- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
- حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر تتراكم
- عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمرّة
- تصدير المواشي إلى قطر: هل يهدّد الأمن الغذائي؟
- «كورونا» يجتاح «النواب» و«الخارجية» .. ولبنان على وشك فقد السيطرة عليه
- لبنان في منازلة على «حد السكين» مع... «كورونا»
- نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب الله
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- إيران وتحدي العباءة النجفية
- برنارد هنري ليفي الذي يَصِفه أنصاره بأنّه الأب الروحي للثورة الليبيّة يحُط الرّحال في مصراته.. هل جاء لتفقّد “إنجازاته” بعد عشر سنوات من تدخّل الناتو؟ ومن سمَح لطائرته الخاصّة بالهُبوط والتجوّل في ترهونة؟ ومن الذي يَقِف خلف هذه “الإهانة”؟
- الدفاع التركية تنشر فيديو تدريبات جوية شرق المتوسط
- أمير سعودي يعلق على دعوة وزير الصناعة اللبناني للاستثمار ببلاده
- أستراليا: بعد خطأ لا يغتفر.. "الطبيبة الحسناء" في قبضة الشرطة
- أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني
- أستراليا.. سيدني: على كل من حضر تلك الكنائس في بانكستاون وفيرفيلد الخضوع للفحص
- أستراليا.. بالفيديو: شرطة فيكتوريا تتعهد بتغريم المرأة التي اخترقت حاجز التفتيش لإيمانها بنظريات المؤامرة
- فيكتوريا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ ظهور الوباء في أستراليا
- أستراليا ترفض مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي وتنحاز إلى واشنطن
- كورونا يقتحم المجلس والمحاكم..عودة الى الاقفال؟
- لبنان والتحذيرات الدولية.. النأي بالنفس قبل الحرب الكبرى
- الحزب... ناس "بدولار" وناس "بليرة"؟
- الصراع على تاريخ بيروت
- لودريان في بيروت: لا صوت فوق طبول الحرب الاميركية
- هكذا عشنا.. وهكذا يجب أن نعيش
- «سيناريو إيطاليا» المروّع يطرق أبواب لبنان مع زحْف «كورونا»
- لبنان يطلق النفير لمواجهة «كورونا».. واتفاق الحكومة مع «المصارف» يتعثر
- المريض اللبناني الذي لم يعجبه الدواء
- حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 26, 2020
- قصف إسرائيلي جوي على مواقع لقوات الأسد في سوريا.. والنظام يعلن عن خسائر
- أستراليا: تأكيد إصابة امرأة حضرت جنازة و4 كنائس في محيط بانكستاون وفيرفيلد
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة جديدة وإغلاق ثلاث مدارس في غرب سيدني
- الخلاف المالي يُسابق التحذير من "حافة الهاوية"
- السلطة مستاءة... ولا مساعدات مالية عربية
- كلام خطير بقي داخل الغرف الرئاسية المغلقة
- نتائج زيارة لودريان: رسوب في الامتحان
- السلطة "مصدومة".. خسرت الرهان!
- تيتي تيتي...... متل ما رحتي جيتي
- أسرار وخفايا لبنانية
- أيّ خطة فرنسية للبنان؟
- هل «سدَّ» المجلس الدستوري «الطريق الى الإصلاح»!؟
- دولار الصرّافين يضمحل ويكاد يختفي
- نجمة اللياقة الجسدية “تامي هيمبرو” وصور مثيرة على "انستغرام"!
- كايلي جينر بـ"تنورة ضيقة" تُبرز مؤخرتها المثيرة!
- لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان
- نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟
- جوّ المفاوضات "مشحون"... وصندوق النقد "في إجازة"!
- ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة على السطو!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لقاح جائحة كورونا قبل نهاية السنة.. ولبنان ...الكاتب:
-
باريس تحضّر خطوط إئتمان "استباقية" للمواد الأساسية... ...الكاتب:
-
تصعيد في المنطقة على وقْع الانتخابات الأميركية ...الكاتب:
-
ديوان المحاسبة ينجز قطع حساب 1997: إكراميّات ...الكاتب:
-
عجز الحسابات في الخارج: البنوك توقِف «الكريديت ...الكاتب:
إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
يواصل الجيش الإسرائيلي «استنفاره الانكفائي» في شمال فلسطين المحتلة، منتظراً رد حزب الله الذي بات محتوماً، بحسب التقديرات الاسرائيلية، مع الأمل بأن لا يكون «منفلتا» وإن طالت فترة الانتظار. في الموازاة، تعمل إسرائيل على تخفيف تبعات صورة التراجع إلى الخلف، ولا تطلق تهديدات «رنانة» تقلق المستوطنين وتسقط صورتها الردعية في «ساعة الاختبار» بعد تنفيذ الرد.
