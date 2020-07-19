- أستراليا: السلطات تحذر من استخفاف سكان نيو ساوث ويلز بكورونا
- حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
- لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
- الجامعة الأميركية تتماهى مع السلطة: أسوأ حكومة وأسوأ إدارة
- رحلة في ذاكرة طرابلس: الشاشة الفضية تلألأت هنا
- أغثنا يا حسين.. جنى العمر في خطر
- أستراليا.. سيدني: إصابة شخص بكاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك بكوفيد-19
- زيارة السعودية.. تحدّ آخر للكاظمي
- دياب من الديمان: لن أستقيل وليطرح المجلس الثقة بالحكومة
- الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع
- 5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
- أحدث الفضائح الماليّة تَكشِف أسباب مُخطّطات التّجويع وانهِيار الليرة اللبنانيّة.. لماذا لا يُمكن أن يكون لبنان مُحايدًا؟ وأين أخطأ البطريرك الراعي في تصريحاته الأخيرة؟ ولماذا نُحذّر المُحرّضين على الفوضى والحرب الأهليّة ونقول إنّ الزّمن تغيّر؟
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2020
- 35 مليون إيراني إضافي معرضون للإصابة بالوباء
- قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب
- إثارة كايلي جينر لا تعرف الحدود!
- كايلي جينر بـ"بيكيني" برتقالي يُبْرِزُ صدرها ومنحنياتها المثيرة!
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في سيدني
- لأول مرة منذ ظهور كورونا في العالم.. الفيروس يصيب مليون إنسان خلال 100 ساعة فقط
- غسيل التاريخ ومعارك التلفزيون
- احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !
- «لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة
- أسرار وخفايا لبنانية
- "الحزب" مستمر في تأسيس "شريط حدودي" سوري "مقاوم"!
- هل أنهككم الإصلاح ومنعكم من الإجابة عن أسئلتنا؟
- لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟
- حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين
- ما الذي يعنيه: انّ علينا انتظار «الأسوأ»؟!
- لبنان بين مشروعين!
- «تمهيد» رئاسي لإطلاق الصندوق السيادي
- كورتني كارداشيان بـ"ميني بيكيني" على شواطئ ماليبو!
- كبير مسؤولي وزارة الصحة: أستراليا تمر بأوقات خطيرة للغاية
- "تهشيل الصناديق" تابع... هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!
- هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!
- المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة
- موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب الله وعونه؟
- الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" شيعياً رسمياً
- قانون برّي الإنتخابي... مشروع هيمنة جديد وضرب للمسيحيين
- لبنانيّو طرابلس وعكّار: إقتفاء أثر السلّة الغذائية المدعومة
- "زين" و"أوراسكوم" تواصلان "إنقلابهما" على قرار الإسترداد
- ما اعتذرَ عنه محسن إبراهيم، وما لم يعتذرْ عنه
- الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا
- استحقاق التمديد للقوات الدوليّة: الضغوط الأميركيّة تتواصل
- 101 إصابة جديدة بـ«كورونا»: القلق بات جدّياً
- فضلو خوري يرتكب المجزرة
- ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟
- البطريرك يلخص أزمة لبنان في حزب الله
- الثغرة السورية اللبنانية الأستراتيجية والمنظومة العسكرية الدولية الجديدة
- ايران دولة الضرورة في محيطها روسيّا تقوم بالأعمال العسكرية الشاقة في سورية والصينيون والهنود قد يستمتعون بالنتائج
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" ...الكاتب:
-
-
لبنانيّو طرابلس وعكّار: إقتفاء أثر السلّة الغذائية ...الكاتب:
-
"زين" و"أوراسكوم" تواصلان "إنقلابهما" على قرار الإسترداد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
السفير بوحبيب: نصرالله هو الرئيس الفعلي للبنان ...الكاتب:
-
"لجنة الإدارة" تؤنّب وزيرة العدل وتطالبها بالاستقالة! ...الكاتب:
-
المنتصر يستولي على المزرعة والمهزومون يناقشون "الطائف" ...الكاتب:
لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
هي غرفة على رأس تلّة. نافذتها الوحيدة مطلّة على البحر. خلفها تلال، جبال، ووديان. تكتمل فيها مقومات العزلة. والعزلة مفتاح الخيال والأوهام.
بين القرصان والبدوي
ينزوي لبنان اليوم في عزلته باحثاً عن قوت للعيش والبقاء. خلفه شريعة الغاب، والقراصنة أمامه في البحر. صلة الوصل بين الشرق والغرب، والمعبر الوحيد بينهما، أسير بين معادلتين: مفتاح للبحر. أو عنيد الجبال في مواجهة الأخطار.
تمتزج فيه سمات التاجر والبحّار، الفلاح والمقاتل في سبيل البقاء، ونزعة فردية أنانية متضخمة يستمدها من إطلالته الوحيدة من نافذته المرتفعة، فينسب إلى نفسه رفعة وتقدماً على الآخرين من قبائل وشعوب.
