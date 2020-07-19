- أستراليا: السلطات تحذر من استخفاف سكان نيو ساوث ويلز بكورونا
- حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
- لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
- الجامعة الأميركية تتماهى مع السلطة: أسوأ حكومة وأسوأ إدارة
- رحلة في ذاكرة طرابلس: الشاشة الفضية تلألأت هنا
- أغثنا يا حسين.. جنى العمر في خطر
- أستراليا.. سيدني: إصابة شخص بكاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك بكوفيد-19
- زيارة السعودية.. تحدّ آخر للكاظمي
- دياب من الديمان: لن أستقيل وليطرح المجلس الثقة بالحكومة
- الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع
- 5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
- أحدث الفضائح الماليّة تَكشِف أسباب مُخطّطات التّجويع وانهِيار الليرة اللبنانيّة.. لماذا لا يُمكن أن يكون لبنان مُحايدًا؟ وأين أخطأ البطريرك الراعي في تصريحاته الأخيرة؟ ولماذا نُحذّر المُحرّضين على الفوضى والحرب الأهليّة ونقول إنّ الزّمن تغيّر؟
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2020
- 35 مليون إيراني إضافي معرضون للإصابة بالوباء
- قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب
- إثارة كايلي جينر لا تعرف الحدود!
- كايلي جينر بـ"بيكيني" برتقالي يُبْرِزُ صدرها ومنحنياتها المثيرة!
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في سيدني
- لأول مرة منذ ظهور كورونا في العالم.. الفيروس يصيب مليون إنسان خلال 100 ساعة فقط
- غسيل التاريخ ومعارك التلفزيون
- احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !
- «لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة
- أسرار وخفايا لبنانية
- "الحزب" مستمر في تأسيس "شريط حدودي" سوري "مقاوم"!
- هل أنهككم الإصلاح ومنعكم من الإجابة عن أسئلتنا؟
- لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟
- حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين
- ما الذي يعنيه: انّ علينا انتظار «الأسوأ»؟!
- لبنان بين مشروعين!
- «تمهيد» رئاسي لإطلاق الصندوق السيادي
- كورتني كارداشيان بـ"ميني بيكيني" على شواطئ ماليبو!
- كبير مسؤولي وزارة الصحة: أستراليا تمر بأوقات خطيرة للغاية
- "تهشيل الصناديق" تابع... هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!
- هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!
- المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة
- موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب الله وعونه؟
- الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" شيعياً رسمياً
- قانون برّي الإنتخابي... مشروع هيمنة جديد وضرب للمسيحيين
- لبنانيّو طرابلس وعكّار: إقتفاء أثر السلّة الغذائية المدعومة
- "زين" و"أوراسكوم" تواصلان "إنقلابهما" على قرار الإسترداد
- ما اعتذرَ عنه محسن إبراهيم، وما لم يعتذرْ عنه
- الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا
- استحقاق التمديد للقوات الدوليّة: الضغوط الأميركيّة تتواصل
- 101 إصابة جديدة بـ«كورونا»: القلق بات جدّياً
- فضلو خوري يرتكب المجزرة
- ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟
- البطريرك يلخص أزمة لبنان في حزب الله
- الثغرة السورية اللبنانية الأستراتيجية والمنظومة العسكرية الدولية الجديدة
- ايران دولة الضرورة في محيطها روسيّا تقوم بالأعمال العسكرية الشاقة في سورية والصينيون والهنود قد يستمتعون بالنتائج
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" ...الكاتب:
-
-
لبنانيّو طرابلس وعكّار: إقتفاء أثر السلّة الغذائية ...الكاتب:
-
"زين" و"أوراسكوم" تواصلان "إنقلابهما" على قرار الإسترداد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
السفير بوحبيب: نصرالله هو الرئيس الفعلي للبنان ...الكاتب:
-
"لجنة الإدارة" تؤنّب وزيرة العدل وتطالبها بالاستقالة! ...الكاتب:
-
المنتصر يستولي على المزرعة والمهزومون يناقشون "الطائف" ...الكاتب:
حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
قد يكون الاستحقاق الأكثر الحاحاً الذي يواجه الحكومة كلا في الأسبوع الطالع هو مواجهة تحدي الاحتواء السريع والحتمي للانتشار الوبائي لفيروس #كورونا بعد أسبوع القفزات الكبيرة والمقلقة التي وضعت #لبنان على مشارف مرحلة التفلت الخطير وكان أخر ارقام العداد أمس سجّل 75 إصابة.
