- أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
- أستراليا والعباءة البريطانية
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا
- أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- «التنّين الصيني» يزحف إلى إيران وعَينه على لبنان!
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
- أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
- ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟
- تطورات متسارعة بليبيا.. تفويض برلماني للجيش المصري والسيسي يتصل بترامب ولقاء ثلاثي بأنقرة
- الانتخابات السورية.. النظام يسيطر على الصندوق
- الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
- خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
- الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
- خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر المسيحيين
- بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً سياسياً
- الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية خليجية واحدة
- تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط
- "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!
- مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع
- لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ عقارَي الصيفي سريعاً؟
- لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر والعراق يحتاج الى ضمانات مالية مؤكّدة
- الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف
- كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
- اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» تطوّق التحـرّكات
- ترقب لزيارة لودريان.. والقضاء يحجز «احتياطياً» على ممتلكات سلامة
- قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان
- ماذا يعني حياد لبنان في القانون والسياسة؟
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2020
- عون وشهاب وقصة "إبريق الصلاحيّات"
- تونس تستقبل أول دفعة من السياح وسط تدابير مشددة للوقاية من كورونا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
- أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
- كورونا لبنان: العدّاد يسرع والخطر يكبر
- جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً... وخطّة التعافي تنتظر «لازار»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو أيّار المُقبلَيْن؟
- حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام!
- ضغط إقتصادي تصاعدي لثلاث سنوات؟
- الحكومة «تنصاع» لصوت العقل.. والقرار للصندوق
- دياب للحريري: لماذا وضعت نفسك في قفص الإتهام؟
- لمَن الغلبة؟ لواشنطن أم لـ«الحزب»؟
- ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق «أعجوبة الحياد»؟
- باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
-
-
-
-
-
خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر ...الكاتب:
-
بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً ...الكاتب:
-
الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية ...الكاتب:
-
تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط ...الكاتب:
-
"نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع ...الكاتب:
-
مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع ...الكاتب:
-
لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ ...الكاتب:
-
لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر ...الكاتب:
-
الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف ...الكاتب:
-
كذبة تهريب المازوت إلى سوريا ...الكاتب:
-
اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» ...الكاتب:
-
عون وشهاب وقصة "إبريق الصلاحيّات" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مؤتمر "تيار المستقبل"... البحث عن صدمة و"صامدين"! ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ استرعى صمت مرجع نيابي حول مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اهتمام المعنيين، ويُنقل عنه أنّه فوجىء بطرح الراعي ويترقب الردود ولا سيما من وراء الحدود.
ـ يشدّد الحرس القديم في "تيار المستقبل" على عدم إجراء أي تواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" مهما كانت الظروف، وبعضهم ربط عودته إلى بيت الوسط من خلال هذا الشرط.
ـ وجه بطريرك الروم الكاثوليك رسالة الى مطران صور يتمنى فيها استعفاء الاخير من مهماته بعدما زادت المشكلات في ابرشيته وعجز عن حلها.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال ناشطون في مجموعات فاعلة في حراك 17 تشرين إنهم حاولوا التحضير لتحرك مندّد بقرار صرف قرابة 1000 موظف وعامل من الجامعة الأميركية ومستشفاها، لكنهم رغم مرور ثلاثة أيام لم يوفقوا بعد بالتوصل إلى موافقة الفاعلين في هذه المجموعات بداعي دعم رئاسة الجامعة للحراك واعتبارها شريكة فيه.
ـ كواليس
قالت مصادر عراقية إن زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت بداعي دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لكن التأجيل كان لأسباب أعمق تتصل بتعثر المساعي التي كان يحملها الكاظمي لفتح باب تفاوض سعوديّ إيرانيّ.
صحيفة الجمهورية
- يضع وزير سابق اللمسات الأخيرة على كتاب يتعلق بالتجربة السياسية لزعيم مسيحي.
ـ تعمد قرى وبلدات عدة الى تخزين محاصيلها الزراعية لاسيما منها القمح وعدم بيعه بطلب من الفاعليات الحزبية والدينية في هذه المناطق.
ـ يقول وزير سابق إن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يتلطى خلف مواضيع إشكالية مثل عدم المس بالدستور للحؤول دون تحقيق أي إجراء إصلاحي.
صحيفة اللواء
ـ تضرب سفارة دولة كبرى طوقاً من السرية على تمثيلها في بيروت، على غير مستوى، بعد إجراءات سابقة بأن التبديل حصل.
ـ عمم حزب بارز على نوابه وكادراته النأي بالنفس، عن التعليق عمّا يدور عن دعوة بكركي للحياد..
ـ تبيّن أن عدداً من السلع المشمولة "بالسلة الغذائية" غير مسموع بمصادر نشأتها من قبل، ولا إقبال على شرائها من السوبرماركت..
صحيفة نداء الوطن
ـ لم تُحسم حتى الآن إمكانية لقاء مسؤول أجنبي كبير بوفد من نواب "حزب الله"، خصوصاً أن العلاقة بين دولة المسؤول و"الحزب" قد تدهورت في المرحلة الأخيرة.
ـ عُلم أنّ معملي الجية والذوق القديم لم يعد لديهما قطع غيار لإصلاح أي عطل طارئ في أي منهما الأمر الذي بات يهدد إمكانية استمرار عملهما.
ـ تلقت سفيرة غربية نصيحة بعدم القيام بزيارة لمرجعية دينية كانت تعتزم القيام بها لئلا تفسر على أن مواقفه الأخيرة مدفوعة من قبل بلادها.
.
صحيفة الأنباء
*تناغم قضائي سياسي
ماكينة سياسية تواضب على توجيه السهام باتجاه مرجعية مصرفية وبعض القضاء يتناغم.
*المشهد الأكبر
يشدد مرجع سياسي على عدم التوقف عند الكثير من التفاصيل المحلية أمام المشهد الأكبر الذي يطبق الخناق على لبنان.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
- ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟
- الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
- خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
- الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
- بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً سياسياً
- الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية خليجية واحدة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)