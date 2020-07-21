- أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء "غير الخطرين"
- لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله
- ... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
- «حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
- وهم الشرعية في سوريا
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب
- ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات القاتلة الأخرى
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- ترامب الرئيس الأكثر تمزيقاً للولايات المتّحدة!
- استهدف فصائل مؤيدة لإيران.. قصف إسرائيلي لمواقع جنوبي دمشق
- أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
- أستراليا والعباءة البريطانية
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا
- أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- «التنّين الصيني» يزحف إلى إيران وعَينه على لبنان!
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
- أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟
- ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟
- تطورات متسارعة بليبيا.. تفويض برلماني للجيش المصري والسيسي يتصل بترامب ولقاء ثلاثي بأنقرة
- الانتخابات السورية.. النظام يسيطر على الصندوق
- الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
- خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
- الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
- خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر المسيحيين
- بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً سياسياً
- الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية خليجية واحدة
- تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط
- "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!
- مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع
- لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ عقارَي الصيفي سريعاً؟
- لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر والعراق يحتاج الى ضمانات مالية مؤكّدة
- الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف
- كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
- اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» تطوّق التحـرّكات
- ترقب لزيارة لودريان.. والقضاء يحجز «احتياطياً» على ممتلكات سلامة
- قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان
- ماذا يعني حياد لبنان في القانون والسياسة؟
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 21, 2020
- عون وشهاب وقصة "إبريق الصلاحيّات"
- تونس تستقبل أول دفعة من السياح وسط تدابير مشددة للوقاية من كورونا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
-
لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب ...الكاتب:
-
في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب ...الكاتب:
-
ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات ...الكاتب:
-
«التنّين الصيني» يزحف إلى إيران وعَينه على ...الكاتب:
-
عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟! ...الكاتب:
-
أين «الطائف» من «الحياد» و»المثالثة»؟ ...الكاتب:
-
ماذا يعني حجز عقارات سلامة؟ ولماذا؟ ...الكاتب:
-
خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر ...الكاتب:
-
بكركي الخائفة يحرّكها خطر وجوديّ وليس رأياً ...الكاتب:
-
الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية ...الكاتب:
-
تواصُل بين بكركي والإليزيه... وواشنطن على الخط ...الكاتب:
-
"نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع ...الكاتب:
-
مزارعو الحشيشة يواجهون الدولة وقوى الأمر الواقع ...الكاتب:
-
لِمَ إصرار بلدية بيروت على بتّ ملفّ ...الكاتب:
-
لا محروقات بالبرّ للبنان بعد قانون قيصر ...الكاتب:
-
الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف ...الكاتب:
-
كذبة تهريب المازوت إلى سوريا ...الكاتب:
-
اعتصام «رمزي» للأساتذة والأطباء: تهديدات إدارة «الأميركية» ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
لودريان سيخاطب اللبنانيين بلسان المجتمع الدولي
بدا لبنان أمس عيْناً على «حَصانته» الآخذة في التراجُع أمام فيروس كورونا المستجد، وعيْناً أخرى على «حصان الحياد» الذي خَرَجَ من الحظيرة على متن مواقف تَصاعُدية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أحيتْ «الجوهرَ السياسي» للانهيار المريع الذي سقطت فيه البلاد وتلاشت معها سرديّة الائتلاف الحاكم (يشكّل «حزب الله» قاطرتَه الرئيسية) التي تحْصر الأزمة المالية - الاقتصادية أسباباً وحلولاً، بأبعاد تقنية، إما داخلية ذات صلة بسوء الإدارة والفساد وإما خارجية ترتبط بـ «حرب التجويع والتركيع الأميركية».
وإذ سيكون «حياد لبنان» أحد عناوين محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان في بيروت الخميس والجمعة والتي سينقل خلالها إلى كبار المسؤولين موقف باريس المتناغم مع واشنطن ودول أوروبية وعربية من أن لا فرصة نجاة لـ «بلاد الأرز» من الأزمة المالية خارج الإصلاحاتِ وتفاهُمٍ على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد والتفلّت من تأثير «حزب الله» وأجندته الاقليمية، بدت بيروت أمس وكأنها «تشدّ الأحزمة» مع طرْقها أبواب المرحلة الرابعة من «كورونا»، أي التفشي المحلي للوباء الذي سيشكّل بحال انفلاته «أسوأ كابوس» لبلدٍ يواجه «حزمة» انهيارات مالية - اقتصادية مفتوحة على «زنار النار» في المنطقة والمواجهة الأميركية - الإيرانية الطاحنة.
وفيما كان مجلسُ الوزراء يَمْضي في الركون إلى استراتيجية «للتذكير وليس للتسكير (قفْل البلد)»، متعهداً التشدد في فرْض تطبيق إجراءات السلامة وسط حبْس أنفاس كبير مع التقارير عن إصابات في صفوف طلبة مدارس (ضمن رحلات) وعن وافدين خَرَقوا شروط الحَجْر وآخَرين قد يكونون حَمَلوا معهم أنواعاً من «كوفيد - 19» هي الأكثر فتْكاً ولم تكن البلاد عرفتْها سابقاً، تحوّل حيادُ لبنان قضيةً محورية في الساحة السياسية وسط مؤشراتٍ إلى دينامية داخلية لداعميه الساعين لتشكيل مظلة جامعة حول البطريرك من منظور تَطَلُّعهم إلى «فكّ أَسْر» الدولة ووقف استرهانها للمحور الإيراني، في مقابل بروز إشاراتٍ تعكس منحى استقطابي طائفي يُخشى أن يكون في سياق محاولة إغراق هذا الطرح بأبعاد انقسامية نافرة تفرْمل اندفاعته.
