- أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
- ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟
- تطورات متسارعة بليبيا.. تفويض برلماني للجيش المصري والسيسي يتصل بترامب ولقاء ثلاثي بأنقرة
- الانتخابات السورية.. النظام يسيطر على الصندوق
- الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
- خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
- الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
- خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر المسيحيين
- بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً سياسياً
- الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية خليجية واحدة
- تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط
- "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!
- مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع
- لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ عقارَي الصيفي سريعاً؟
- لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر والعراق يحتاج الى ضمانات مالية مؤكّدة
- الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف
- كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
- اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» تطوّق التحـرّكات
- ترقب لزيارة لودريان.. والقضاء يحجز «احتياطياً» على ممتلكات سلامة
- قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان
- ماذا يعني حياد لبنان في القانون والسياسة؟
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2020
- تونس تستقبل أول دفعة من السياح وسط تدابير مشددة للوقاية من كورونا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
- أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
- كورونا لبنان: العدّاد يسرع والخطر يكبر
- جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً... وخطّة التعافي تنتظر «لازار»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو أيّار المُقبلَيْن؟
- حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام!
- ضغط إقتصادي تصاعدي لثلاث سنوات؟
- الحكومة «تنصاع» لصوت العقل.. والقرار للصندوق
- دياب للحريري: لماذا وضعت نفسك في قفص الإتهام؟
- لمَن الغلبة؟ لواشنطن أم لـ«الحزب»؟
- ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق «أعجوبة الحياد»؟
- باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
- شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات
- دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!
- الراعي والحياد..لا مهرب لحزب الله وعون من التنازلات
- عن "صديق مشترك" بين باسيل والحريري "نقّز" فرنجية
- كورونا: هل هو مع محور الممانعة؟
- صخرة "الجمهورية الثالثة" ودستور المئوية
- باريس قلقة: البلد أسير هيمنة "حزب الله" والحكومة أظهرت عجزها
- لهذه الأسباب قال فرنجية ما قاله للحريري
- مؤتمر "تيار المستقبل"... البحث عن صدمة و"صامدين"!
- الراعي والتشبّث بالحياد... "وُلِدنا في الصخور ورؤوسنا كالصخور"
-
أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟ ...الكاتب:
-
ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟ ...الكاتب:
-
خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر ...الكاتب:
-
بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً ...الكاتب:
-
الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية ...الكاتب:
-
تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط ...الكاتب:
-
"نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع ...الكاتب:
-
مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع ...الكاتب:
-
لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ ...الكاتب:
-
لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر ...الكاتب:
-
الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف ...الكاتب:
-
كذبة تهريب المازوت إلى سوريا ...الكاتب:
-
اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» ...الكاتب:
-
هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو ...الكاتب:
-
حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مؤتمر "تيار المستقبل"... البحث عن صدمة و"صامدين"! ...الكاتب:
-
الراعي والتشبّث بالحياد... "وُلِدنا في الصخور ورؤوسنا ...الكاتب:
-
-
أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
من حين الى آخر يخرج من السياسيين على مستويات مختلفة من يتحدث عن «المثالثة»، موحياً بأنّ بعض القوى السياسية يدفع في اتجاه الوصول اليها، فيما لا يدرك هؤلاء ان لا شيء يمكن ان يوصِل الى «مثالثة»، بمعنى أن تُمسك ثلاثة قوى او طوائف بسلطات البلد ومقدراته، فيما التجارب أثبتت وتثبت كل يوم أنّ اي قوة او مجموعة قوى او طوائف تستطيع حكم لبنان بمفردها، وانّ الجميع محكومون بالعيش معاً. فعَن أيّ «مثالثة» يتحدثون؟
نعم، يقول «اتفاق الطائف» بـ»المثالثة» ولكنها «المثالثة ضمن المناصفة» على مستوى توزيع المواقع الرسمية والادارية في الدولة في كل المستويات والقطاعات، وهذه المثالثة أُريد لها ان تكون بين الطوائف الكبرى الثلاث: المارونية والشيعية والسنية، بحيث تضمن هذه المثالثة حصصاً متساوية لأبناء هذه الطوائف في كل القطاعات والمواقع، ولا تتعدى النطاق الاداري الى السياسي، بمعنى ان تحكم الطوائف الثلاث الكبرى البلد وتتحكّم به بمعزل عن الطوائف الاخرى، فيما «اتفاق الطائف» يقضي دوماً بتشكيل حكومات وفاق وطني، او حكومات تتمثّل فيها كل المكونات السياسية والطائفية بحيث لا يستثنى من التمثيل فيها إلّا من يريد ان يستثني نفسه بقرار ذاتي يتخذه.
