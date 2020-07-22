- دعوة الحياد الإيجابي تتفاعل.. «القوات» في دار الفتوى والسيد الأمين في الديمان
- «التدقيق الجنائي» وخروقات إسرائيل الجوية في استقبال لودريان
- مراهقة تصدت لمسلحي طالبان "بمفردها" وانتقمت لمقتل والديها
- قصة الطائرة الباكستانية الصُّنع التي يُعتقد أنها أصبحت قادرة على إسقاط الرافال الفرنسية الشهيرة
- أستراليا: فيكتوريا تسجل قرابة 500 حالة جديدة في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق
- أستراليا.. "لن تدخل بدون قناع": المتاجر الكبرى تطبق سياسة جديدة وسط قلق من ردة فعل العملاء
- التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود ؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها
- إقرار التدقيق الجنائي... والصندوق يتّهم بعرقلة المعالجة
- أسرار وخفايا لبنانية
- Alvarez استعان بها حجيج بعد العقوبات
- حياد داخلي... أم تحييد خارجي؟
- فضيحة السلع المدعومة: تجار يُعيدون تصديرها
- «حزب الله».. بعد الصمت كيف يردّ على الراعي؟
- استشفاء الناس على المحك... من "هالك لمالك لقبّاض الرواح"!
- قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!
- هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟
- أين كيندا الخطيب؟ وما علاقة جواد نصر الله؟
- "الحياد" لاستعادة لبنان: عنوان حوار أم صراع طائفي؟
- الحكومة تستقبل لودريان بـ"الحق عليهم... وما خلّونا نشتغل"
- الحكومة بين الشرق والغرب: لا عودة إلى الوراء!
- عن بلد لا بديل فيه لحسّان دياب
- 10 مليارات دخلت لبنان في 5 أشهر: لا إفلاس للمصارف
- اتفاق الصرّافين مع "المركزي" والحكومة ينهار: متى دور الليرة؟
- ملف الترسيم... هل يندلع الخلاف بين عون وبري؟
- وزير التربية «يطرد» موظّفين من مبنى الوزارة
- الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة
- قضاة بخدمة المصارف: الالتفاف على قرار الحجز على ممتلكات سلامة
- إشكالية التفاوض مع «الصندوق» بغياب بيفاني وحضور سلامة
- مقدّمو خدمات الكهرباء... خدمة القطع بالدولار!
- «الإصلاح» الضريبي: حصانة للمصارف لا للناس!
- «فايننشال تايمز»: سلامة يضخّم أصول «المركزي» اصطناعياً
- هل يفتح تقرير ديوان المحاسبة الطريق أمام لجنة تحقيق برلمانية؟
- أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء "غير الخطرين"
- لبنان يقاوم الفساد على مقاس باسيل وحزب الله
- ... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية
- «حجز» ممتلكات سلامة يتفاعل والحكومة تقرّ التدقيق المالي للمصرف
- وهم الشرعية في سوريا
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2020
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- في لبنان.. "بلطجيون" للترهيب
- ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات القاتلة الأخرى
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- ترامب الرئيس الأكثر تمزيقاً للولايات المتّحدة!
