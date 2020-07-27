- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
- كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي
- دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول الدولة!
- "سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟
- خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة
- ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد والتهويل
- الخائفون من «القرن الصيني»
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
- حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر تتراكم
- عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمرّة
- تصدير المواشي إلى قطر: هل يهدّد الأمن الغذائي؟
- «كورونا» يجتاح «النواب» و«الخارجية» .. ولبنان على وشك فقد السيطرة عليه
- لبنان في منازلة على «حد السكين» مع... «كورونا»
- نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب الله
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- إيران وتحدي العباءة النجفية
- برنارد هنري ليفي الذي يَصِفه أنصاره بأنّه الأب الروحي للثورة الليبيّة يحُط الرّحال في مصراته.. هل جاء لتفقّد “إنجازاته” بعد عشر سنوات من تدخّل الناتو؟ ومن سمَح لطائرته الخاصّة بالهُبوط والتجوّل في ترهونة؟ ومن الذي يَقِف خلف هذه “الإهانة”؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2020
- الدفاع التركية تنشر فيديو تدريبات جوية شرق المتوسط
- أمير سعودي يعلق على دعوة وزير الصناعة اللبناني للاستثمار ببلاده
- أستراليا: بعد خطأ لا يغتفر.. "الطبيبة الحسناء" في قبضة الشرطة
- أستراليا: المتظاهرون يواجهون خطر الاعتقال بعد منع المحكمة مسيرة مناهضة العنصرية في سيدني
- أستراليا.. سيدني: على كل من حضر تلك الكنائس في بانكستاون وفيرفيلد الخضوع للفحص
- أستراليا.. بالفيديو: شرطة فيكتوريا تتعهد بتغريم المرأة التي اخترقت حاجز التفتيش لإيمانها بنظريات المؤامرة
-
لودريان مذهول من سلبية السلطة ...الكاتب:
-
خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب ...الكاتب:
-
«زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟ ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد» ...الكاتب:
-
هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم ...الكاتب:
-
حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟ ...الكاتب:
-
أسئلة مشروعة وملغومة ...الكاتب:
-
سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه ...الكاتب:
-
«كورونا» خارج السيطرة؟ ...الكاتب:
-
كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي ...الكاتب:
-
دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول ...الكاتب:
-
"سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟ ...الكاتب:
-
خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة ...الكاتب:
-
ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد ...الكاتب:
-
«الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة ...الكاتب:
-
حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر ...الكاتب:
-
إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن ...الكاتب:
-
نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب ...الكاتب:
-
لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
تيتي تيتي...... متل ما رحتي جيتي ...الكاتب:
-
أيّ خطة فرنسية للبنان؟ ...الكاتب:
-
هل «سدَّ» المجلس الدستوري «الطريق الى الإصلاح»!؟ ...الكاتب:
-
دولار الصرّافين يضمحل ويكاد يختفي ...الكاتب:
-
ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة ...الكاتب:
«وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
إسرائيل أعلنت إحباط عملية... و«حزب الله» نفى «لم نرد حتى الآن»
عَصَف «حبْسُ الأنفاس» بلبنان أمس، مع «الهبّة الساخنة» بوقائعها الملتبسة على حدوده مع اسرائيل بعدما أشيع أن «حزب الله» نفّذ عمليةً انتقاميةً في مزارع شبعا المحتلّة رداً على مقتل أحد عناصره بغارة استهدفت محيط مطار دمشق في 20 يوليو الجاري، فيما كان فيروس كورونا المستجد يَفْرِضُ على بيروت «إعادة التموْضع» خلف خطوط الإقفال التام في محاولةٍ لمنْع السيناريو الكارثي الذي تصاعدتْ التحذيراتُ من بدء العدّ العكسي لبلوغه على وقع الارتفاع الدراماتيكي في الإصابات مُنْذِراً بالانزلاقِ إلى نماذج مُفْجِعة مثل إيطاليا أو إسبانيا، وهو ما سيكون أشبه بـ «رصاصة الرحمة» على بلدٍ مزّقتْ الأزمةُ المالية العاتية اقتصادَه والواقع المعيشي لشعبه وغالبية قطاعاته التي تحوّلت حطاماً فوق سفينةٍ تغْرق بأثقال أداء سلطةٍ تتخبّط في خياراتِها ووضعيةِ «الدولة المخطوفة» التي باتت أسيرة إلحاقها بالمحور الإيراني.