ينبذ محيطّه، ويشتهيه محيطُه وينبذه في آن. يتفوّق في خياله على واقعية الآخرين وكفايتهم. نهم لا يشبع، والبحار لا ترويه. هو "بين الله والأرض كلام"، قال عنه شاعره، في معرض مديحه دمشق الأمويين، بستان هشام ابن عبد الملك.
إجتماع التجارة مع الإبحار، ومزايا الحياة الجبلية والحكايات القروية البطولية، تحيله كائناً هجيناً بسمّة واحدة من سمات القراصنة. وعيه يختلط بلا وعيه، فيتباهى بأنه فارض الضريبة على الترانزيت. وتلك هي ميّزته الجغرافية أو الجيوسياسية، فتستحيل القرصنة نمط حياة تجتاح نمط عيشه. فالقرصان لا يبحث عن حلول لمشكلة، بل عن طرق ملتوية للالتفاف عليها في مواجهة الاستحقاقات والمخاطر. أو تهرب من خطايا كسله. لا يراجع القرصان خطأه ولا يتراجع عنه إلا ليمعن في خطأ أكبر، لا يكتشفه ولا يُفضح، منقاداً لاصطياد فريسة جديدة. وهو في هذا يشبه بداة وقبائل الصحراء القريبة.
والقرصان يخبئ ما لديه ليأكل من صحن الآخرين. دائماً تتملكه مشاعر الغبن. يتربصه دولاب الدهر الذي يقول ناموسه: يوم لك ويوم عليك، فيعاكسه مريداً كل الأيام له.
يستنزف جواره والمحيطين به، وغالباً ما يستنزف نفسه. يبيع جلد الدببة قبل اصطيادها، وأحياناً يعتاش على نكبات الآخرين. استثمر في تعب من جاؤوا من خلف حدوده كلها هاربين لائذين به، بمدخراتهم، بذهبهم، وبأيديهم العاملة. وهم أيضاً اسثمروا فيه ذهبهم ومدخراتهم.
شريد في العيمة
يبني المنعزل في غرفته أوهامه وأساطيره. هو المختار المنزّل المتعالي على واقع الآخرين. تتزاحم في رأسه صراعات الهوية التي تحجب عنه حلّ مشكلاته. إذا خفت النور يبحث عن إشعال حريق. تنقطع الكهرباء، فلا يتجشم عناء إصلاح العطل، ويستسهل اللجوء إلى ما يستعيض به عنها. ويظن أن الضوء حيث تنظر عينيه فقط.
طال انتظاره في الغرفة. غابت أمام عينيه الأشرعة في البحر. لم تعد قرصنته مجدية. بدأ استشعار الخطر. لا بد من مغادرة الغرفة على التلة، فالنافذة لن تخرجه إلى الواقع، بل إلى هوة سحيقة. يبحث عن مخرج. يدمر الغرفة لتطأ قدماه الأرض. لكنه يمشي في الظلام، بلا قوت ولا مورد. لم يعد ينفعه التشاطر. ضاقت سبله. ضاعت حيله. لم يعد أمامه سوى البحر. سلبه الواقع أوهامه. استفحل مرضه ونكرانه مرضه. وذهب إلى من قرصنهم يطلب النجدة والمساعدة.
عرشه هو نعشه. تحطمت أسطوريته. صار متسولاً ينتظر حصة غذائية، أو رأفة تأتيه بالضوء. أمعن في إذلال نفسه، وهو مصاب بمرض إسمه المؤامرة، وعلى صورتها ورقة خضراء إسمها دولار يفتقده ويقاتل في سبيله. حال النكران تفرض عليه حرباً للحصول عليه، وتثبيت سعره. يعود إلى قرصنته فيختار تثبيته بالبندقية.
انتقلت تلك اللبنانوية الفريدة من بيت بمنازل كثيرة، إلى ناطحات سحاب فيها غابة من البيوت. لكنها بلا سكان ولا نزلاء. وما كان تعايشاً، أصبح تناحراً في غابة البيوت وغرفها ومن كانت تضجّ به السبل ودروب الدنيا، صار على قارعة الإعاشة الذل، يشحذ رغيف الخبز وزيت مولدات الكهرباء. ومن يوزّع بعضاً من إعانات الذل، يرفع جعله أرض خراب. وممتشق سلاح الكرامة في الأرض الخراب، يستمد رطانته لاستكمال ملحمة الخراب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
- موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب الله وعونه؟
- المنتصر يستولي على المزرعة والمهزومون يناقشون "الطائف" و"الحياد"
- دياب المسرور بسكن السرايا وطاعة حزب الله
- الردّ الإيراني في سوريا... إسرائيل تعدّ لرد استباقي بلبنان
- هدوء يسبق عاصفة "اليونيفل".. ومنع الدولة من الاستيراد
- البطريرك الراعي وإعادة المسيحيين إلى بوصلتهم غرباً وعرباً
- حزب الله لن يجوع وجولة السفيرة تظهر نصرالله منتصراً
- متاهة الحكومة والعهد: التودد للسفيرة ومواجهة واشنطن!
- سباق أميركي إيراني على حافة الهاوية اللبنانية والسورية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)