- باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
- شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات
- دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!
- الراعي والحياد..لا مهرب لحزب الله وعون من التنازلات
- عن "صديق مشترك" بين باسيل والحريري "نقّز" فرنجية
- كورونا: هل هو مع محور الممانعة؟
- صخرة "الجمهورية الثالثة" ودستور المئوية
- باريس قلقة: البلد أسير هيمنة "حزب الله" والحكومة أظهرت عجزها
- لهذه الأسباب قال فرنجية ما قاله للحريري
- مؤتمر "تيار المستقبل"... البحث عن صدمة و"صامدين"!
- الراعي والتشبّث بالحياد... "وُلِدنا في الصخور ورؤوسنا كالصخور"
- فادي ابراهيم يثور بمُفرده في ساحة النور... حتى لا تموت الثورة
- «قتل رحيم» لـ 623 موظّفاً!
- حياد الراعي و14 آذار: دَفن صفير وبشارة مرّتين
- صرف المئات «أمر طبيعي»
- باسيل للراعي: سويسرا محايدة لكنها قوية وشعبها مسلح
- هل طوت «الإدارة والعدل» مشروع البحث في ثروات «الشخـــصيات العامة»؟
- مجموعات يساريّة وطلابيّة تحتجّ على طبقيّة: اعتصام تحت «الترهيب»... وغياب لـ«منتفضين»
- فضلو خوري يورّط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان: اليانكي الأميركي... الكابوس لا الحلم!
- القنوات اللبنانيّة: تجهيل لـ«الفاعل» وتصويب على الحكومة
- خوري أهمل تبليغ الوزارات المعنية
- AUB في «زمن فضلو خوري»: فساد ومحسوبيات و«غزو» للأقارب
- الكاظمي... القرار والاستقرار والاستثمار
- لبنان بين «الحياد» التدويلي والتحييد... «الترْقيعي»
- «الديمان» مزار الفرقاء وباسيل: الحياد خيار إستراتيجي إذا أمكن تطبيقه
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2020
- أستراليا: الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس
- الخدمة الوحيدة لحسّان دياب
- «مع المنطقة» أم «ضد المنطقة»؟
- خشية من إخفاق قمة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية ووفيات كوفيد-19 تتخطى 600 ألف
- انتخابات تشريعية في سوريا وسط أزمة معيشية حادة
- أستراليا: السلطات تحذر من استخفاف سكان نيو ساوث ويلز بكورونا
- حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
- لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
- الجامعة الأميركية تتماهى مع السلطة: أسوأ حكومة وأسوأ إدارة
- رحلة في ذاكرة طرابلس: الشاشة الفضية تلألأت هنا
- أغثنا يا حسين.. جنى العمر في خطر
- أستراليا.. سيدني: إصابة شخص بكاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك بكوفيد-19
- زيارة السعودية.. تحدّ آخر للكاظمي
- دياب من الديمان: لن أستقيل وليطرح المجلس الثقة بالحكومة
- الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع
- 5 ملايين ليرة غرامة للوافد غير الملتزم بالحجر
- أحدث الفضائح الماليّة تَكشِف أسباب مُخطّطات التّجويع وانهِيار الليرة اللبنانيّة.. لماذا لا يُمكن أن يكون لبنان مُحايدًا؟ وأين أخطأ البطريرك الراعي في تصريحاته الأخيرة؟ ولماذا نُحذّر المُحرّضين على الفوضى والحرب الأهليّة ونقول إنّ الزّمن تغيّر؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2020
- رؤية فلسفية: المجتمع المدني يُسقط مفاهيم الصراع الطبقي!!
- 35 مليون إيراني إضافي معرضون للإصابة بالوباء
- قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب
- إثارة كايلي جينر لا تعرف الحدود!
- كايلي جينر بـ"بيكيني" برتقالي يُبْرِزُ صدرها ومنحنياتها المثيرة!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب ...الكاتب:
-
الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" ...الكاتب:
-
قانون برّي الإنتخابي... مشروع هيمنة جديد وضرب ...الكاتب:
باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
"الصندوق" يرى أرقام الحكومة "صالحة" ودياب يحشد لترويجها
رمادياً ملتبساً جاء موقف رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان على رأس وفد من "التيار". فإزاء الوضوح التام والموقف الصارم كحدّ السيف لسيّد بكركي، الذي اعتبر انّ "الحياد يحمي لبنان من الضياع في لعبة الأمم ومن أخطار العبث بهويته وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان ولا ينطلق من الانتماء الطائفي والحزبي والمناطقي بل من الانتماء للبنان المحايد كدولة"، اختار باسيل "الفذلكة" اللغوية مستخدماً مفردتين للحالة نفسها، فهو مع "تحييد" لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور، فيما يصبح "الحياد" معه مجرّد مسألة "تموضعٍ استراتيجيّ"، وليس مسلّمةً أساسية يكرّسها الدستور اللبناني ودولة القانون بشكلٍ قاطع لا لبس فيه.
