أسرار وخفايا لبنانية

- الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا!
- الحياد عن الحياد
- «الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل
- لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- هل هو جدالٌ على «فهم» العرب؟
- هل سيدمرون صناعة السفر؟
- إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- أستراليا: البطالة ستشمل 240,000 شخص إضافيين بحلول نهاية العام الجاري
- أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح والإقتصاد والأمن
- التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
- لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم العربي
- ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ بدلاً من السياسيين
- القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي
- مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات أكبر
- التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع بالدولار مجدداً؟
- العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة
- الجنوب تحت الظلام: هل ضُبطت مافيات المحروقات؟
- لودريان يوبّخ المسؤولين اللبنانيين: لا خيار غير صندوق النقد وساعد نفسك كي يساعدك الله
- كيف سيضرب «حزب الله» إسرائيل ... وهل هي الحرب؟
- وزير خارجية فرنسا للبنانيين: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2020
- كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي كامل محسن؟
- بالفيديو.. مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
- فيديو يحبس الأنفاس لطفلين كادا يموتان حرقاً.. ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث قبل أن يتلقفهما المارة
- “لا حل عسكرياً” للأزمة الليبية.. تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لإنجاح العملية السياسية
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
- رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت
- روائح الفضائح تخنق لبنان.. لودريان ينـــصح.. والسلطة تعرض له «إنجازاتها»
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ مُتناحرة وأديان ومذاهب
- الهدف التفاوض لا الحرب
- وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟
- بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ
- التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟
- إمّا الحياد وإمّا الفدرلة
- «شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط
- ردّ «حزب الله» مسألة وقــت
-
الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا! ...الكاتب:
-
الحياد عن الحياد ...الكاتب:
-
«الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل ...الكاتب:
-
لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟ ...الكاتب:
-
ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري ...الكاتب:
-
"الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار ...الكاتب:
-
لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد ...الكاتب:
-
كورونا: «فِلت الملقّ»! ...الكاتب:
-
كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟ ...الكاتب:
-
بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني ...الكاتب:
-
البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح ...الكاتب:
-
التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا! ...الكاتب:
-
لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول ...الكاتب:
-
لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم ...الكاتب:
-
ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ ...الكاتب:
-
القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي ...الكاتب:
-
مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات ...الكاتب:
-
التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع ...الكاتب:
-
العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة ...الكاتب:
-
كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي ...الكاتب:
-
لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ ...الكاتب:
-
الهدف التفاوض لا الحرب ...الكاتب:
-
وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟ ...الكاتب:
-
بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ ...الكاتب:
-
التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟ ...الكاتب:
-
إمّا الحياد وإمّا الفدرلة ...الكاتب:
-
«شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط ...الكاتب:
-
ردّ «حزب الله» مسألة وقــت ...الكاتب:
-
-
أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يلاحَظ أنّ طلبات الهجرة تتعاظم أرقامها وتشمل عائلات بأكملها ولا سيما من طائفتين تُعتبران من الأقليات، والوجهة الأبرز هما أوستراليا وكندا، وهناك أعداد كبيرة بدأت تعرض منازلها وأملاكها للبيع.
يقول أحد رؤساء البلديات المشهورة بالسياحة، إنّه لأول مرة لم يتلقَ أي اتصالات من خليجيين ولا سيما كويتيين لهم أملاك كثيرة لقضاء فترة عيد الأضحى في لبنان أو أقله تفقّد منازلهم، وهذا لم يحصل حتى في ظروف الحرب التي كانت تمر على لبنان.
اثنت وفود نقابية ومعنية على الاهتمام الجدي الذي تبديه وزيرة الاعلام بملفات ذات طابع اجتماعي ومطالب مهنية لم تلق سابقا الاهتمام والاستجابة المطلوبة.
الجمهورية
زوّدت مراجع أمنية مجموعة من القيادات السياسية بتعليمات وطلبت اليها اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
يتردّد أن حلفاء أحد الاحزاب من المسيحيين يحاولون ترتيب زيارة الى دولة مؤثرة معنوياً للتحريض على طرح مرجع روحي واعتباره خطراً على المسيحيين في الشرق، لكن مساعيهم قوبلت برفض هذه الدولة.
توقفت مراجع سياسية وحزبية عند شكل الدعوات الى حدث سياسي يستعدّ له حزب كبير في وقت قريب مستثنياً شخصيات مُحدّدة كانت من الحلفاء.
اللواء
قالت شخصية وازنة استمعت إلى موفد ماكرون، ان فرنسا تتصرف، وكأن أزمة لبنان طويلة... وأن التداعيات لا تزال في بدايتها!
تستمر المنازعات بين لجان الأهل، وإدارات المدارس على خلفية آليات الدفع، لا سيما الإصرار على الدفع بالدولار!
يجري التكتم على مناسبات اجتماعية، أدت إلى اصابات قاتلة بالكورونا، خلافاً للإجراءات المعمول بها.
نداء الوطن
يردّد سفير دولة عربية في مجالسه أن فاتورة استشفاء أبناء دولته في لبنان كانت تبلغ حوالى مليار دولار.
كشفت مصادر معنية بمشروع تعزيز سبل عيش المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، عن تعيين وزير الزراعة عباس مرتضى موظفين مقربين منه للعمل كمدربين في إحدى الدورات ضمن المشروع لقاء 4000 دولار نقداً.
عُلم أن مطالبات عدة توجهت بها فاعليات طرابلسية أخيراً، إلى محافظ الشمال رمزي نهرا، من أجل فتح تحقيق مع إدارة الشركة المتعهدة تشغيل معمل الفرز في طرابلس، على خلفية ما يحكى عن فساد.
الأنباء
أوعز مسؤول سياسي الى محازبيه بعدم التوقف عند تفاصيل مناطقية وعدم تحويل التباينات الى نقطة خلاف بين أبناء الوطن الواحد.
يشدد مرجع سياسي على ضرورة الانتباه لمحاولات مستمرة لتفتيت الساحة السنّية بطرق مختلفة.
البناء
قال مصدر تربوي إن ما قدّمته فرنسا للمدارس الكاثوليكية من مساعدات قيمتها 50 مليون يورو يفتح الباب للعودة إلى مطلع القرن الماضي بتوزيع القطاع التربوي طائفياً على مرجعيّات خارجية تتعهّد من خلاله كل دولة مدارس تتبع لجماعة طائفيّة وتبقى المدارس التي لا تتبع لطائفة معرّضة للإقفال.
قالت مصادر عراقية إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ختم زيارته لطهران بلقاء مطوّل مع قائد فيلق القدس وإن ورقة عمل مفصلة للتعاون الأمني بما في ذلك علاقة الحكومة بفصائل المقاومة وضعت على الطاولة وشكلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة ستترجمها زيارة الجنرال إسماعيل قآني إلى بغداد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحياد عن الحياد
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)