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المصنفة ايضاً في: لبنان, شؤون اسرائيلية

إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة مزارع شبعا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 115
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إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة مزارع شبعا
الجيش الإسرائيلي عزز وجوده على الحدود مع لبنان

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الاثنين، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين، وسط توتر تشهده المنطقة على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

 

ونقل مراسل "سكاي نيوز" عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن هناك حدثا أمنيا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.

 

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم.

 

وحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان، تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب الله استهدف آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خلية من حزب الله فتحت النار نحو قوة من الجيش الإسرائيلي.

 

وقال شهود عيان إنهم رأوا دخانا يتصاعد وسمعوا أصوات انفجارات من منطقة مزارع شبعا.

 

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على القصف، قائلا: "نحن أمام عملية ليست سهلة".

 

ونشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق في 20 يوليو الجاري.

 

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أن طائرة عسكرية مسيرة تحطمت في جنوب لبنان الأحد، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

 

وتخيم حالة من التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من ميليشيات حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، بقصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري.

 

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.

المصدر: سكاي نيوز

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