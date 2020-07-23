أسرار وخفايا لبنانية

النهار

تبين لجهاز امني ان احد اصحاب المولدات في المتن الشمالي الذي بدأ تقنيناً في الكهرباء بذريعة نقص المازوت انما لجأ الى تخزين المادة وبيعها في السوق السوداء.

يتوقّع أن تشتد الحملات من قبل زعيم سياسي وتكتّله النيابي على الحكومة بشكل غير مسبوق على أكثر من خلفية، ولا سيما بشأن بعض التعيينات الأمنية.

عادت بعض المرجعيات السياسية وقيادات حزبية ووزراء ونواب حاليين وسابقين، إلى اتخاذ إجراءات أمنية بناء على نصائح أسديت لهم من مرجعيات أمنية محلية وخارجية.

الجمهورية

وجّه حزب بارز الشكر لزعيم سياسي على خلفية موقف أدلى به الأخير.

قال أحد السفراء الغربيّين إن مشكلة اللبنانيين أن المسؤولين فيه لا يقرأون في كتاب واحد.

تلقّى أحد السفراء لوماً من وزارة خارجية بلاده على زيارة قام بها لمرجعية روحية كان يفترض أن يتم تأجيلها بعد موقف لافت صدر عن هذه المرجعية.

اللواء

شبَّه سياسي لبناني من 8 آذار مهمة رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأنها أشبه بـ"سان كيلو" لبناني، في قصر الصنوبر!

على الرغم من التكتم الخطير، فـإن فايروس كورونا، بات يتفشى بسرعة، ويضرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات الكبرى في البلد!

لم تُبدِ أطراف بالسلطة انزعاجا من إبطال قانون آلية التعيينات، ورأت في الخطوة ما يفيد استمرار ربط الإدارة بالسلطة لمصلحتها.

نداء الوطن

وصفت مصادر معنية الوضع على جبهة الجنوب بأنه بالغ الحساسية، مؤكدةً أنّ إعلان "حزب الله" عن استهداف مسؤول له في سوريا يعني حتمية الرد من قبله.

تبيّن أنّ أحد المعينين حديثاً في مجلس إدارة كهرباء لبنان، تم تعيينه رئيساً للجنة حزبية لتطوير شبكة أمان اجتماعية.

ينفي مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية دعم موسكو لمرشح رئاسي لبناني معروف، مؤكدة ان تسويق هذه الفكرة يقوم به المقربون من هذا المرشح ولا دخل للروس بمثل هكذا أجواء.

الأنباء

وزارة معنية تستعين بأحد الخبراء بشكل دائم لتبرير دعمها لمشروع مرفوض، ليتبين أن هذا الخبير استشاري لدى الشركة الملتزمة.

يتردّد أن مسؤولين في هيئة دولية متورطين في توفير تقارير مُوَجّهة بهدف تمرير تمويل أحد المشاريع التي تؤكد التقارير العلمية خطورته.

البناء

علّق محللون عسكريون على حادث انقلاب شاحنة عسكريّة لجيش الاحتلال ومقتل أحد عناصر الدورية قرب الحدود مع لبنان ضمن الاستعداد لردّ المقاومة باعتبار الأرجحية لحال الذعر الذي يسيطر على أعصاب الجنود سبباً بالحادث القابل للتكرار بأشكال مختلفة قبل أن يحدث الردّ المنتظر، ويجب أن تضاف خسائر هذه الحوادث لما سينجم عن هذا الردّ.

قالت مصادر كويتية إن وزير الخارجية الفرنسية طرح على المسؤولين الكويتيين ضرورة تنسيق جهود المساعدة للبنان تحت سقف معلن هو التشدّد بالإصلاحات كعنوان، لكن دون التشدد الذي يطلبه الأميركيون والذي يصل حد السماح بترك لبنان فرصة يملؤها الآخرون إقليمياً ودولياً، طالباً المساعدة لمواجهة الضغوط الأميركية بموقف موحّد لكن غير معلن.