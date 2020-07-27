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جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
النيابة العامة تلاحق حاكم المصرف «الموجود في الخارج»
جنون «كورونا» اجتاح المناطق اللبنانية وعزل بلدات وقرى وأحياء، وقد استنفرت الحكومة شتى الإمكانات المتيسرة.
لجنة الصحة العلمية اجتمعت امس وأوصت بإقفال البلد أسبوعين متقطعين وفق نصائح الخبراء، تبدأ من 30 يوليو حتى 3 أغسطس، ومن 6 أغسطس حتى 10 منه، وأبقت على المطار، لكن المعول عليه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء، وثمة من يتوقع منه إقفال المطار أيضا بعد ما تبين ان 25% من المصابين في لبنان هم من الوافدين.
وأعلن وزير الصحة العامة د.حمد حسن «أن علينا التراجع خطوة إلى الوراء ونعمل بحزم وشدة وكأن الوباء قد بدأ الآن، فكل ما قمنا به في السابق كان ممتازا ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية».
وعدد الوزير حسن التوصيات التي اتخذتها اللجنة العلمية الطبية، ومنها الإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار، التوصية بإجراءات خاصة من أجل صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المرجعيات الدينية، توصية مختلف الوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط رديفة لاستكمال العمل بحيث يتم تحديد إجراءات تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمر به.
لكن البروفيسور اللبناني علي المقداد الرئيس الإستراتيجي لصحة السكان في جامعة واشنطن وعضو الفريق الأميركي العامل على مكافحة كورونا، وجه نداء من تكساس في الولايات المتحدة عبر تسجيل صوتي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، دعا الى «إقفال لبنان»، خلال عطلة عيد الأضحى ولأسبوعين على الأقل، حماية للبلد ولاقتصاده.
في غضون ذلك، أعلن تحالف «متحدون» في بيان له، ان الشكوى التي تقدم بها فريقه القانوني أمام قاضي تحقيق جبل لبنان بتاريخ 10 الجاري ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته الشخصية أحيل الى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي أحالته بدورها الى قاضي التحقيق زياد مكنا لإجراء المقتضى القانوني دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة بالجرائم المدعى بها من قبل محامي التحالف، حيث لا مبرر قانونيا لطلب الإذن بالملاحقة من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية، لعدم وجود أي مرجع مختص، أو سلطة وصاية أو سلطة رقابة تمارس على الحاكم وفقا لصراحة النصوص القانونية».
وعلمت «الأنباء»، ان الحاكم سلامة موجود خارج لبنان حاليا.
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