أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يقول سياسي مخضرم ان مصلحة لبنان والمنطقة العربية وايضا اسرائيل ان يعود ترامب الى البيت الابيض على فراس ابيض لان المتغيرات الاميركية ستستولد متغيرات جذرية في المنطقة.

بدأت محطات ارسال الهاتف الخليوي تنقطع عن العمل في عدد من المناطق بمعدل يومي يبلغ 80 الى 100 محطة من اصل 1400 بسبب النقص في المازوت لتشغيل المولدات.

تبرز مشكلة كبيرة في التعامل مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اذا اصرت الحكومة اللبنانية على تسديد حصتها من المصاريف بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي للدولار ما يهدد بتوقف المشاريع.

اللواء

ترصد جهات أوروبية النتائج المرتبة على التقارب الحاصل بين الصين وإيران، ليس في آسيا، بل على صعيد التكتلات الاقتصادية!

تتجه السلطات المعنية للعودة إلى إجراءات في إطار التعبئة العامة، بدءاً من أيلول المقبل.

تستعجل مؤسسات عامة، تحقيق مكاسب وظيفية لأتباعها، خشية حدوث تغيير حكومي يطيح بهذا الطموح!

نداء الوطن

شوهد مدير مكتب أحد رؤساء الأحزاب الموالية للنظام السوري يدخل مكتباً للصرافة في شتورا، ليتوجه مباشرةً بعدها بمواكبة سيارات رباعية الدفع داكنة الزجاج إلى دمشق.

عُلم أنّ الاجتماع الذي عُقد في السراي، بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي والنائب فيصل كرامي، أتى بطلب من "حزب الله" وقد تقرر بنتيجته "تلبية طلبات كرامي" في الداخلية.

يردّد مسؤولون رسميون معطيات تفيد بإمكانية الاتجاه نحو إعادة ترميم خط الأنابيب النفطي مع العراق بغية تأمين وصول النفط إلى لبنان.

البناء

خفايا

قالت مراجع حكومية إن الحملات التي تتعرّض لها الحكومة من خصومها رغم عدم إنصافها ونزاهتها تستند إلى حقيقة التباطؤ في الأداء والتجاذبات حول قرارات وتنفيذها وضعف الخبرة التنفيذية لتصير سرعة مواكبة الحكومة للتطورات أقل من سرعة التطورات نفسها بمرتين وثلاث.

كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يشهد الأسبوع المقبل اندلاع مواجهة عسكرية مصرية تركية حول سرت في ليبيا بعدما أغلقت السبل بوجه التوصّل لتسوية سياسية. وقالت المصادر إن هذه المواجهة ستكون سبباً لاستنزاف طويل للدولتين ربما يمهّد لحل سياسي لتقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.

الجمهورية

إستغرب مرجع سياسي ما وصفه عناد مسؤول كبير وعدم إستجابته للنصائح التي تسدى له بأن لا يسمع لمجموعة مستشارين لا يُصلحون حجّابا ً في بعض الإدارات.

جزم زعيم وسطي بأن ما سماها "حكومة التعتير" لن تبقى أبعد من تشرين.

نقل عن شخصية سياسية في "8 آذار" تذمرها من سلوك أحد الحلفاء آخذة عليه أن نهمه الى مكاسب السلطة لا يتوقف عند حدود.

الانباء

*اتهام "بالجملة"

اتهام "بالجملة" صدر عن وزير سابق بحق جميع أسلافه الوزراء في موقف أشبه بمحكمة عرفية وغير مقبول حتى ولو كان "زلّة لسان".

*خلاف على البديل

موقع رسمي رفيع عرضة لفراغ طويل في ظل خلاف سياسي حول بديل غير متوفر لتولي المسؤولية.