في المقلب اللبناني، لا فائدة تضاف إنْ جرى التأكيد أنّ تبعات الرد - مهما عمل العدو على تعظيمها - تبقى أقل بكثير من تبعات امتناع حزب الله عن الرد. وهي حقيقة قائمة لا لبس فيها وغير قابلة للنقض، وأي بحث في إمكان الرد من عدمه، غير ذي صلة ومنفصل عن الواقع.
في جانب آخر، يشار إلى سياقات قد تكون هذه المرة مختلفة نسبياً عن مرات سبقت ردّ حزب الله على اعتداءات إسرائيلية أريد لها تغيير المعادلات (أو كان من شأن الـ«لا رد» عليها تغيير المعادلات)، علماً بأن الاستعدادات من ناحية العدو لتلقّي الرد واضحة وعلنية، وتترجم ميدانياً على أكثر من صعيد، كما ورد على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي خلال جولته شمالاً على الوحدات العسكرية، بضرورة استعداد الجيش لرد محتمل من حزب الله ومطالبة قيادة المنطقة الشمالية بتقليص تحرك القوات على الحدود كي لا تتحول إلى أهداف لحزب الله.
بالطبع، تصدر عن إسرائيل تهديدات باتت تُعد تقليدية في حالات مماثلة. وهذه التهديدات يراهن العدو عليها - نظرياً في حد أدنى - لتقليص حافزية الطرف المقابل للعمل ضده. وفي حساب النتيجة النهائية للرد والرد على الرد، وما يمكن أن يعقبهما، تبقى تهديدات إسرائيل المتفلتة في مرحلة انتظار الرد، جزءاً لا يتجزأ من النتيجة النهائية، وتؤسّس سلباً للمستقبل، خاصة إن لم تقرن أقوالها بأفعال.
على هذه الخلفية جاءت التهديدات بالرد على الرد عامة جداً، من دون تفصيلات، ولا تشمل تهديدات متطرفة تختار كلماتها بعناية في محاولة للتأثير في وعي الطرف الآخر، على شاكلة إرجاع لبنان عشرين وثلاثين وخمسين عاماً إلى الوراء، وصولاً إلى إرجاعه إلى «العصر الحجري».
في ذلك أيضاً، تأتي رسائل إسرائيل إلى حزب الله، عبر وسطاء، بأنها لم تكن تعلم أن الشهيد علي محسن كان موجوداً في الموقع الذي استهدفته في سوريا الأسبوع الماضي. هذه الرسالة التي نشرت قناة «الميادين» أبرز ما جاء فيها، تلقّاها الجمهور اللبناني والمستوطنون أيضاً على أنها رسالة تراجع إسرائيلي أمام حزب الله (وهي كذلك)، ومحاولة من تحت الطاولة للتأثير في مستوى ردّه عبر تأكيد انتفاء القصد الإسرائيلي المسبق لاغتيال محسن، علماً بأن مضمون الرسالة، وإنْ جاء مصحوباً بتهديدات، هو في حدّ ذاته ثمن قد يفوق في كثير من جوانبه الرد المادي نفسه، خاصة أنه يأتي في مرحلة انتظار الرد الذي تدرك إسرائيل حتميّته.
واحد من التعليقات اللافتة إزاء رسالة التراجع ورد في صحيفة «ميكور ريشون»، التي قالت إنها لا تتساوق مع مواقف قالها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي، في الغرف المغلقة في الماضي القريب، أي قبل سقوط الشهيد محسن: «أيّ ضرر يلحق بشعرة واحدة من رأس جندي أو مدني إسرائيلي، فسيكون الرد عليه بلا قيود وساحقاً». وبحسب مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية، «كوخافي غير معني بسياسة الاعتذار التي انتهجها الذين سبقوه في المنصب». النتيجة هنا تؤكّد وجود «سياسة الاعتذار»، كما صحّة تقارير سابقة نشرت في لبنان (في مرحلة انتظار ردود سابقة) تتحدث عن «رسائل تهدئة» بمستوى اعتذار صدرت كما يرد في تقرير الصحيفة من رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وممن سبقه في المنصب بني غانتس، الذي يتولى حالياً منصبي رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن. وفي ذلك دلالات ردعية كبيرة جداً عن مراحل سابقة، ومؤشرات إلى المرحلة الحالية.
واضح أن إسرائيل تخوض معركتين منفصلتين ومتحدتين في الوقت نفسه، شكلاً ومضموناً: معركة الصورة ومحاولة فرض الإرادة في مرحلة انتظار الرد، ومعركة الرد نفسه، وهو ما يخيّم عليه «لا يقين» نسبي من ناحية إسرائيل، ليس بما يتعلق بحتمية قرار الرد وتنفيذه، بل بما يتعلق بشكله وأسلوبه ومستوى إيذائه وتوقيته.
