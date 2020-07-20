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هل أنهككم الإصلاح ومنعكم من الإجابة عن ...الكاتب:
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لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟ ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ ردد مسؤول سياسي امام زواره ان زيارة السفير الايراني الى البطريرك الماروني لم يرحب بها "حزب الله" مفضلاً تجاهل دعوة الراعي الى حياد لبنان والرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر مجموعات قريبة من الحزب ومن خارج الطائفة الشيعية وهو ما يحدث حالياً.
ـ بعد أكثر من عامين على موافقة الحكومة على عرض متعهد دير عمار تنفيذ المشروع بصيغة BOT عبر شركة لبنانية شرط تعليق دعوى التحكيم، ومع أنه لم يلتزم عرضه، ظهر الاخير فجأة مهدداً باستئناف الدعوى، فمن وماذا وراء المناورة والدولة في أصعب ظروفها؟
ـ تقوم شقيقة إحدى الوزيرات بثناء على دور شقيقتها والترويج له، من خلال القسم الذي تعمل فيه والتابع لوصاية الوزيرة، بعدما باتت لها مكانتها اثر وصول الشقيقة إلى الوزارة.
ـ يلاحَظ أنّ منسوب الحملات من إعلاميين خليجيين على العهد والحكومة ارتفع، ومعظمهم من الذين يدعون دولهم إلى عدم تكرار التجارب السابقة إلا في حال تغيّر الوضع في لبنان.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر في الحلف الثلاثي الداعم للحكومة إن خريطة طريق للعمل الحكومي موضوع نقاش بين الحلفاء ستبصر النور قريباً تتضمّن توحيد المواقف من أكثر من عشرين نقطة خلافية ظهرت خلال العمل الحكومي خصوصاً في الملفات المالية وملفات الطاقة ولا تزال تراوح مكانها.
ـ كواليس
قالت مصادر عراقية إن تطلعات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لدور وساطة بين إيران والسعودية لا يزال يحتاج إلى مواقفة أميركيّة في الملفات الخلافية أكثر من الموافقة المبدئية التي حصل عليها لأن الأهم من بدء الوساطة هو التقدّم خلالها بتحقيق اختراقات لا تبدو ممكنة بعد.
صحيفة الجمهورية
ـ يٌصرّ فريق كامل في موقع المسؤولية على التشكيك بمواقف رئيسه وصولا إلى مرحلة التنّدر بشكلها ومضمونها.
ـ جرت مناقشات داخل أحد التيارات حول تأييد طرح الحياد من عدمه وخلص المجتمعون إلى إبداء الرأي خصوصا أن المعركة ستكون قاسية.
ـ تحدى أحد النواب أن يكون مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا داخل إحدى جلساته في ملف حساس يلقى معارضة كبيرة واسعة جدا واعتبره "تهريبة" من خارج الجلسة.
صحيفة اللواء
ـ أبلغ مسؤول حكومي مرجعاً روحياً أن الدعوة لإعلان حياد لبنان تتطلب عقد مؤتمر وطني يتبنى هذا التوجه بالإجماع، ولا يكفي الحصول على الأكثرية!
ـ إعتبر وزير سابق أن الخلافات بين عدد من النواب ورئيس كتلتهم النيابية وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما خرجت الإنتقادات إلى العلن من أكثر من نائب في أكثر من مناسبة
ـ تساءل سياسي مخضرم عن مصدر التسريبات المتعمَّدة في تحقيقات الفيول والتي تفوح منها رائحة الكيدية السياسية في إستهداف أطراف وشخصيات "خرجوا" عن طاعة أهل النفوذ والسلطان!
صحيفة نداء الوطن
ـ إعتبر سياسي مقرب من بعبدا ان دوائر القصر نظرت بقلق الى تظاهرة شامل روكز وشربل نحاس ليس بسبب الخطابات المعارضة بل لوجود بصمات واضحة فيها لشخصية امنية سابقة ونيابية حالياً.
ـ أكدت اوساط "حزب الله" ان موقف الشيخ قبلان من "الحياد" يمثل "المجلس الاسلامي" لأن "امل" و"الحزب" ليسا قاصرين عن التعبير عن موقفهما.
ـ علم ان خلافات بين أركان حركة اعتراضية "تقاعدية" ظهرت خلال تحرك جرى أخيراً.
صحيفة الأنباء
*إشارة واضحة
شكّلت ردود بعض الشخصيات الروحية إشارة واضحة إلى موقف فريقين سياسيين الرافض لمبادرة تصدّرت المشهد السياسي في الأيام الماضية.
*إصرار على الرفض
لمس وزير معني بشكل مباشر الإصرار التام من مرجع سياسي على رفض مشروع موضع اعتراض كبير.
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