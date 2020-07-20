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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ ردد مسؤول سياسي امام زواره ان زيارة السفير الايراني الى البطريرك الماروني لم يرحب بها "حزب الله" ‏مفضلاً تجاهل دعوة الراعي الى حياد لبنان والرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر مجموعات قريبة من الحزب ‏ومن خارج الطائفة الشيعية وهو ما يحدث حالياً‎.

ـ بعد أكثر من عامين على موافقة الحكومة على عرض متعهد دير عمار تنفيذ المشروع بصيغة‎ BOT ‎عبر شركة ‏لبنانية شرط تعليق دعوى التحكيم، ومع أنه لم يلتزم عرضه، ظهر الاخير فجأة مهدداً باستئناف الدعوى، فمن ‏وماذا وراء المناورة والدولة في أصعب ظروفها؟‎

ـ تقوم شقيقة إحدى الوزيرات بثناء على دور شقيقتها والترويج له، من خلال القسم الذي تعمل فيه والتابع لوصاية ‏الوزيرة، بعدما باتت لها مكانتها اثر وصول الشقيقة إلى الوزارة‎.

ـ يلاحَظ أنّ منسوب الحملات من إعلاميين خليجيين على العهد والحكومة ارتفع، ومعظمهم من الذين يدعون دولهم ‏إلى عدم تكرار التجارب السابقة إلا في حال تغيّر الوضع في لبنان‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر في الحلف الثلاثي الداعم للحكومة إن خريطة طريق للعمل الحكومي موضوع نقاش بين الحلفاء ‏ستبصر النور قريباً تتضمّن توحيد المواقف من أكثر من عشرين نقطة خلافية ظهرت خلال العمل الحكومي ‏خصوصاً في الملفات المالية وملفات الطاقة ولا تزال تراوح مكانها‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إن تطلعات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لدور وساطة بين إيران والسعودية لا يزال ‏يحتاج إلى مواقفة أميركيّة في الملفات الخلافية أكثر من الموافقة المبدئية التي حصل عليها لأن الأهم من بدء ‏الوساطة هو التقدّم خلالها بتحقيق اختراقات لا تبدو ممكنة بعد‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ يٌصرّ فريق كامل في موقع المسؤولية على التشكيك بمواقف رئيسه وصولا إلى مرحلة التنّدر بشكلها ‏ومضمونها‎.

ـ جرت مناقشات داخل أحد التيارات حول تأييد طرح الحياد من عدمه وخلص المجتمعون إلى إبداء الرأي ‏خصوصا أن المعركة ستكون قاسية‎.

ـ تحدى أحد النواب أن يكون مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا داخل إحدى جلساته في ملف حساس يلقى معارضة ‏كبيرة واسعة جدا واعتبره "تهريبة" من خارج الجلسة‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ أبلغ مسؤول حكومي مرجعاً روحياً أن الدعوة لإعلان حياد لبنان تتطلب عقد مؤتمر وطني يتبنى هذا التوجه ‏بالإجماع، ولا يكفي الحصول على الأكثرية‎!

ـ إعتبر وزير سابق أن الخلافات بين عدد من النواب ورئيس كتلتهم النيابية وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما ‏خرجت الإنتقادات إلى العلن من أكثر من نائب في أكثر من مناسبة‎

ـ تساءل سياسي مخضرم عن مصدر التسريبات المتعمَّدة في تحقيقات الفيول والتي تفوح منها رائحة الكيدية ‏السياسية في إستهداف أطراف وشخصيات "خرجوا" عن طاعة أهل النفوذ والسلطان‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ إعتبر سياسي مقرب من بعبدا ان دوائر القصر نظرت بقلق الى تظاهرة شامل روكز وشربل نحاس ليس بسبب ‏الخطابات المعارضة بل لوجود بصمات واضحة فيها لشخصية امنية سابقة ونيابية حالياً‎.

ـ أكدت اوساط "حزب الله" ان موقف الشيخ قبلان من "الحياد" يمثل "المجلس الاسلامي" لأن "امل" ‏و"الحزب" ليسا قاصرين عن التعبير عن موقفهما‎.

ـ علم ان خلافات بين أركان حركة اعتراضية "تقاعدية" ظهرت خلال تحرك جرى أخيراً‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎إشارة واضحة‎ ‎

شكّلت ردود بعض الشخصيات الروحية إشارة واضحة إلى موقف فريقين سياسيين الرافض لمبادرة تصدّرت ‏المشهد السياسي في الأيام الماضية‎.‎

‎*‎إصرار على الرفض‎ ‎

لمس وزير معني بشكل مباشر الإصرار التام من مرجع سياسي على رفض مشروع موضع اعتراض كبير‎.

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