وبعد ساعاتٍ «عصيبة» نهاراً شخصتْ فيها الأنظارُ على اجتماعاتٍ ذات صلة بحال «الطوارىء» التي استوجبتْها الطفرةُ الأكبر لـ «كورونا» منذ دخوله البلاد في 21 فبراير الماضي وانتهتْ إلى قرارٍ قضى بالعودة «خطوة إلى الوراء» وقفْل البلد على مرحلتين، ابتداء من الخميس المقبل حتى الاثنين 3 اغسطس، على أن يُفتح يومي الثلاثاء والأربعاء (4 و 5 اغسطس) ليُعاد الاغلاق من 6 اغسطس حتى العاشر منه، قفزتْ الحدودُ الجنوبيةُ الى واجهةِ الاهتمام مع إعلان الجيش الاسرائيلي أنه «أحبط عملية في منطقة جبل روس حيث تمكّنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكوّنة من بين 3 الى 4 مخربين، والتي تسلّلت أمتاراً معدودة للخط الأزرق ودخلت منطقة سيادية إسرائيلية»، موضحاً انه «تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططهم، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ولا نعرف وضع المخربين الصحي والتي رصدت إصابة عدد منهم».
وسرعان ما تم التعاطي في الإعلام اللبناني والعالمي مع مشاهد ألسنة النار والدخان المتصاعدة من الحدود على أنها في سياق عملية ردّ قام بها «حزب الله»، الأمر الذي استدعى «تبديلاً في الأولويات» لبنانياً نظراً إلى المَخاطر العالية التي ينطوي عليها تحريك الجبهة مع اسرائيل ولو بعمليةٍ «مُدَوْزَنة».
لكن «حزب الله» أكد في بيان مساء، أنه «لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه في أحداث اليوم (أمس) حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر».
ولفت الى أن رده «آتٍ حتماً، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم. كما أن القصف الذي حصل على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق».
ولم يخفّف تَضارُب الروايات حول طبيعة ما حصل في المزارع المحتلة والتي راوحتْ بين أن «حزب الله» استهدف آلية اسرائيلية بصاروخ «كورنيت» وحاول التسلّل خلف «الخط الأزرق» وبين ان أي عملية لم ينفّذها الحزب، وأن الأمر لم يكن أكثر «من لعْب بأعصاب العدو»، من وطأة الترقب الثقيل الذي ساد وسط «أعصاب مشدودة» حيال ارتداداتِ أي انتكاسةٍ أمنية جنوباً، ولا سيما بعد القصف الاسرائيلي لبلداتٍ لبنانية حدودية، رغم الانطباع الذي شاعَ بأن الحزبَ الذي كان أرسى «معادلة ردع» بعد مقتل اثنيْن من عناصره في اغسطس 2019 في سورية حين سدّد ضربةً غير مسبوقة لاسرائيل في مستعمرة افيفيم، سيُوازِن في أي «تصفية حسابٍ» بين تكريس «حق الردّ» على سقوط أي من مقاتليه في لبنان أو سورية، وفي الوقت نفسه تَفادي استدراج أي حربٍ اسرائيلية في ظلّ المواجهة الأميركية - الايرانية والواقع اللبناني الغارق في أزماتٍ بين حدّيْ الجوع والمرض.
وإذ لم تكن اتضحتْ بشكل كامل حقيقة ما حصل، فإن المؤشرات التي ارتسمت عصراً أوحتْ بأن «العاصفة مرّت» سريعاً وأن لبنان تجاوَزَ قطوعاً كان يمكن أن يجرّه في سوء تقدير أو قرارٍ كبير إلى «فوهة المدفع»، رغم التوجّس من كلام القيادة الاسرائيلية عن أن «حزب الله» والحكومة اللبنانية يتحمّلان مسؤولية التصعيد وأن «أياماً معقدة ومتوترة مرتقبة».
