- الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا!
- الحياد عن الحياد
- «الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل
- لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- هل هو جدالٌ على «فهم» العرب؟
- هل سيدمرون صناعة السفر؟
- إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- أستراليا: البطالة ستشمل 240,000 شخص إضافيين بحلول نهاية العام الجاري
- أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح والإقتصاد والأمن
- التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
- لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم العربي
- ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ بدلاً من السياسيين
- القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي
- مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات أكبر
- التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع بالدولار مجدداً؟
- العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة
- الجنوب تحت الظلام: هل ضُبطت مافيات المحروقات؟
- لودريان يوبّخ المسؤولين اللبنانيين: لا خيار غير صندوق النقد وساعد نفسك كي يساعدك الله
- كيف سيضرب «حزب الله» إسرائيل ... وهل هي الحرب؟
- وزير خارجية فرنسا للبنانيين: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2020
- كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي كامل محسن؟
- بالفيديو.. مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
- فيديو يحبس الأنفاس لطفلين كادا يموتان حرقاً.. ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث قبل أن يتلقفهما المارة
- “لا حل عسكرياً” للأزمة الليبية.. تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لإنجاح العملية السياسية
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
- رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت
- روائح الفضائح تخنق لبنان.. لودريان ينـــصح.. والسلطة تعرض له «إنجازاتها»
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ مُتناحرة وأديان ومذاهب
- الهدف التفاوض لا الحرب
- وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟
- بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ
- التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟
- إمّا الحياد وإمّا الفدرلة
- «شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط
- ردّ «حزب الله» مسألة وقــت
-
الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا! ...الكاتب:
-
الحياد عن الحياد ...الكاتب:
-
«الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل ...الكاتب:
-
لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟ ...الكاتب:
-
ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري ...الكاتب:
-
"الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار ...الكاتب:
-
لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد ...الكاتب:
-
كورونا: «فِلت الملقّ»! ...الكاتب:
-
كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟ ...الكاتب:
-
بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني ...الكاتب:
-
البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح ...الكاتب:
-
التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا! ...الكاتب:
-
لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول ...الكاتب:
-
لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم ...الكاتب:
-
ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ ...الكاتب:
-
القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي ...الكاتب:
-
مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات ...الكاتب:
-
التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع ...الكاتب:
-
العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة ...الكاتب:
-
كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي ...الكاتب:
-
لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ ...الكاتب:
-
الهدف التفاوض لا الحرب ...الكاتب:
-
وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟ ...الكاتب:
-
بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ ...الكاتب:
-
التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟ ...الكاتب:
-
إمّا الحياد وإمّا الفدرلة ...الكاتب:
-
«شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط ...الكاتب:
-
ردّ «حزب الله» مسألة وقــت ...الكاتب:
-
-
الحياد عن الحياد
الحياد في المجال القانوني، يكون أو لا يكون، فالأمر مرهون بإرادة اللبنانيين..
ومفهومُ الحياد في المجال السياسي، مفهومٌ مطَّاطٌ يحمل وجوهاً مختلفةً من الإلتباس والغموض تعرْقِـلُ أحياناً تطبيقهُ..
وحيالَ هذا الحياد كانت هناك ثابتـتان بطريركِّيتان:
ــ «التوافق بين المكوّنات اللبنانية حيالَ أيِّ خيارٍ يتناول الواقع اللبناني...»
ــ «لبنان يلتزم العدالة والسلام والإنفتاح على جميع الدول ما عدا إسرائيل بسبب العداوة والإحتلال...»
أستُحدِثَ إصطلاح الحياد الإيجابي بعد الحرب العالمية الثانية، بحيثُ تـتَّخذ دول الحياد موقفاً من الأحداث الدولية لتخفيف حـدّة التوتّـر وإيجاد حلول للأزمات من أجل إعادة السلام.. والحياد الإيجابي الذي يعني الإحجام عن موقف الطرَف في النزاعات الدولية، فإنه يلتزم الوقوفَ إلى جانب الحـقّ، وتنحاز دول الحياد إلى الدول المعتدى عليها... وبهذا المعنى يصبح الإنحياز إلى فلسطين نوعاً من الحياد الإيجابي.
فيما الإنحياز السلبي يعني الإنخراط في التكتّلات العسكرية والسياسية والإيديولوجية في العالم بما يؤول إلى سيطرة الدول الكبرى على الشعوب المغلوبة على أمرها والمهدّدة في كيانها القومي ووجودها السياسي.
في معزل عن فلسفة التفسير، فإن لبنان في عُمْقـهِ التاريخي كان يتأرجح بين ما هو سلبي وإيجابي في الحيادَيْـن: الخارجي والداخلي، ولا يزال يجـرِّر أذيال الإضطراب بين السلْب والإيجاب.
في عهد الإنتداب الفرنسي، كانت فرنسا الأمّ الحنون لفريق من اللبنانيين، وكانت سوريا الأم الحنون لفريق لبناني آخر، إلى حـدّ الولَع في طلب الوحدة والضـمّ.
وعلى عهد حكومة الإستقلال كانت الأم الإستقلالية: «لا للشرق ولا للغرب»، إلاّ أنّها ترمّلَتْ قبل أن تلِـدَ البنـين.
وعلى عهد صراع العقائد، كانت القومية العربية الإسلامية أمّـاً حنوناً لفريق، والقومية العربية الحضارية أمـاً لفريق آخر.
وعلى زمن الوحدة العربية كانت مصر عبد الناصر الأم الحنون لفريق لبناني، وكانت الأحلافُ المضادّة بما فيها «حلف بغداد» الأم الثانية.
وعلى زمان الثورة الفلسطينية المسلّحة في لبنان، كانت الثورة هي الأم الحنون لفريق من اللبنانيين، بما سبَّبتْـهُ من مواجهات محمومة ضـدّ أُمومَـةِ فريق آخر، ما حتَّـم اللجوء إلى حماية الشيطان.
وفي هذا الزمان أبْحَـرتِ الأُمومـةُ اللبنانية في الذراع البحري بين الخليج الفارسي والخليج العربي.
ويظلّ اللبنانيون تـتعدَّد عندهم الأمهات، كمثل تعدّد الزوجات: «وإنْ خفْـتُم ألاّ تعدلوا فواحدة»... ولا مـرّة كانوا يخافون ويعدلون.
وحتى الحياد الداخلي الذي يقوم في الأنظمة الديمقراطية على التنـوّع، والذي حـدّدَهُ الفقيه القانوني الإلماني «كارل سميث» بوقوف الدولة موقفاً حياديّاً متجرِّداً من مختلف الإنتماءات السياسية والحزبية داخل المجتمع الواحد، أيْ أنَّ الدولة آلـةٌ تقنّيـة تجنّـد وظائفها التنفيذية والإدارية والقضائية ليكون المواطنون جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات..
حتى هذا الحياد جعلت منه الدولة عندنا، آلـةً تقنيـة في الإنحياز السلبي، وشوَّهتْ نظرتنا إلى المطلق الإنساني وعلاقةَ مجتمعنا ببعض القيم المتسامية حيال عالم الحشود العسكرية ونظام الإرهاب.
والخلاصة: أنّ لبنان الـمُثْقل بالأحزان والشكّ الوطني، لا تنقصُه المواجهات المشحونة بالتطبيل الوثني.
وليس أوانُ الخلاف، على أنْ يكون فيه حيادٌ أو لا يكون، بـلْ أنْ يعرف اللبنانيون ماذا يكون في خدمة لبنان وماذا لا يكون.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحياد عن الحياد
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)