وتوقفت أوساط سياسية أمس، عند تطوريْن يرتبطان بعنوان الحياد الذي يريد رأس الكنيسة المارونية أن يؤمن له منصةً أممية: صدور أول الكلام عن المعني الرئيسي به «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي قال بعد زيارة رئيس البرلمان نبيه بري «اطلعنا عليه ونتابع ردود الفعل»، وهو ما فُسِّر على أنه تريُّث من الحزب في «التصدي المباشر» ريثما يتبيّن مفعول الإحاطة التي قام بها حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» لهذا الملف على قاعدة «إثقاله» بالشروط التي تفرغه عملياً من مضمونه.
والثاني الردّ العنيف من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي استخدم لغة «الشيعة كأكثرية مكوّنة في هذا الوطن» معلناً «لبنان بلد لأهله وناسه وكل مكوّنيه، لكنه بلد مقاوم لا يقبل أن يكون فريسة للصهاينة أو الأميركيين أو أقْنعتهم».
واعتبر «أن المئة سنة الماضية لم تكن صحية للبنان واللبنانيين الذين كانوا يتوقون الى لبنان الوطن والدولة والمواطن، ولم ينفعنا في يوم من الأيام مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، وخصوصاً عندما كنا نُقتل أمام أعينهم وأعينكم، فلا تتكلّفوا العناء في الذهاب والإياب (...) ولذلك نحن مستعدّون أن ننحت من الصخر قوتاً ولن نمرّر صفقة بيع البلد. وعلى البعض أن يتذكّر أن زمن عودة المارد للقمقم صار في خبر كان».
ولم يحجب هذا الملف الذي يصعب تَصَوُّر أن تعود الكنيسة إلى الوراء فيه، الأنظار عن محاولة الحكومة عشية وصول لودريان توجيه رسالةٍ حول جدّيتها في مقاربة دفتر الشروط الإصلاحي، الذي يتقاطع في بعض جوانبه مع السياسة لارتباط قضايا مثل ضبط الحدود والتهريب عبرها بـ«البنية التحتية» العسكرية والاقتصادية لـ «حزب الله».
وفي هذا السياق، تجاوز مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خلافاته ووافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسَبي في حسابات مصرف لبنان (من دون تحديد مهلة زمنية للفترة التي سيشملها التدقيق) وسط تسجيل 3 من وزراء الثنائي الشيعي (امل وحزب الله) تحفظاً عبّروا عنه بوضع ورقة بيضاء «لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل وإما فيها خبراء إسرائيليون»، قبل أن تقرّ الحكومة معاينة البضائع على الحدود إلزامياً بالـ (scanners).
ورغم وصْف رئيس الحكومة حسان دياب، قرار التدقيق الجنائي الذي دَفَع في اتجاهه رئيس الجمهورية والذي رُجح أن يستمرّ لنحو ستة أشهر بأنه «تاريخي»، فإن أوساطاً مطلعة تخوّفت من أن يتمّ استخدام هذا الملف في «الحروب السياسية» الداخلية، مستدلّة على ذلك من أن هذا التدقيق لم يشمل «الثقب الأسود» الأكبر في مالية الدولة والذي استنزف أكثر من 45 مليار دولار، وهو ملف الكهرباء، ناهيك عن التعاطي مع القرار القضائي - السابقة بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنه مشبّع بخفايا سياسية، وصولاً إلى اعتبار أن التشدد في مراقبة حركة البضائع عبر الحدود على أهميتها لا يُسْقِط «الخاصرة الرخوة» الأخطر التي تشكّلها الحدود غير الشرعية.
وفي موازاة ذلك، رأت الأوساط أن المسرح السياسي قد يكون مقبلاً على اشتباكٍ جديد بين رئيس الجمهورية وفريقه وبين بري ومن خلفه «حزب الله» على خلفية الإشارات المتزايدة إلى أن عون يسعى إلى «استرداد» ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل إلى جانب ملف النازحين السوريين.
وفيما رأت الأوساط أن وضْع عون يده على قضية الحدود البحرية قد يكون مرتبطاً برغبة فريقه في الإمساك بورقة بارزة تعزّز موقعه بإزاء الضغوط الأميركية المتصاعدة على لبنان والتي قد تشمل خلال أسابيع فصولاً جديدة من بوابة العقوبات على شخصيات حليفة لـ «حزب الله»، إلا أنها اعتبرت أن أي محاولة في هذا الاتجاه ستكون محكومة باعتبار «حزب الله» الترسيم البحري مع اسرائيل والحدود مع سورية مسألةً «لا صلاحية» لمجلس الوزراء فيها كونها من القضايا الاستراتيجية التي توفّر«كرسي تفاوُض» جديد لطهران مع واشنطن حين يحين الوقت ومن هنا كان قرار الحزب بتفويض شريكه في الثنائية الشيعي أي بري الإدارة الحصْرية لهذا الملف.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله
- ... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
- «حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
- في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب
- ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات القاتلة الأخرى
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
- لودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشـــلة .. والصندوق يحذّر
- أسرار وخفايا لبنانية
- عن الخطة التي «أقيلــت» بعد «الاستقالة»؟!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)