وإذا كان هذا الاختبار يشغل الحيز الكبير من الاهتمامات الطارئة وسط ترقب الإجراءات التي أعلن وزير الصحة انها ستتخذ وستعلن الاثنين المقبل في ظل التطورات المقلقة التي حصلت، فإنّ ذلك لم يحجب الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية من التأزم الداخلي، علماً أنّ الأسبوع المقبل سيشهد أيضا محطة بارزة تتمثل في اول زيارة منذ بدء جائحة كورونا لمسؤول غربي وأوروبي كبير هو وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان لبيروت الذي يصل الأربعاء المقبل، ويرجح ـن تستمر زيارته الى الجمعة، وتتسم لقاءاته ومحادثاته مع الرؤساء الثلاثة والمسؤولين الرسميين والسياسيين بأهمية كبيرة نظراً الى المواقف المتقدمة التي اتخذها من الازمة اللبنانية في شهادته الأخيرة امام مجلس الشيوخ الفرنسي.
وتتضاعف أهمية زيارة لو دريان لبيروت في هذه اللحظة المشحونة باستحقاقات داهمة في اعتبار أنّ فرنسا هي الدولة الأكثر انخراطاً والتزاما حيال الوضع اللبناني سواء في الجانب المتصل بالازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تضربه في العمق او في استحقاق آخر يبدو انه سيشكل هما ضاغطا إضافيا ويتعلق باستحقاق التمديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل في نهاية آب المقبل. وهو استحقاق يشهد شد حبال متصاعد بين الولايات المتحدة من جهة والدول الأوروبية والصين وروسيا من جهة أخرى على خلفية الضغط الأميركي لتعديل مهمات اليونيفيل وجعلها اكثر فعالية، الأمر الذي يثير احتمالات مختلفة حيال طبيعة التمديد المقبل اذا كانت الخلافات الدولية ستتفاقم حول الموقف الأميركي .
وسط هذه المناخات، لم يكن مستغرباً أن تثير المواقف الجديدة التي اعلنها رئيس الحكومة حسان دياب من الديمان بعدما قام بزيارة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي مزيدا من الإشكاليات والتساؤلات، بل والانتقادات لرئيس الحكومة. واذا كانت الزيارة شكلت بذاتها خطوة إيجابية لتوسيع الحوار بين اركان السلطة والبطريرك حول طرحه في شأن حياد لبنان فان ذلك لم يخف أولا التباين الواضح بين البطريرك ورئيس الحكومة في هذا الموضوع وهو ما ترجمه دياب بأعلانه بعد اللقاء أنّ موضوع الحياد "هو سياسي بامتياز وفي حاجة الى حوار وطني شامل يجمع عليه كل الأطراف السياسيين وان موضوع تأييد طرح البطريرك يتطلب وضوحا لان هناك أطرافا يؤيدونه وآخرين يعارضونه لذا لا نتخذ أي موقف من الحياد قبل معرفة الأبعاد". وإذ اعتبر دياب أنّ "مقولة ان الحكومة هي حكومة حزب الله أصبحت أسطوانة مكسورة ولم تعد تمر على احد" اعلن انه "لن يستقيل اذ في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الاعمال لسنة او ربما لسنتين وهذه جريمة بحق البلد واللبنانيين". اما في شأن الإصلاحات التي يزعم ان حكومته نفذتها فقال دياب: "بدأنا بتطبيق الإصلاحات من اول أيار والجمهور اللبناني لا يعرف عنها شيئا وهذا تقصير منا".
وبدا واضحاً أنّ حوار طرشان يطبع النقاش بين الراعي والسلطة حول موضوع الحياد بدليل ان البطريرك اعلن مساء خلال ترؤسه قداساً في مسقط القديس شربل بقاعكفرا، عشية عيد القديس، تقدم الحضور السياسي فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير #جعجع وزوجته النائبة ستريدا جعجع "ان البعض فهم الحياد بكل مفاهيمه، والبعض الاخر لم يفهمه ولبنان مدعو بحكم جغرافيته وطبيعته ان يلتزم مبدأ الحياد والموضوع ليس سياسيا ولا حزبيا ولا طائفيا". واكد ان نظام الحياد فيه شرف اللبنانيين وكرامتهم وعلى لبنان ان يكون منفتحا على الجميع ومعطاء وسخيا يحترم الكرامة البشرية والحريات".
ووسط التخبط الذي طبع المعطيات الأخيرة حول مصير الخطة المالية التي وضعتها الحكومة، وأطلقت على أساسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أعلنت أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديث الى محطة "الحدث"، "اننا لم نتوصل الى اتفاق مع حكومة لبنان" وأكدت أن "المشاكل الهيكلية في القطاع المصرفي وعدم وجود رؤية موحدة سبب التلكؤ في المباحثات".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
- رحلة في ذاكرة طرابلس: الشاشة الفضية تلألأت هنا
- أغثنا يا حسين.. جنى العمر في خطر
- دياب من الديمان: لن أستقيل وليطرح المجلس الثقة بالحكومة
- الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع
- 5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
- احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !
- «لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)