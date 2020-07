بالفيديو.. مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء الخميس إن طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان كانت قد اعترضتها مقاتلات عسكرية في الأجواء السورية هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت طائرة.

وقال مراسل الجزيرة إنه تم إجلاء مصابين من الطائرة، كما نقلت الأناضول عن رئيس مطار بيروت قوله إن الإصابات في صفوف ركاب الطائرة الإيرانية عبارة عن رضوض فقط، والأمر لم يستلزم نقلهم للمستشفيات.

Video released by #Iran’s IribNews purportedly shows the moment an #Israeli fighter jet makes pass over #Iranian passenger plane en route to #Beirut in #Syrian airspace. pic.twitter.com/URbQhdlU4R