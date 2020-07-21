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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ استرعى صمت مرجع نيابي حول مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اهتمام المعنيين، ويُنقل عنه أنّه ‏فوجىء بطرح الراعي ويترقب الردود ولا سيما من وراء الحدود‎.

ـ يشدّد الحرس القديم في "تيار المستقبل" على عدم إجراء أي تواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" مهما كانت ‏الظروف، وبعضهم ربط عودته إلى بيت الوسط من خلال هذا الشرط‎.

ـ وجه بطريرك الروم الكاثوليك رسالة الى مطران صور يتمنى فيها استعفاء الاخير من مهماته بعدما زادت ‏المشكلات في ابرشيته وعجز عن حلها‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال ناشطون في مجموعات فاعلة في حراك 17 تشرين إنهم حاولوا التحضير لتحرك مندّد بقرار صرف قرابة ‏‏1000 موظف وعامل من الجامعة الأميركية ومستشفاها، لكنهم رغم مرور ثلاثة أيام لم يوفقوا بعد بالتوصل إلى ‏موافقة الفاعلين في هذه المجموعات بداعي دعم رئاسة الجامعة للحراك واعتبارها شريكة فيه‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إن زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت بداعي دخول الملك سلمان ‏بن عبد العزيز إلى المستشفى لكن التأجيل كان لأسباب أعمق تتصل بتعثر المساعي التي كان يحملها الكاظمي لفتح ‏باب تفاوض سعوديّ إيرانيّ‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

- يضع وزير سابق اللمسات الأخيرة على كتاب يتعلق بالتجربة السياسية لزعيم مسيحي‎.

ـ تعمد قرى وبلدات عدة الى تخزين محاصيلها الزراعية لاسيما منها القمح وعدم بيعه بطلب من الفاعليات الحزبية ‏والدينية في هذه المناطق‎.

ـ يقول وزير سابق إن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يتلطى خلف مواضيع إشكالية مثل عدم المس بالدستور ‏للحؤول دون تحقيق أي إجراء إصلاحي‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ تضرب سفارة دولة كبرى طوقاً من السرية على تمثيلها في بيروت، على غير مستوى، بعد إجراءات سابقة بأن ‏التبديل حصل‎.

ـ عمم حزب بارز على نوابه وكادراته النأي بالنفس، عن التعليق عمّا يدور عن دعوة بكركي للحياد‎..

ـ تبيّن أن عدداً من السلع المشمولة "بالسلة الغذائية" غير مسموع بمصادر نشأتها من قبل، ولا إقبال على شرائها ‏من السوبرماركت‎..‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لم تُحسم حتى الآن إمكانية لقاء مسؤول أجنبي كبير بوفد من نواب "حزب الله"، خصوصاً أن العلاقة بين دولة ‏المسؤول و"الحزب" قد تدهورت في المرحلة الأخيرة‎.

ـ عُلم أنّ معملي الجية والذوق القديم لم يعد لديهما قطع غيار لإصلاح أي عطل طارئ في أي منهما الأمر الذي بات ‏يهدد إمكانية استمرار عملهما‎.

ـ تلقت سفيرة غربية نصيحة بعدم القيام بزيارة لمرجعية دينية كانت تعتزم القيام بها لئلا تفسر على أن مواقفه ‏الأخيرة مدفوعة من قبل بلادها‎.‎

‎.‎ ‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تناغم قضائي سياسي

ماكينة سياسية تواضب على توجيه السهام باتجاه مرجعية مصرفية وبعض القضاء يتناغم‎.‎

 

‎*‎المشهد الأكبر‎ ‎

يشدد مرجع سياسي على عدم التوقف عند الكثير من التفاصيل المحلية أمام المشهد الأكبر الذي يطبق الخناق على ‏لبنان.

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