ولوحِظ قبل أيام اندفاع البعض الى التحذير من هذه المثالثة بالمعنى السياسي السلطوي، وذلك لمناسبة طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موضوع «حياد» لبنان عن المحاور والنزاعات الاقليمية والدولية سبيلاً لخروجه من الانهيار المالي والاقتصادي الذي وقع فيه.
هذا التحذير، يقول سياسيون، هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ أحداً لا يمكنه الدخول في مثالثة سياسية - سلطوية تقود البلد، ولو انّ «اتفاق الطائف» طُبّق أو يُطبّق نصاً وروحاً لَما كان هناك من داع لإثارة هواجس أو مخاوف لا مبرر لها أساساً، وكذلك ما كان هناك من داع الى طرح الحياد، ولكان الحياد تحقق تلقائياً، خصوصاً انّ اولى مستلزماته ان تكون في البلاد دولة قوية تمارس سيادتها وتتخذ قراراتها السيادية والمصيرية وحتى العادية بعيداً من اي مؤثرات او تدخلات خارجية، فحتى يكون لبنان محايداً عليه ان يمتلك كل اسباب القوة السياسية الاقتصادية والمالية والعسكرية من دون حاجة الى الاعتماد على هذه الدولة او تلك، او على هذا المحور او ذاك، في حين انّ واقعه اليوم يبدو نهباً لكل انواع التدخلات الخارجية من مستوى سفراء الدول العاملين في لبنان الى مستوى حكومات هذه الدول، وصولاً الى بعض المنظمات الاممية والدولية التي تَأتمر بهيمنة العواصم الكبرى على قراراتها، سواء في شأن لبنان او غيره من الدول الضعيفة، حتى لا نقول المغلوب على امرها، في عالم لم يعرف العدالة يوماً منذ تأسيس الامم المتحدة وإحداث حق «فيتو» للدول العظمى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
والمثالثة في «اتفاق الطائف»، يقول هؤلاء السياسيون وبعضهم شارك في مؤتمر الطائف الذي أنجبه عام 1989، هي إعطاء الموارنة والشيعة والسنة حقوقهم في المواقع الرسمية والادارية نسبة الى أحجامهم العددية وليس نسبة الى النفوذ السياسي، وهذه المثالثة الادارية لم تحرم بقية الطوائف حقوقها من هذه المواقع، إذ تأخذ كل طائفة منها حقها بحسب حجمها، ولكن الخلل المسكوت عنه والذي يتسبّب من حين الى آخر بخضّات وإشكالات وأحياناً اشتباكات سياسية تأخذ بُعداً مذهبياً او طائفياً، هو إصرار البعض على حكرية وحصرية بعض وظائف الفئة الاولى بطوائف معينة، فيما «الطائف» الذي جعل هذه الوظائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وضمنها المثالثة بين الطوائف الثلاث الكبرى، شَدّد على المداورة في توزيع هذه الطوائف، بحيث لا تكون اي وظيفة من الفئة الاولى حصة دائمة لطائفة او لطوائف بعينها، ولكن ارتكاب الخطأ مستمر في هذا المضمار بحيث انّ هناك عدداً كبيراً من المديريات العامة لبعض الوزارات وغيرها صارت وكأنها «حقاً مكتسباً» لهذه الطائفة أو تلك ولا تحصل فيها المداورة في اي تعيينات إدارية يقررها مجلس الوزراء، وهذا الخطأ ربما هو ما يدفع البعض الى الحديث عن المثالثة بالمعنى السياسي السلطوي بما يظهر الموارنة والشيعة والسنّة كأنهم