في المواقف، اكتفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طلب من وزرائه الصمت، بالرد على أسئلة الإعلام العبري وتساؤلاته، قائلاً: «نعمل طوال الوقت لمنع التهديدات الإيرانية من سوريا، ونحن مستعدون للسيناريوات كافة»، فيما أكد وزير الأمن بني غانتس أن إسرائيل غير معنية بتصعيد الوضع، محذراً في الوقت عينه «الأعداء من اختبار الجيش الإسرائيلي». أما رئيس الأركان أفيف كوخافي، فشدد خلال لقائه نظيره الأميركي مارك ميلي على أن «الجيش الإسرائيلي سيعمل ما يجب لإزالة أي تهديد قد يعرّض إسرائيل وسيادتها للخطر».
في الإجراءات، تسود حالة من الانكفاء الإسرائيلي المناطق القريبة من الحدود، بما يشمل المستوطنين والوحدات العسكرية على اختلافها، الأمر الذي أثر على حركة التنقل بين المستوطنات ومراكز الانتشار العسكري، إلى حد المنع الكلي عن التنقل، وكذلك الوجود المباشر في عدد من المقاطع.
نشر العدو حواجز لمنع القوات العسكرية من الوصول إلى المناطق القريبة من الحدود
وذكرت مصادر عسكرية لموقع معاريف أن الجيش نقل بعض القوات إلى العمق الإسرائيلي بعيداً عن المواقع الموجودة مباشرة على طول الحدود مع لبنان، كي لا يكونوا هدفاً للرد من قبل حزب الله. وأشارت إلى أن «التراجع جزء من استعداد الجيش الإسرائيلي تحسباً للرد الانتقاميّ المتوقع أن يستهدف قوات عسكرية إسرائيلية، من دون المس بالمدنيين». وفي إجراء لافت ويستند إلى انقلاب في معادلة الحماية، بات الجيش الإسرائيلي يعتمد على الوجود المدني للمستوطنين لحماية نفسه، فيما يُعَدّ قربهم منه - وهو الموكل بحمايتهم - خطراً شديداً عليهم ويوجب عليهم الابتعاد عنه. فوفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست»، «في حين لا توجد قيود حالياً على حركة المدنيين، هناك احتمال أن يتم تقييد المزارعين في عدد محدود من المناطق بالقرب من السياج. إضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى عدد من التجمعات (السكانية) حيث يكون للجيش وجود، ما يعرّضهم لأضرار هجوم (من حزب الله)، إذ سيطلب من السكان التنقل عبر طرق بديلة لدخول مستوطناتهم».
حواجز على الطرقات
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، في حديث إلى القناة الـ 12 العبرية، أن تعذّر معرفة الجيش الإسرائيلي للطريقة التي سيرد بها حزب الله، يدفع إلى الاستعداد لمواجهة أي فرضية يمكن تصورها، ومن بينها مروحة سيناريوات، من بينها إطلاق صواريخ كاتيوشا وعملية قنص جنود أو إطلاق صاروخ ضد الدروع على آلية عسكرية.
ووفقاً للمصادر، يشدّد الجيش الإسرائيلي على تقليص الأنشطة والتنقل بين المناطق، إذ إضافة إلى النشاط الجوي والجهد الاستخباري، عمد الجيش إلى نشر حواجز ونقاط تفتيش في الميدان لتحقيق هدف واضح: منع القوات العسكرية من الوصول إلى المناطق القريبة من الحدود، كي لا تتحول إلى أهداف أمام العدو، في الجانب الثاني من الحدود.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- كايلي جينر بـ"تنورة ضيقة" تُبرز مؤخرتها المثيرة!
- أستراليا: بعد خطأ لا يغتفر.. "الطبيبة الحسناء" في قبضة الشرطة
- نجمة اللياقة الجسدية “تامي هيمبرو” وصور مثيرة على "انستغرام"!
- فيكتوريا تسجل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ ظهور الوباء في أستراليا
- أستراليا.. بالفيديو: شرطة فيكتوريا تتعهد بتغريم المرأة التي اخترقت حاجز التفتيش لإيمانها بنظريات المؤامرة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
يحيى دبوق
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- إسرائيل تمهّد لمناقشات مجلس الأمن: على المجتمع الدولي مواجهة حزب الله
- إسرائيل والأزمة الاقتصادية: فرصة تحويل حزب الله إلى مشكلة لبنان
- الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
- تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو
- إسرائيل وتهديد حزب الله: المعركة بين الحروب... كيلا تقع الحرب
- حزب الله وضمّ الضفة: هاجس السلاح يتمدّد
- عن تهديد إسرائيل بشنّ الحروب... واللاجهوزيّة العسكرية
- شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة تغري تل أبيب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)