- استهدف فصائل مؤيدة لإيران.. قصف إسرائيلي لمواقع جنوبي دمشق
- أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
- أستراليا والعباءة البريطانية
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا
- أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
- رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها
-
Alvarez استعان بها حجيج بعد العقوبات ...الكاتب:
-
حياد داخلي... أم تحييد خارجي؟ ...الكاتب:
-
فضيحة السلع المدعومة: تجار يُعيدون تصديرها ...الكاتب:
-
«حزب الله».. بعد الصمت كيف يردّ على ...الكاتب:
-
أين كيندا الخطيب؟ وما علاقة جواد نصر ...الكاتب:
-
"الحياد" لاستعادة لبنان: عنوان حوار أم صراع ...الكاتب:
-
الحكومة تستقبل لودريان بـ"الحق عليهم... وما خلّونا ...الكاتب:
-
الحكومة بين الشرق والغرب: لا عودة إلى ...الكاتب:
-
عن بلد لا بديل فيه لحسّان دياب ...الكاتب:
-
10 مليارات دخلت لبنان في 5 أشهر: ...الكاتب:
-
اتفاق الصرّافين مع "المركزي" والحكومة ينهار: متى ...الكاتب:
-
ملف الترسيم... هل يندلع الخلاف بين عون ...الكاتب:
-
وزير التربية «يطرد» موظّفين من مبنى الوزارة ...الكاتب:
-
الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة ...الكاتب:
-
قضاة بخدمة المصارف: الالتفاف على قرار الحجز ...الكاتب:
-
إشكالية التفاوض مع «الصندوق» بغياب بيفاني وحضور ...الكاتب:
-
«الإصلاح» الضريبي: حصانة للمصارف لا للناس! ...الكاتب:
-
هل يفتح تقرير ديوان المحاسبة الطريق أمام ...الكاتب:
-
-
-
ثنائية باسيل وروكز الناشئة.. تنضمّ إلى الثنائيات ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الراعي والكاظمي: لبنان والعراق بانتظار سلّة أميركية ...الكاتب:
-
-
"نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع ...الكاتب:
«التدقيق الجنائي» وخروقات إسرائيل الجوية في استقبال لودريان
وزيرة العدل اعترضت على الشركة المكلفة بالتدقيق ودياب اعتبرها الأنسب بينما صوت الثنائي الشيعي بأوراق بيضاء
استقر رأي الحكومة اللبنانية على اختيار شركة «الفاريز اند مارسيل»، لإجراء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، ومقر الشركة الأساسي في نيويورك ويعمل فيها نحو 4500 موظف، وخبرتها في التدقيق المالي تمتد الى 35 سنة، لها 65 مكتبا في 24 دولة، بينها دول عربية وليس بينها إسرائيل، وسعرها الأغلى بين كل الشركات، التي سبق ترشحها لهذه المهمة، وهي ستتقاضى مليونين و200 ألف دولار، في حين ان شركة «بيكر» عرضت تنفيذ المهمة أقل بمليون دولار.
ويعتقد مسؤولون حكوميون ان قرار هذا التكليف عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت مساء امس، هو بمنزلة رسالة الى المجتمع الدولي والى صندوق النقد الدولي، الذي ضجر من مطالبة الحكومة اللبنانية بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية بلا طائل، علما ان صندوق النقد طرح 9 نقاط إصلاحية على الحكومة وليس واحدة وحسب.
ويبدو ان إسرائيل أرادت ان تضيف الى جدول أعمال زيارة لودريان بندا جديدا بالاختراقات المتلاحقة للأجواء اللبنانية الجنوبية طول فترة الصباح، في وقت كانت الدوريات العسكرية الإسرائيلية تجوب منطقة السياج الحدودي، انطلاقا من محور الوزاني حتى وادي العسل، متفقدة كاميرات المراقبة، على ان ما استوقف الأوساط السياسية في بيروت، هو اعتراف حزب الله بمقتل احد عناصره في القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب دمشق العاصمة السورية، حيث القاعدة المتبعة عند الحزب، ان اعترافه بمقتل أحد عناصره يجعله ملزما بالرد!
في الأثناء، مقترح الحياد الإيجابي الذي اطلقه البطريرك الماروني بشارة الراعي مازال يتفاعل، وسيشغل جانبا واسعا من زيارة وزير الخارجية الفرنسية، وقد أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب امس على وجوب تحرير لبنان من أوزار المحاور التي حاولت كل الأطراف زجه بها دائما»، وحذر من جر اقتراح الراعي الى منطلقات طائفية او عددية رقمية تغلب مكونا على آخر.
وقال بيان المكتب السياسي إنه «لا يمكن للبنان ان يساق من طرف واحد مهما كبر أو عظمت ترسانته»، مسجلا تخبط الحكومة وعجزها حيال كل الملفات.
أما الهموم اللبنانية المزمنة الأخرى، كتفشي «كورونا» مع قوافل الوافدين من المغتربات او توالد أزمات المحروقات، حيث وصلت شحنات الفيول اويل المشغل لمعامل الكهرباء، لكن مادة البنزين المحرك للسيارات اختفت، فهي أمور تبقى خارج دائرة اهتمام الزائر الفرنسي.
