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5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
أكد وزير الصحة د ..حمد حسن أن هناك تدابير يمكن ان تتخذ بحق المخالفين، الذين لا يلتزمون بتعليمات الوزارة لجهة مكافحة كورونا، وعليه حاولنا مع وزير الداخلية بموضوع الغرامة على عدم وضع الكمامة فرض مبلغ 50 ألفا، وأعلنا تطبيقها منذ 5 أيام، ولا يمكننا ترك الموضوع دون عقاب، لأنها تسبب الأذى وعواقبها وخيمة، كما شدد وزير الصحة على ان الوافدين القادمين من الخارجين عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة 48 ساعة حتى تصدر نتيجة فحص الـ pcr، واتفقنا على غرامة لغير الملتزمين من الوافدين مبلغ 600 ألف ليرة الى حد 5 ملايين ليرة لمحضر الضبط، وقد تصل الى حد التوقيف.
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