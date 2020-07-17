البطريرك يلخص أزمة لبنان في حزب الله

فتح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مجددا حرب انتقادات سياسية على حزب الله، متهما إياه بالتغول على السلطة وحمّله مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم حصول لبنان على مساعدات مالية من دول الخليج ومن الدول الغربية بسبب تشبثه بالموالاة لإيران. وتدخل الانتقادات الجديدة التي جاءت شديدة اللهجة في إطار تمسك الراعي بمبادرة “حياد لبنان” التي أطلقها في الأسابيع الأخيرة.

بيروت – وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي انتقادات حادة لحزب الله اللبناني، محملا إياه مسؤولية عدم تمكن البلد من الحصول على مساعدات خارجية لمواجهة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق.

وقال البطريرك في انتقادات جديدة شديدة اللهجة إن هيمنة حزب الله على الحكومة والسياسة في البلاد تركتها وحيدة ومحرومة من الدعم الخليجي أو الأميركي أو الأوروبي.

وفي حديث مباشر بث عبر موقع “الفاتيكان نيوز”، أكد الراعي “يوجد نوع من هيمنة من حزب الله المدعوم إيرانيا على الحكومة والسياسة اللبنانية، بسبب الدخول في حروب وتحالفات عربية ودولية”.

وأضاف أن “تصرف حزب الله خلق أزمة سياسية كبيرة أثمرت أزمة اقتصادية ومالية حادة للغاية”.

وتأتي هذه التصريحات التي تعتبر الأكثر شدة في لهجة البطريرك منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان، على عكس ما روجه سابقا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في منتصف شهر يونيو الماضي والتي حمل فيها مسؤولية منع وصول المساعدات إلى الإدارة الأميركية.

وأدى تشبث حزب الله بالتحالف مع إيران إلى قطع مساعدات دول الخليج العربي التي ساندت لبنان في السابق إلى النأي بنفسها عنه مما أغلق بابا مهمّا للمساعدات.

ويقول مراقبون إن التحرّك الجديد الذي أقدم عليه الراعي يدخل في خانة الرد المباشر على ما حصل خلال لقائه الأربعاء بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا والذي نقل له رسالة حزب الله التي ترفض مسألة تحييد لبنان وهي المبادرة التي دعا لها البطريرك في الأيام القليلة الماضية. وتؤكّد مصادر سياسية لبنانية أن البطريرك أراد الدخول في سجال معلن مع حزب الله الذي يحاول مجدّدا طمس تحركاته التي وجدت فيها المعارضة هامشا هامّا لإعادة البلد إلى محيطه الطبيعي العربي عبر الترويج إلى أن دعوة الراعي تصب في خانة خدمة إسرائيل والسياسة الأميركية.

الراعي يقول إن هيمنة حزب الله على لبنان تركت البلد وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي والأميركي والأوروبي

وبعد أن فسر الراعي لدى لقائه بعون مبادرته عبر التطرق إلى تفاصيل كثيرة حول الوضع إقليميا ودوليا وما يجب فعله سياسيا لتحرير لبنان من أنشطة حزب الله، قال مجددا إن “تحييد لبنان هو الحل ولا خلاص للبلد إلا من خلال نظام الحياد الفاعل والإيجابي والملتزم، وهذا يخرجنا من هيمنة أي فئة لبنانية”.

واعتبرت الكثير من المصادر السياسية اللبنانية أن تصعيد الراعي لخطابه المناوئ لحزب الله ولإيران، يأتي أيضا في إطار الرد على الحملات التي طالته مؤخرا والتي اتهمته بـ”راعي العملاء”، وذلك على إثر استقباله الخميس السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا.

وفندت تصريحات الراعي الجديدة كل التفسيرات التي تقول إن حزب الله وإيران دفعا لترتيب لقائه مع السفير الإيراني في محاولة لاحتواء نداء “حياد لبنان” وإفشاله.

ويحاول بطريرك المراونة البحث عن مخارج للأزمة السياسية التي زادت في تفاقمها الأزمة المالية في لبنان الناتجة عن انهيار العملة مما ضاعف نسب الفقراء والجوعى، خاصة أنه يدرك أن الوضع الحالي سببه تفشي الفساد في أجهزة الدولة والنخبة الطائفية التي أمسكت بالسلطة على مدى عقود منذ الحرب الأهلية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يصعد فيها الراعي صاحب النفوذ الكبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة من حدة خطابه، حيث سبق له أن أدلى بتصريحات مماثلة انتقدت حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون اللذين يدعمان مواصلة حسان دياب على رأس الحكومة الحالية.

وفي سياق متصل قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الذي كان حليفا للغرب وحليفا تقليديا للخليج، إنه التقى بدوره مع السفير البابوي في لبنان الخميس.

وقال المطران جوزيف سبيتيري إنهما أجريا “محادثات صريحة حول الوضع في لبنان، لاسيما بشأن الدور الأساسي والتاريخي لهذا البلد في المنطقة، في ما يتعلق بمفاهيم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الإقليمية”. وتكثفت في الأسابيع الأخيرة تحركات السياسيين للاستنجاد بالراعي في مواجهة تغول حزب الله على الحكم ودوره في إدخال البلد في نفق مظلم قد يؤول إلى إفلاس لبنان.

وبحسب المتابعين للشأن اللبناني، فإن الطبقة السياسية المعارضة لحزب الله والتي بقيت مشتتة وغير موحدة الصف لإيجاد حلول تخرج البلد من أزمته الخانقة، باتت تجد في مرجعية البطريرك الماروني أرضية سانحة لتشكيل تصورات سياسية جديدة تكون قادرة على الحد من نفوذ حزب الله داخليا وخارجيا.