وبالعودة الى ملابسات صدور قرار التكليف، فقد سألت وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا استبعدت شركة «كرول» طالما ان البعد الأمني شبيه لدى كل الشركات، في إشارة إلى العلاقة بالمؤسسات الإسرائيلية، خصوصا ان عرضها المالي اقل بـ 500 ألف دولار، فأجابها الريس حسان دياب بقوله ان الشركة المكلفة هي الأنسب، بينما شدد الرئيس ميشال عون على إنهاء العمل في مهلة 6 اشهر، وأكد على الشركة بوجوب الحفاظ على سرية المعلومات.
وزراء أمل وحزب الله حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى أوراق بيضاء، لاعتبارات شتى أثناء التصويت على تكليف الشركة، علما ان أحدهم وزير المال غازي وزني هو مقدم الاقتراح.
وبالفعل فقد تبين ان المدير الرئيسي للشركة يدعى الن كريستمان، درس في جامعة تل أبيب وهو مخول ممارسة المحاماة في كل من تل أبيب ونيويورك، وحاصل على بكالوريوس المحاسبة و«ليسانس» في الحقوق من جامعة تل أبيب.
وشمل التكليف، كل السنوات السابقة، وهذا يتطلب تعديلات في قوانين السرية المصرفية، والنقد والتسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، ومثل هذه التعديلات دونها عبور مجلس النواب، خاصة ان توسعة المدى الزمني للمهمة من 4 سنوات الى كل السنوات، قد ينطوي على استهداف للرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
كتلة المستقبل قالت انه كان الأجدى بالحكومة ان توافق على ان يشمل التدقيق الجنائي كل مؤسسات الدولة، خصوصا وزارة الطاقة، واعتبرت ان حكم القاضي محمد مكي بحق الحاكم رياض سلامة غير قانوني، ودعت مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ التدابير المناسبة، أما «تكتل لبنان القوي»، فقد اعتبر تكليف هذه الشركة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وواضح ان التدقيق الجنائي سيشمل فقط حسابات مصرف لبنان، عملا بقرار مجلس الوزراء، ومن دون مقاربة أوكار الفساد في الوزارات والإدارات ومجالس هدر المال العام، وعلى الأخص وزارة الطاقة المسؤولة عن نصف الدين العام المتجاوز لـ 80 مليار دولار، ضاعت في سراديب الكهرباء والمشتقات النفطية، ووزارة الاتصالات التي تنافس الكهرباء، في الهدر.
لكن مصادر حقوقية ترى أن التحقيق الجنائي، لا يكون حصريا بجهة معينة، فإلى جانب من اقرض المال للدولة، هناك من هدر وبدد الأموال المقترضة، داخل مؤسسات الدولة، الملوثة بفيروس الصفقات والسمسرات المزمن.
المصادر الحقوقية اعتبرت أن حصر التحقيق بقيود البنك المركزي دون سجلات الإنفاق العام يختزل الهدف منه، وهو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استعصت إقالته أو إقناعه بالاستقالة على التيار الوطني الحر الحاكم، فكان التدقيق الجنائي السبيل الممكن إليه، مع طمأنة القوى السياسية التي يعبر مجلس الوزراء عن إرادتها بأنها لن تكون في المرمى، وهذا ما سيشوه صورة الإصلاحات التي تحاول الحكومة تقديمها للمجتمع الدولي، وهذا ما ستكاشفه عندما يواجهها صندوق النقد بكونه يريد إصلاحات جذرية ولا يبحث عن كبش محرقة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- أستراليا.. "لن تدخل بدون قناع": المتاجر الكبرى تطبق سياسة جديدة وسط قلق من ردة فعل العملاء
- قصة الطائرة الباكستانية الصُّنع التي يُعتقد أنها أصبحت قادرة على إسقاط الرافال الفرنسية الشهيرة
- أستراليا: فيكتوريا تسجل قرابة 500 حالة جديدة في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق
- أين كيندا الخطيب؟ وما علاقة جواد نصر الله؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دعوة الحياد الإيجابي تتفاعل.. «القوات» في دار الفتوى والسيد الأمين في الديمان
- «التدقيق الجنائي» وخروقات إسرائيل الجوية في استقبال لودريان
- التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود ؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها
- إقرار التدقيق الجنائي... والصندوق يتّهم بعرقلة المعالجة
- أسرار وخفايا لبنانية
- فضيحة السلع المدعومة: تجار يُعيدون تصديرها
- «حزب الله».. بعد الصمت كيف يردّ على الراعي؟
- استشفاء الناس على المحك... من "هالك لمالك لقبّاض الرواح"!
- قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!
- هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)