصاً شراء المشتقات النفطية عن سبب تجاهل وزير الطاقة للعرض الإيراني ببيع المشتقات بالليرة اللبنانية بما يؤمن حاجات الكهرباء والأسواق، خصوصاً أن تفادي تعرّض الدولة لعقوبات أميركية ممكن بإعلان الحكومة منح الأفضلية لشراء المشتقات من الشركات الراغبة باستيرادها بالليرة اللبنانية شرط تسديد الرسوم المتوجبة وتتحمل الشركات عندها تبعات العقوبات.
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- واشنطن مجدداً: حكومة غير خاضعة لـ"حزب الله"
- الصندوق لضمان قروضه.. والإختلاف على الأرقــــــام لتجنُّب الإصلاحات
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