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ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ عُلم أنّ اتصالات ومشاورات بالغة الأهمية جرت خلال الأشهر الماضية للوصول إلى مسألة الحياد التي طرحها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
ـ يردّد سفير عربي في مجالسه أنّ الخليجيين والعرب سيعودون إلى لبنان للاصطياف في ربوعه، مؤكداً أنّ الأوضاع لن تبقى كما هي اليوم، ومستطرداً بالقول إنّ على المسؤولين اللبنانيين أن يحفظوا جيداً ما قاله لهم لودريان.
ـ حملت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لإقليم الخروب دلالة تتمثل بالتأكيد على العلاقة مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وخصوصاً في المنطقة التي زارها، بعيداً عن أي تفسيرات أخرى.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال مصدر مالي إن تراجع مصرف لبنان عن وضع اليد على التحويلات الخارجية ودفع قيمتها بالليرة اللبنانية قسراً وبقيمة تعادل نصف سعر الصرف الفعلي للدولار هو الطريق لإنعاش تدفق الدولار على لبنان، حيث يقدر الرقم بثلاثة مليارات دولار في السنة إذا سمح للتحويلات أن تدفع لأصحابها بالدولار.
ـ كواليس
تداول خبراء عسكريون ما تنشره وسائل إعلام عبرية من معلومات تفيد بأن عدد مصابي كورونا في جيش الاحتلال يزيد عن عشرة آلاف وبأن توزيعهم على وحدات الجيش يعني عدم وجود أي وحدة مكتملة النصاب القتالي بما يجعل التفكير بمواجهة تتعدّى عمليات قصف محدودة ومركزة فوق طاقة الجيش.
صحيفة الجمهورية
ـ يؤكد قريبون من مرجع كبير أن موقفه من ملف مطروح حاليا ثابت لجهة ضرورة تأمين التوافق الوطني عليه وأنه أبلغ الى صاحب هذا الطرح موقفه بوضوح.
ـ يسعى رئيس أحد المجالس إلى تعديل نظامه الداخلي ليصبح التصويت النصف زائدا واحدا بدل الثلثين.
ـ أظهرت التحقيقات في ملف حيوي وحساس تورط مسؤولين يدافعون عن أبناء القطاع المتضررين في عمليات تهريب وبيع في السوق السوداء.
صحيفة اللواء
ـ تباينت أسباب التأجيل المفاجئ للمؤتمر العام لتيار المستقبل، وتراوحت بين اعتبارات تنظيمية وأخرى صحية تتّصل بتطورات تفشي وباء كورونا!
ـ فوجئ مرافقو الوزير الفرنسي لودريان بحديث الإنجازات الذي أسهب به مسؤول لبناني وكأنه يتكلم عن مجموعة أحلام يسعى لتحقيقها!
ـ تم إلغاء لقاء كان معداً لوزير خارجية فرنسا مع وفد من حزب الله، بعدما تقرر اقتصار زيارات لودريان للمسؤولين الرسميين، ولاعتبارات أخرى تتعلق بقرارات المقاطعة الأوروبية!
صحيفة نداء الوطن
ـ يؤكد زعيم سياسي أن قرار النأي بنفسه عن المواجهة مع أي فريق سياسي آخر، مرده إلى كون المرحلة الراهنة هي "مرحلة تمرير وقت".
ـ لوحظ أنّ حاكم المصرف المركزي يغيب عن الاجتماعات المالية الرسمية، ولدى الاستفسار عن الموضوع كان الجواب: "خارج البلاد".
ـ تشدد مصادر ديبلوماسية على عدم وجود خطة أوروبية لمساعدة لبنان راهناً، وتحيل مراجعيها بهذا الموضوع إلى سوء الأحوال المالية عالمياً وأوروبياً بسبب "كورونا".
صحيفة الأنباء
*الفيديو يعود
عادت العديد من الجهات والأحزاب الى عقد اجتماعاتها عبر تقنية الفيديو بعد إصابة أكثر من شخصية عامة وسياسية بالكورونا.
*عبء الأداء
الخلافات داخل الفريق الحكومي عادت لتظهر الى العلن من جديد في ظل إدراك بعض الوزراء لعبء آداء هذه الحكومة عليهم شخصياً.
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أحدث الأخبار - لبنان
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