- أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء "غير الخطرين"
- لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله
- ... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
- «حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
- وهم الشرعية في سوريا
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب
- ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات القاتلة الأخرى
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- ترامب الرئيس الأكثر تمزيقاً للولايات المتّحدة!
- استهدف فصائل مؤيدة لإيران.. قصف إسرائيلي لمواقع جنوبي دمشق
- أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
- أستراليا والعباءة البريطانية
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا
- أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- «التنّين الصيني» يزحف إلى إيران وعَينه على لبنان!
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
- أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
- ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟
- تطورات متسارعة بليبيا.. تفويض برلماني للجيش المصري والسيسي يتصل بترامب ولقاء ثلاثي بأنقرة
- الانتخابات السورية.. النظام يسيطر على الصندوق
- الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
- خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
- الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
- خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر المسيحيين
- بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً سياسياً
- الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية خليجية واحدة
- تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط
- "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!
- مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع
- لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ عقارَي الصيفي سريعاً؟
- لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر والعراق يحتاج الى ضمانات مالية مؤكّدة
- الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف
- كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
- اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» تطوّق التحـرّكات
- ترقب لزيارة لودريان.. والقضاء يحجز «احتياطياً» على ممتلكات سلامة
- قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان
- ماذا يعني حياد لبنان في القانون والسياسة؟
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 21, 2020
- عون وشهاب وقصة "إبريق الصلاحيّات"
- تونس تستقبل أول دفعة من السياح وسط تدابير مشددة للوقاية من كورونا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
-
لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب ...الكاتب:
-
في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب ...الكاتب:
-
ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات ...الكاتب:
-
«التنّين الصيني» يزحف إلى إيران وعَينه على ...الكاتب:
-
عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟! ...الكاتب:
-
أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟ ...الكاتب:
-
ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟ ...الكاتب:
-
خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر ...الكاتب:
-
بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً ...الكاتب:
-
الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية ...الكاتب:
-
تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط ...الكاتب:
-
"نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع ...الكاتب:
-
مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع ...الكاتب:
-
لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ ...الكاتب:
-
لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر ...الكاتب:
-
الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف ...الكاتب:
-
كذبة تهريب المازوت إلى سوريا ...الكاتب:
-
اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
«كورونا» تتفلت.. والراعي يجدد: الحياد مصدر الاستقرار
استهل الرئيس ميشال عون جلسة مجلس الوزراء امس، بالطلب الى مجلس الوزراء اعتبار الطبيب الدكتور لؤي محمد اسماعيل، الذي قضى امس الاول بوباء كورونا في المستشفى اللبناني – الايطالي في صور، شهيدا من شهداء لبنان لأنه سقط وهو يقوم بواجبه، في تركيب جهاز التنفس لمريضة بالوباء.
وكان «ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي» ابرز البنود التي عرضها مجلس الوزراء، في وقت تسلم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، قطع حساب موازنة العام 1997 والموازنات الملحقة للعام، وطلب بري من امانة المجلس طبع هذا التقرير وتوزيعه على النواب، لينظر بعد ذلك بالمقتضى.
وتوحي مسارات الامور السياسية بان فريق السلطة يقف وراء التدقيق الجنائي بالحسابات المصرفية لتحديد اوجه هدر المال العام والزعامات السياسية المتورطة، وفريق آخر استنهض ديوان المحاسبة لاعداد قطع حساب موازنة 1997 وملحقاتها، لتحديد مآل 27 مليار دولار صرفت من موازنات غير مدققة في تلك المرحلة في هذه الاثناء اقر مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان، وقد عهد به الى شركة «مارسيل الغارز» للتدقيق الجنائي، وشركتي «كمبغ» و«اليفر وايمان» للتدقيق المحاسبي.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب: ان المطلوب تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة. دياب وصف قرار شركة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بالتاريخي، وهو حجر الاساس الذي يبنى عليه الاصلاح.
هذا، وشكل القرار القضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مادة جديدة للسجال السياسي والقانون في لبنان، في وقت يستعد فريق من المحامين بوكالتهم عن سلامة للاستئناف هذا القرار وابطاله.
واعتبرت مصادر مواكبة لتطورات هذا القرار ان «هذا الاجراء يعبر عن رسالة واضحة من حزب الله ردا على التزام رياض سلامة بتطبيق العقوبات المالية الأميركية المفروضة على الحزب، واخراجه من منظومة المصارف اللبنانية».
ورأت ان «القرار القضائي جاء متسرعا وغير معلل قانونيا، بدليل خلو حيثياته من ذكر الاسباب الموجبة التي قادت الى الحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة بما فيها منزله الذي يسكنه». وأكدت ان القرار «قابل للابطال امام محكمة الاستئناف عندما يقرر وكلاء مصرف لبنان والمحاكم الطعن به».
واستغرب مرجع قانوني كيف ان رئيس دائرة التنفيذ ذهب إلى اتخاذ قرار الحجز الاحتياطي بالاستناد الى دعوى قدمها محامون معروفة انتماءاتهم السياسية، وليست لديهم الصفة القانونية بإقامة مثل هذه الدعوى، لافتا الى ان «اي شكوى شخصية لا يمكن ان تأخذ مسارها القانوني من دون تحريك الدعوى العامة بادعاء من النيابة العامة»، مشيرا الى ان «لجوء بعض القضاة الى اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي وشعبوي، كما حصل في قرار منع السفارة الاميركية من الإملاء بتصريح صحافي، لا يؤدي إلى محاربة الفساد ولا يعزز سلطة القانون، بل يكرس هيمنة السلطة السياسية على القضاء».
في الاثناء، تحدث المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان مجددا عن الحياد اللبناني الذي تبنى البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إليه فقال: ان لبنان بلد مقاوم لا يقبل بأن يكون فريسة للصهاينة او الاميركيين او لأقنعتهم، معتبرا أن المائة سنة الماضية من عمر لبنان الدولة لم تكن صحية للبنان واللبنانيين، ولن ينفعنا في يوم من الأيام مجلس الأمن ولا الامم المتحدة، خصوصا عندما كنا نفشل أمام أعينهم واعينكم ولم تتكلفوا العناء في الذهاب والإياب.
من جهته، البطريرك الراعي جدد من الديمان أمس وخلال استقباله وفدا من حزب الكتائب، التأكيد على أن الحياد هو مصدر الاستقرار، وقال: لما تدخلنا في الأحداث هنا وهناك، بتنا وسط عزلة تامة من العرب ومن الغرب، وعندما نقول بالحياد فهذا لصالح كل اللبنانيين.
نائب رئيس حزب الكتائب د. سليم الصايغ أكد على العمل مع البطريرك من أجل وحدة لبنان، أما الخروج عن الحياد وعن الوفاق، ومن هنا من الديمان فنقول: لا تخيروننا بين أن نكون لبنانيين موحدين او أن نكون شيئا آخر، وعلى من يرفض الحياد أن يقدم البديل، وأضاف: اداؤهم أوصلنا الى طريق الإفلاس.
في هذا الوقت، «جائحة كورونا» تتفلت، لكن وزارة الصحة لن تعود ابدا الى الاقفال العام، وهي تراهن على خوف المواطنين من المقيمين والوافدين، وتحضهم على التباعد والالتزام بالارشادات.. انما قد تعمد الى اعادة اقفال الملاهي الليلية، وحصر حضور المناسبات بعشرين شخصا، في حين منع وزير الداخلية محمد فهمي تدخين «النارجيلة» في الاماكن العامة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله
- ... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
- «حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
- في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب
- ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات القاتلة الأخرى
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)