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حتّي يتحرّك لإعفاء لبنان من عقوبات "قيصر" ...الكاتب:
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لودريان في بيروت: تغيير الحكومة... أو سلوكها ...الكاتب:
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رسائل أميركيّة - فرنسيّة - خليجيّة إلى ...الكاتب:
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المولّدات على خُطى كهرباء الدولة: عتمة على ...الكاتب:
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هجوم جنبلاط على مراد: أريد حصّة لجامعتي ...الكاتب:
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عن «الإتصال» الذي «ترجمـــه» دياب اتهاماً بـ«الخيانة»؟! ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
صدم لبنانيون ممن اشتروا عقارات في قبرص وسجلوا ابناءهم في مدارس الجزيرة من اقدام السلطات على التضييق على سفر اللبنانيين بعدما كانوا يعتبرون ان قبرص ملجأهم في الضيقات.
عائلات عادت من الهجرة لتستقر في لبنان تعود عن قرارها وتقرر تصفية املاكها للعودة الى بلاد الاغتراب بشكل نهائي.
تشهد بعض المحال التجارية التي تسوّق لماركات عالمية زحمة لافتة، ومرد ذلك قرب إقفال تلك المحال في لبنان خلال الشهرين المقبلين.
الجمهورية
لفت مرجع أمني إلى أن حزباً فاعلاً لن يتورط في اعتداءات يومية على الناشطين طالما أنه يمتلك إدارة مجموعات في أحزاب حليفة.
تلقّى مسؤول كبير نصيحة من حزب بارز بتبريد الخلاف مع موظف كبير لأن استمرار هذا الخلاف سينعكس مزيداً من الضرر على الواقع المالي.
لاحظ قطب نيابي إنعدام زيارات النواب إلى مراجع رسمية خلافاً لما كان عليه الحال في العهود السابقة.
اللواء
يستبعد دبلوماسي "شرقي" حدوث تدهور للوضع في المنطقة الحدودية، بصرف النظر عن الآليات المجتمعة للتجديد "لليونفيل"..
يشكك نائب في 8 آذار في إمكانية وضع خطة إعادة النازحين موضع التطبيق..
لوحظ استنكاف عدد من محلات الصيرفة فئة "أ" عن ممارسة المهنة، لأسباب قد تعود لسحب البساط من تحت أرجلهم!
نداء الوطن
يردّد مقربون من "حزب الله" أنه اتخذ قراراً بعدم الرد مباشرةً على خطاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
كواليس جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية أظهرت وجود "هجوم مركّز" على وزيرة العدل ماري كلود نجم من النواب إيلي الفرزلي، حسن فضل الله وعلي حسن خليل.
يبدي سفير دولة أوروبية بارزة انزعاجه من تجاوز مسؤولين لبنانيين موقعه والتعامل مباشرة مع رؤسائه.
الأنباء
وعَد سياسي معنيّ بأن يتم حسم مسألة تعديل حصلت في لجنة مناطقية دون مبرر، وأثارت استياء شعبياً وامتعاض حزب سياسي .
يُرجّح أن يتّخذ مرجعاً سياسياً موقفاً حازماً مع اقتراب صدور قرار في قضية قضائية.
البناء
قال سفير عربي إن لا قرار بعد لدى أي من الدول الخليجية بالتقدّم خطوة عملية نحو تلبية مطالب الحكومة اللبنانية، والأرجح أن تكون المواقف تحت سقف انتظار التفاوض مع صندوق النقد الدولي كتعبير عن حجم الضوء الأخضر الأميركي.
تقوم الدبلوماسية المصريّة بتحرك واسع عربياً ودولياً لحشد دعم إعلامي وسياسي لموقف مصر في مواجهة توسّع إقليميّ يسعى لمحاصرتها؛ واحد تمثله تركيا من بوابة النفط عبر التمركز العسكري في ليبيا وثانٍ تمثله إثيوبيا من بوابة الماء عبر عنوان سدّ النهضة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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