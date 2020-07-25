- كايلي جينر بـ"تنورة ضيقة" تُبرز مؤخرتها المثيرة!
- لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان
- نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟
- جوّ المفاوضات "مشحون"... وصندوق النقد "في إجازة"!
- ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة على السطو!
- "لازار" لسرقة ودائع الناس؟
- خطر الرؤوس الحامية على المضمون السلمي لدعوة الحياد
- أميركا تتسيّد أجواء المنطقة: حرمان إيران من مطار بيروت؟
- مناورات الحريري التي لا تنتهي
- تحذير لو دريان من خروج الأزمة عن السيطرة: المسؤولون يدورون حول أنفسهم
- المصارف اللبنانية: “هذا البحر لي”
- لودريان لدياب: ترقصون وتايتانيك تغرق
- مؤتمر عون "لإعادة اللاجئين السوريين": بلا أفقٍ ولا نتائج
- فرنسا تتبنّى حياد الراعي... فهل تحمله إلى مجلس الأمن؟
- لقاح جائحة كورونا قبل نهاية السنة.. ولبنان "إلو الله"
- باريس تحضّر خطوط إئتمان "استباقية" للمواد الأساسية... منعاً للفوضى
- تصعيد في المنطقة على وقْع الانتخابات الأميركية
- ديوان المحاسبة ينجز قطع حساب 1997: إكراميّات واختلاسات وتجاوز للإنفاق!
- «العمل الأميركية» تؤنّب صفير!
- عجز الحسابات في الخارج: البنوك توقِف «الكريديت كارد» بالدولار
- ثلاث وفيات و101 إصابة في المستشفيات: أزمة كورونا تتفاقم
- نحو التلزيم بالتراضي: مناقصة الكتاب المدرسيّ تفشل مجدّداً
- مافيا المحروقات جنوباً: من يضبطها؟
- تعيين المتّهمة بدلاً من «الفارّ من وجه العدالة»
- إسرائيل مستنفرة وتنتظر الردّ
- المفاوضات مع المصارف تتأزّم وبقاء "لازارد" على المحك
- 12 حالة مُثبتة في القلمون ونسبة إلتزام كبيرة للأهالي بالحجْر
- لماذا تتراجع احتِمالات المُواجهة العسكريّة في الأزَمة الليبيّة هذه الأيّام؟ وما هي التطوّرات السبعة التي تجعلنا لا نَستبعِد مُفاوضات مِصريّة تركيّة مُباشرة قد تقود إلى وقفٍ لإطلاقِ النّار؟
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2020
- مَنْ يُحاول استخدام مَنْ الصين أم إيران؟
- شركة إسرائيلية تطور فحصا للكشف عن كورونا عبر التنفس
- قبل مئة يوم من الانتخابات ترامب يواجه خطر الهزيمة
- الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في آيا صوفيا بعد تحويلها إلى مسجد
- واشنطن: طائرة حربية أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- "مفعول سحري".. دراسة تصف تأثير القرفة على صحة الإنسان
- لودريان يتشدَّد في بيروت: صوت الشعب لم يُسمع التفشّي الوبائي نحو التفلّت ولا إجراءات رادعة !
- باريس خرقت الحصار.. وعدّاد كورونا يثير الهلع
- أسرار وخفايا لبنانية
- الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا!