وفي حين يُنتظر أن يُلقي هذا المناخ بثقله على المسار المعقّد أصلاً للتمديد لقوة «اليونيفيل» نهاية الشهر المقبل والذي تضغط واشنطن بـ «سلاح التمويل» لجعْله مقدمة لتغيير تفويض القوة وتعديل مهماتها لتصبح أكثر قدرة على منْع «حزب الله» من تطوير ترسانته العسكرية، فإن «وعكة الأمس» الملتبسة لم تحرف الأنظار عن الواقع المأزوم لبلاد باتت محاصَرة بتشظيات الصراع الأميركي - الايراني وبالنكبة المالية - الاقتصادية وخطر «كورونا» الذي يزحف على طول البلاد وعرْضها مع تسجيل نحو 150 إصابة يومياً (أمس سُجلت 132 حالة) وارتفاع عدد الوفيات يومياً.
وسبق «الغبار» المتصاعد جنوباً انطلاق عملية العودة بلبنان إلى مرحلة الإغلاق والعمل مجدداً بالتدبير الرقم 4، وسط إعلان وزير الصحة حمد حسن قبيل إجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة إجراءات إحتواء «كورونا» برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، «أن مسار التفشي المجتمعي للوباء بدأ يتخذ منحى جدياً وخطراً»، معدداً التوصيات التي اتخذتها اللجنة العلمية الطبية ومنها «الإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار، وإجراءات خاصة من أجل صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المرجعيات الدينية ونقل المصابين من دون عوارض إلى مَراكز الحجر من قبل القوى الأمنية والسلطات المحلية وعدم إبقائهم في منازلهم إلا بعد التأكد من وجود قدرة لوجستية على تأمين العزل المطلوب»، قبل أن يُكشف بعد اجتماع اللجنة وفي ضوء المعلومات عن تباين بين أعضائها حيال القفل التام أنه تم اتخاذ قرار بإغلاق البلد ابتداء من الخميس وحتى 3 اغسطس مع استراحة ليومين ليُستأنف القفل من 6 حتى 10 منه.
ولاحقاً وعقب إعلان حسن أنه «بعد 31 يوليو ولمدة أسبوعين لن نسمح للوافدين بالدخول إلى لبنان من دون فحص PCR وعلى الوافد من دول فيها نسبة إصابة عالية التزام الحجر في الفندق على نفقته لـ48 ساعة لحين صدور نتيجته»، بلْور وزير الداخلية محمد فهمي، قرار الإقفال الذي سيكون محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء، فأعلن أن «التدابير الوقائية المعتمدة وتبعاً لواقع الاقفال من 30 يوليو إلى 10 اغسطس، فسيتم التقيد بإقفال الحانات والملاهي الليلية، والغاء السباقات، واقفال غرف المؤتمرات والصالات، والاسواق الشعبية، وملاهي الأطفال والحدائق العامة بالإضافة إلى إلغاء المناسبات الدينية، واقفال المسابح الداخلية في الأندية ووقف حالات التدريب الجماعي».
وأكد أن «المطاعم والملاهي سيتم فتحها بـ50 في المئة من قدرتها الاستيعابية، بينما سيتم اقفال كل دور السينما والمسارح»، طالباً من «المواطنين البالغين من العمر 65 سنة وما فوق، التزام منازلهم والابتعاد عن الاختلاط». ونوه بأن «وسائل النقل سيتم تسييرها بـ 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية».
وشدد على أن «البلاد ستقفل من 30 يوليو 2020 وحتى 3 اغسطس ضمناً كما من 6 اغسطس حتى 10 منه حيث أنه سيتم اقفال البلاد بشكل كامل من مؤسسات وشركات خاصة وقطاعات مصرفية»، موضحاً أنه «تستثنى من هذا القرار المؤسسات الاستشفائية، الصحية، الامنية، العسكرية، الصناعية، الزراعية، والاعلامية، بالإضافة إلى المرافئ البحرية والبرية والجوية والبلديات والمرافق العامة وفق جدول مناوبة يتم تحديده».
وتَرافَقَ هذا التطوّر مع بلبلةٍ واسعة أشاعها انكشافُ وجود أخطاء في فحوص PCR أظهرت أنها إيجابية ليتّضح بعد إعادتها أنها سلبية، وهو ما حصل مع النائب جورج عقيص الذي تسبّب إعلانه أن نتيجته إيجابية بـ «هلع» في المقرات الرسمية والحزبية نتيجة مخالطته عدداً من النواب ورئيس البرلمان نبيه بري وشخصيات حزبية ليتضح أن النتيجة كانت خاطئة وأنه غير مصاب، وكذلك مع عدد من الحالات في بلدة قرطبا، الأمر الذي زاد من الارتباك الرسمي كما الشعبي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)