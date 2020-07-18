لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | 5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
المصنفة ايضاً في: لبنان

5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر

أكد وزير الصحة د ..حمد حسن أن هناك تدابير يمكن ان تتخذ بحق المخالفين، الذين لا يلتزمون بتعليمات الوزارة لجهة مكافحة كورونا، وعليه حاولنا مع وزير الداخلية بموضوع الغرامة على عدم وضع الكمامة فرض مبلغ 50 ألفا، وأعلنا تطبيقها منذ 5 أيام، ولا يمكننا ترك الموضوع دون عقاب، لأنها تسبب الأذى وعواقبها وخيمة، كما شدد وزير الصحة على ان الوافدين القادمين من الخارجين عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة 48 ساعة حتى تصدر نتيجة فحص الـ pcr، واتفقنا على غرامة لغير الملتزمين من الوافدين مبلغ 600 ألف ليرة الى حد 5 ملايين ليرة لمحضر الضبط، وقد تصل الى حد التوقيف.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)