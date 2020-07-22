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وزير التربية «يطرد» موظّفين من مبنى الوزارة ...الكاتب:
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الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة ...الكاتب:
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قضاة بخدمة المصارف: الالتفاف على قرار الحجز ...الكاتب:
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إشكالية التفاوض مع «الصندوق» بغياب بيفاني وحضور ...الكاتب:
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«الإصلاح» الضريبي: حصانة للمصارف لا للناس! ...الكاتب:
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هل يفتح تقرير ديوان المحاسبة الطريق أمام ...الكاتب:
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لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
كثرت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الاغنية التي اصدرها منشد "حزب الله" علي بركات "تمجيداً" للرئيس حسان دياب كمنقذ للبلد وذلك بعد صورة نشرها بركات مع دياب في السرايا قبل أيام.
تتساءل جهة سياسية فاعلة عن دوافع المفتي الجعفري الممتاز في الرد على البطريرك الراعي والجهات التي تتلطى به.
لوحظ ان الوفد الموسع من "لقاء الجمهورية" الذي قام بزيارة تأييد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان قد ضم شخصيات من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية.
الجمهورية
يعتبر سياسي عريق أن مشكلة البلد الحالية مرتبطة بجهالة المسؤولين إضافة الى جهالة وسوء نية المحيطين بهم والذين يطمحون الى الحلول مكانهم.
أبدى مرجع سياسي قلقه من كلام عن وعود تلقّاها لبنان من دول شقيقة لمساعدته وتخوّف أن تكون مثل الوعود التي تلقّاها قبل 17 تشرين.
نُقل عن مسؤول دولي قوله لبعض النواب: إن لبنان يطلب الكثير ولا يقدم القليل مما هو مطلوب منه.
اللواء
يجري الكلام في دوائر ضيقة عن تفاهمات بعيدة بين مرجع وقطب ماروني، أبرزها "تحييد الخلافات وتمرير الاساسيات"..
يعيش موظفون في إحدى الوزارات الخدماتية كوابيس من تصرفات الوزير وحاشيته!
تبين للناشطين على خط مواجهة "الفساد والفاسدين" أن القضاء لا يُمكن أن يكون عاملاً داعماً، في مسيرة الإصلاح،إذا لم تحدث تغييرات مهمة في بنية السلطة السياسية.
نداء الوطن
عُلم أنّ الحكومة تدرس إمكانية دعوة ممثلي الدول المعنية بملف النزوح لإبلاغهم بخطتها وقرارها التنسيق مع الحكومة السورية عبر لجنة مشتركة يتولى الإشراف عليها عن الجانب اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية.
تُردد أوساط حكومية أن موضوع التعاون مع الصين يسلك طريقه بهدوء وهو سيكون من دولة إلى دولة عبر شركات كبرى.
وضعت أوساط حزبية ممانعة علامات استفهام حول اعتماد التدقيق الجنائي رغم تأكيد وزيرة الدفاع أمام مجلس الوزراء أنّ "كل الشركات التي تتعاطى بالشأن المالي لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل".
الأنباء
نقل عن شخصية سياسية اعتقادها أن ملف النفايات أعيد فتحه للمقايضة بينه وبين مشروع ترفضه أكثر من جهة معنية.
مرونة ظاهرية في موقف حزب فاعل من قضية مطروحة رغم الرسائل العالية النبرة الصادرة عن شخصيات تدور في فلكه
البناء
سألت مراجع دبلوماسية عن مصدر ما نشرته صحيفة لبنانية حول لقاء خاص جمع مرجعاً روحياً بسفير دولة معنية بلبنان، وما اذا كان المرجع الروحي قد أراد تسريب كلام هجومي عن اللقاء دفعاً لأي تساؤلات لدى سفارات أخرى عن حقيقة العلاقة التي يحرص عليها المرجع مع الجميع بينما يؤكد ولاءه لمحور دولي يناهض دولة السفير.
قالت مصادر ليبية إن حشوداً مصرية على الحدود مع ليبيا باتت جاهزة لدخول الأراضي الليبية إذا بدأ الأتراك الهجوم على سرت وإن الجيش الليبي تلقى تعزيزات بشرية ولوجستية لتمكينه من مواجهة الموجة الأولى للهجوم حتى تكون التعزيزات المصرية قد وصلت.
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سيدني - استراليا
- التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود ؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها
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