هكذا ربط الصهر القويّ "الحياد" بمعجزة حلّ آفاتٍ تكبّل البلد منذ زمنٍ، ومعظمها ناتج طبعاً عن ضعف الدولة، فباتت بديهيات الدولة رهنٌ بشمّاعات "الحوار الوطني" وتوافر "المظلة الدولية" و"اعتراف الدول المجاورة به"، و"سحب عناصر التفجير الاسرائيلي للأرض والارهاب وترسيم الحدود وإعادة النازحين السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين". وذكرت مصادر مطلعة على لقاء الديمان ان باسيل شرح وجهة نظره للبطريرك والتي لا تختلف بجوهرها عن موقف رئيس الجمهورية الذي ربط تحقيق الحياد بتوافق وطني شامل. ورأى، من جهة أخرى، ان يتم التركيز على مشروع "اللامركزية الادارية" وأن تتوافق الأحزاب المسيحية على هذا الموضوع تحت مظلة بكركي.
ما لم يقله باسيل بوضوح، وإن فهمناه غمزاً، عبّرت عنه بصراحةٍ فجّة مقدّمة نشرة "المنار" الاخبارية المشيدة بموقفه السياسي "الكريم" من المسألة، والتي عملت على تمييع "حياد" الصرح الماروني و"تشويه" مغزاه الفعلي بربط المسار السويّ بـ"حيادٍ" يمارسه من نعتتهم بـ"الغيارى على مصالح وطنهم" في "البحثِ عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين بنهب اموالهم وتهريبها"، مؤازرةٌ تناغمت مع تحذير رئيس المجلسِ الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان من "تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية في ما يتعلق بموقع لبنان، وكيفية إنقاذه وسط هذه الأعاصير والهجمة الدولية والإقليمية على تمزيقه، تارة بفرض حصار وعقوبات اقتصادية عليه وأخرى بتدخلات في شؤونه الداخلية وتحريض فئة على أخرى وصولاً الى الدعوة الى الفدرلة، وتحميل المقاومة وزر الأزمة الاقتصادية والمعيشية وطرح حياد لبنان كمخرج للخروج من الازمات الحالية".
وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة المشتركة بين بكركي و"حزب الله"، والتي توقّف عملها منذ فترة، ستجتمع قبل مغادرة البطريرك الراعي الى الفاتيكان. وكان الراعي ردّ على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء لقائه الأخير به بوجوب التحاور مع "الحزب" حول منطق الحياد بالتعليق: "سألتقي بهم، سألتقي بهم".
ووسط روتين الذلّ اليومي المتمثّل بجلجلة التقنين الكهربائي القاسي، حيث غرقت مناطق شاسعة في البلاد في الظلام لـ16 ساعة متواصلة، مقروناً بارتفاع دائم للأسعار وزيادة عدد الاصابات بالـ"كورونا"، تتّجه الانظار هذا الأسبوع نحو سلسلة الاجتماعات المالية والنقدية المكثفة بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للوقوف على أرضيةٍ مشتركة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي على خطةٍ للانقاذ تخرج البلد من عنق الزجاجة وتحميه من الانهيار الوشيك، علماً بأن الاجتماعات ستعقد اليوم وغداً وبعد غد، على أن يُعقد اجتماع مالي موسع الخميس في السراي الحكومي يحضره الاستشاريان المالي والقانوني: لازارد وغوتيب.
وتنصبّ جهود الحكومة هذا الأسبوع على حشد الدعم الكافي لخطتها وأرقامها وإقناع الأطراف البرلمانية والسياسية والمصرفية بها، كونها القاعدة "الصالحة" التي يرتكز عليها صندوق النقد للانطلاق بالمفاوضات، مع التعويل على زيارة وزير خارجية فرنسا للبنان لإعطاء دفعٍ بهذا الاتجاه.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب شكا الى مسؤولين غربيين عدم تجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري معه بمسألة الخطة الحكومية، معبّراً عن استيائه من غياب الدعم اللازم له في جهوده الانقاذية. ويبدو أنّ الأوساط الغربية نقلت بدورها لرئيس الحكومة استغرابها مبالغته في تصوير ما حققه حتى الآن من أداءٍ حكومي باهت بـ"الانجازات"، فيما ليس في الحقيقة إلا سلسلة "اقتراحات ووعود معسولة" لا تجد أساساً سبيلاً الى التنفيذ ولم تترجم بواقعٍ ملموس ينتشل اللبنانيين من مصيرٍ بائس.
وعلى خطّ آخر أبلغ ديبلوماسي لبناني سابق "نداء الوطن" بارتكاب الدولة اللبنانية خطأ جسيماً بتكليفها السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى معالجة تداعيات "قانون قيصر" المحتملة، بدلاً من المرور عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة، مشيراً الى أن عيسى "غير مؤهل" لمعالجة موضوع بهذه الخطورة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
- شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات
- دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!
- عن "صديق مشترك" بين باسيل والحريري "نقّز" فرنجية
- كورونا: هل هو مع محور الممانعة؟
- باريس قلقة: البلد أسير هيمنة "حزب الله" والحكومة أظهرت عجزها
- لهذه الأسباب قال فرنجية ما قاله للحريري
- فادي ابراهيم يثور بمُفرده في ساحة النور... حتى لا تموت الثورة
- «قتل رحيم» لـ 623 موظّفاً!
- صرف المئات «أمر طبيعي»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)