- الحياد عن الحياد
- «الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل
- لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- هل هو جدالٌ على «فهم» العرب؟
- هل سيدمرون صناعة السفر؟
- إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- أستراليا: البطالة ستشمل 240,000 شخص إضافيين بحلول نهاية العام الجاري
- أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني ...الكاتب:
-
البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح ...الكاتب:
-
"لازار" لسرقة ودائع الناس؟
يعرف جان – إيف لودريان ان لبنان في قعر الجحيم، وليس على شفير الهاوية كما قال منهياً زيارة يائسة لمسؤولين، لا يريدون الإنخراط في أي عملية إصلاح حقيقية، تشترطها الدول المانحة وحتى صندوق النقد الدولي، لكي تساعد لبنان المنهوب على النهوض. ويعرف جيداً ان ما عنونته جريدة “الفيغارو” يوم الأربعاء قائلة إن “لبنان ينحدر الى الجحيم”، ليس من المبالغات، انما هذا واقع الحال، الذي طالما كان وزير الخارجية الفرنسية قد أوضح هذا، وكان يتحدث عملياً ليس باسم فرنسا وحدها بل باسم كل الدول المانحة في العالمين العربي والغربي. وعندما يقول أنه “يجب كسر هذه الحلقة المفرغة” فإنه تماماً يلاقي قول ادواردو غبريال رئيس “جمعية تاسك فورس ليبانون” الذي سبق له ان زار لبنان وقابل المسؤولين وإختصر حل الأزمة القاتلة بكلمات قليلة هي: “لا يمكنكم تنظيف البيت بالممسحة الوسخة”، فالحلقة المفرغة هي الممسحة الوسخة، والممسحة الوسخة هي الوسط السياسي الذي تعاقب ويتعاقب على نهب البلد، وأي إصلاح حقيقي يفرض اقتلاع هذا الوسط من جذوره وإرساله الى السجون، وهذا لن يحصل لأن هذا الطقم السياسي المنحدر والمهترىء يتوارث الأمرين معاً: المضي في الفساد والنهب، والإمساك بقرار الدولة التي يفترض ان تحاسب وان تقوم بالإصلاح.
كل العالم يصرخ فينا: الإصلاح الإصلاح، لكن الإصلاح لن يحصل، لا بل ان منظومة النهب والسرقة مستمرة في وحشيتها حتى آخر رغيف طفل لبناني. المسؤولية واضحة تماماً. الدولة المنهوبة هي سبب الأزمة، لكنها تحاول ان تحمل غيرها المسؤولية. هذه دولة تقتل القتيل وتسير في جنازته فعلاً، والدليل انها تسببت بإفلاس البلد، ومضت في الإهدار والسطو والسمسرة، ثم جاءت تطرح حلّين هما بوضوح تام سرقة ودائع اللبنانيين أو ما تبقى منها، بعدما فقدت نصف قيمتها بسبب “الهيركات” غير المباشر، وتريد الآن ان تسطو على ما تبقى من الودائع لتغطية ديونها ومسروقات سياسييها، مستعينة بشركة يبدو انها تهوى تفليس البلد وهي “لازار” الإسرائيلية الهوى كما يقال، التي تتمسك بدفع هذه الدولة السارقة أساساً، الى ان تستكمل جريمتها وتحاول حلّ مشكلتها بـ”الهيركات”، وهو أمر يلاقي هوى الحكومة والدولة العفنة، التي وصلت الى الحديث عن حل يقوم على بيع ممتلكات الدولة وأراضيها، ولكن من الذي سيشتري، طبعاً الذي سرق ونهب! هل هناك من يستمع الى رياض سلامة يقول ما هو معروف لكن الدولة تنكره، وهو ان البنك المركزي تدخل منذ أعوام لدعم مالية الدولة وتسديد ديونها، رغم صراخه ان تضخيم حجم القطاع العام بسبب الشعبويات والفوضى وعدم البدء بالإصلاح سيصل بنا الى الهلاك؟
لا، أنهم يريدون صلب رياض سلامة، أولاً لأنه لم يلو ذراع العقوبات الأميركية وهو ما لم تتمكن منه لا إيران التي يقرعون طبولها ولا الصين التي ينامون على أحلامها، وثانياً لأن قمة المساخران هناك من يريد ان يضع يده على الحاكمية!
نديم القصار نائب رئيس جمعية المصارف كان واضحاً وصريحاً ومحقاً في غضبه المكنون، وهو يتحدث عن ان الجمعية تفاوض الحكومة على أساس يحول دون سرقة ودائع الناس، عبر عملية إقتطاع الودائع “الهيركات”، التي عادت شركة “لازار” الى دفع الحكومة لتبنيها، بما يجعل لبنان جثة لا ينقصها غير الدفن، لأن السياسيين الذين نهبوها لا يريدون أي إصلاح يقطع رزقهم، رغم صراخ دول العالم أصلحوا أنفسكم لنساعدكم.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان
- نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟
- جوّ المفاوضات "مشحون"... وصندوق النقد "في إجازة"!
- ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة على السطو!
- "لازار" لسرقة ودائع الناس؟
- خطر الرؤوس الحامية على المضمون السلمي لدعوة الحياد
- مناورات الحريري التي لا تنتهي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)