مهيمنون على المواقع الاساسية في الدولة وينكرون للآخرين حقوقهم في هذا المجال، فيما «اتفاق الطائف» بريء من هذا الامر جملة وتفصيلاً، ولكن ما يحصل هو التنفيذ المشوّه او غير الأمين لهذا «الطائف» الذي ينادي بإقامة دولة المؤسسات والقضاء المستقل ودولة العدالة بين جميع اللبنانيين الى أي طوائف انتموا، بحيث لا تكون لأيّ مواطن أفضلية على الآخر الّا من حيث الكفاية والاختصاص والجدارة من تَحمّل المسؤولية في الموقع الذي يسند إليه، علماً أنّ المادة 95 من الدستور، التي نادت بالتوزيع العادل وبالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المناصب والمواقع الادارية من الفئة الاولى، قالت انّ هذا التوزيع يُعمل به موقتاً الى حين إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عنه في المادة نفسها من حيث تأليف الهيئة التي تتولى وضع برنامج هذا الالغاء، ولكن هذه الهيئة لم تشكّل بعد وقد مضى على إقرار «اتفاق الطائف» اكثر من 30 عاماً (تشرين الاول 1989).
وثمة خلل آخر في تنفيذ «اتفاق الطائف» مسكوت عنه أيضاً، وهو عدم التزام إلغاء الطائفية في الوظائف العامة ما دون الفئة الاولى، بحيث لا تُراعى في هذه التوظيفات معايير الكفاية والاختصاص ولا يؤخَذ بنتائج المباريات التي تجري لاختيار الموظفين فيذهب الصالح بعزاء الطالح وتتكرر معادلة الـ»6 و6 مكرر» التي كانت سائدة قبل «الطائف» بذريعة «مقتضيات الوفاق الوطني» التي تطلق عند إعلان اسماء من يختارون من المتبارين حتى ولو كان بينهم من لم ينالوا معدل العلامات المطلوب لفوزهم بالوظيفة. فيما الطائف يقضي بأن يعيّن من يفوزون منهم حتى ولو كان من طائفة واحدة او من طوائف عدة كبيرةً كانت او صغيرة او من الاقليات.
كل ذلك، يقول السياسيون أنفسهم، يؤكد هروباً من هدف إلغاء الطائفية السياسية وإمعان بعض القوى السياسية في الممارسة الطائفية وتقاسم الوظائف العامة وتعيين محازبيهم او أنصارهم لغايات انتخابية وغايات الامساك الدائم بالادارات العامة ومقدراتها وجعلها إقطاعات تخدمهم قبل خدمة جميع اللبنانيين، الذين لا ينبغي ان تُغتصب حقوقهم لمصلحة جماعات او قوى سياسية وحزبية، الأمر الذي يرسّخ الطائفية اكثر فأكثر ويمنع أي امل في إلغائها يوماً بحسب ما يقضي «اتفاق الطائف» والدستور الذي انبثق منه.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طارق ترشيشي
كاتب صحفي لبناني
- أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
- حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين
- لبنان آخر ساحات اختبار الصبر الإيراني
- بعبدا في مواجهة بكركي ومعراب وما بينهما
- إيجابية أميركية تثير الإستغراب!
- لا تغيير حكومياً... ولا قروض ومساعدات
- هذا ما يريده ترامب؟
- هل يسمح بوتين بسقوط الأسد؟
- لا فتنة.. وإنما غبار لتغطية ما يُحاك
- إستدراج عروض لتسوية رئاسية جديدة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)